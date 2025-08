iPhone 17 Pro vs. 17 Pro Max: víme minimálně o třech rozdílech, které by vám neměly uniknout

iPhone 17 Pro a Pro Max by letos neměly nabízet nijak extra odlišnou výbavu

Samozřejmostí je jiná velikost těla i displeje a pochopitelně i rozdílná kapacita akumulátoru

Spekuluje se též o jinak velkém výřezu Dynamic Island, to se však nejspíš nevyplní

Apple v některých generacích značně odlišil malý prémiový model od toho většího s označením Pro Max. Kromě evidentních rozdílů v rozměrech (a s tím souvisejících odlišností ve výbavě) byl nejčastěji skloňovaným rozdílem ve výbavě fotoaparát. Podobných záměrů se u letošní generace iPhonu 17 nedočkáme. Čím se tedy budou letošní prémiové iPhony lišit?

Velikost a displej

Výrobci krytů a příslušenství pro iPhony by vám řekli, že žádná generace iPhonů není vždy stoprocentně stejná. Někdy to stačí na to, abyste nový iPhone navlékli do pouzdra starého iPhonu, rozdíly tu jsou však vždycky. Podle nejnovějších informací mají být nové iPhony 17 Pro a Pro Max trochu tlustší (cca o 5 %) a menší, ale jen o několik desetin milimetru.

Úhlopříčka obrazovky by měla zůstat stejná jako u generace iPhone 16, jen s užšími rámečky. Z toho tedy vychází, že:

iPhone 17 Pro nabídne displej s úhlopříčkou 6,3″

Větší iPhone 17 Pro Max by měl přijít s úhlopříčkou displeje 6,9″

Kapacita baterie

Kapacitu akumulátoru jednotlivých iPhonů častokrát nevíme ani v den představení, Apple se těmito tabulkovými hodnotami nijak zvlášť nechlubí. Jisté je, že Apple i letos sáhne po baterii staršího typu li-ion, nenasadí novější generaci s křemíko-uhlíkovou anodou.

Pokud jde o kapacitu baterie, poslední generace dělilo circa 1 100 mAh. Viz současná generace iPhone 16: model 16 Pro nabízí 3582mAh baterii, 16 Pro Max 4685mAh. Pokud spekulace nelžou, iPhone 17 Pro Max by měl atakovat hranici 5 000 mAh, tudíž jeho menší kolega nabídne necelé 4 000 mAh. Realitu se dozvíme zkraje září, kdy budou novinky představeny.

Diskutabilní Dynamický ostrov

Chytrý výřez Dynamic Island (Dynamický ostrov) byl poprvé uveden v roce 2022 u generace iPhone 14, tehdy jej nabízely pouze nejdražší modely Pro a Pro Max. Lepší řešení zatím Apple nenašel, takže jej s železnou pravděpodobností budou nabízet i chystané iPhony 17, a to všechny čtyři spekulované modely. Co víc, ačkoliv má každý ze čtyř iPhonů odlišnou úhlopříčku displeje, výřez má vždy stejné rozměry. Logicky tak na menším displeji zabírá trochu více místa.

Objevují se spekulace, že iPhone 17 Pro Max má jako první nabídnout kompaktnější verzi průstřelu pro čelní kamerku a systém pro 3D sken obličeje. Nicméně známý analytik Ming-Chi Kuo i několik dalších zdrojů uvádí, že velikost Dynamic Islandu zůstane v celé řadě iPhone 17 „prakticky stejná“ jako u předchozí generace — a tedy i shodná mezi menším Pro a větším Pro Max.

Kromě toho se očekává, že budou iPhony po stránce další výbavy zcela shodné. Oba mají nabídnout čipovou sadu A19 Pro, oba slibují 12 GB RAM, staro-nový hliníkový rámeček (namísto titanu), vylepšenou čelní kamerku s rozlišením 24 Mpx a také nový teleobjektiv s rozlišením 48 Mpx a schopností až 8× optického zoomu bez ztráty kvality. Představení se očekává na druhý zářijový týden, pravděpodobně 8. či 9. září v 19 hodin večer našeho času.

Autor článku Jakub Fišer Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.