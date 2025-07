iPhone 17 Pro vs. Pro Max: jak se budou lišit nejvybavenější telefony od Applu?

Rozdíly, mezi iPhonem 17 Pro a iPhonem 17 Pro Max mají být menší, než v minulosti

Ty největší ale zůstanou zachovány

Kromě většího displeje a větší baterie Apple pravděpodobně moc zásadních změn nechystá

Léto je sice v plném proudu, nicméně fanoušci Applu každým rokem netrpělivě vyhlížejí jeho konec. Na podzim totiž gigant z Cupertina tradičně představuje nové iPhony, letos s číselným označením 17, v rámci kterých by se měly objevit rovnou čtyři modely. Kromě základního a spekulovaného modelu 17 Air se v portfoliu jistě objeví tradiční vybavenější zástupci s přídomkem Pro, tedy základní iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max. Jaké by mezi těmito highendovými modely měly být rozdíly?

Větší displej, větší baterie

Co asi není žádným velkým překvapením, hlavní rozdíl bude ve velikosti displeje. Zatímco Pro model by měl mít panel o úhlopříčce 6,3″, větší model Pro Max má disponovat displejem o velikosti 6,9″. S tím pochopitelně souvisí také více místa uvnitř zařízení pro větší baterii a tím pádem i delší výdrž na jedno nabití.

Konkrétně by iPhone 17 Pro Max měl být přibližně o 5 procent tlustší než jeho předchůdce, přičemž kapacita baterie by měla dosáhnout na hodnotu 5000 mAh. Stále ještě současná generace iPhone 16 Pro Max se může pochlubit baterií s kapacitou 4676 mAh, tudíž v mantinelech Applu by mělo jít o poměrně velký nárůst. V případě základního modelu Pro se nepočítá, že by měl nějak výrazně narůst v pase oproti svému předchůdci. S informací týkající se větší tloušťky přišel původně známý čínský leaker Ice Universe na sociální síti Weibo.

Modely Pro Max také mezi prvními dostávaly vylepšení fotoaparátů, avšak tento rok bychom se něčeho podobného neměli dočkat. iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max mají mít shodnou trojici 48Mpx fotoaparátů, které doplní vylepšená selfie kamera s rozlišením 24 Mpx. Alespoň prozatím nemáme žádné informace o tom, že by Apple v tomto ohledu chystal nějaké rozdíly. Spekulovalo se také o menším Dynamickém ostrově v případě iPhonu 17 Pro Max, nicméně v letošním roce se podle všeho Apple k tomuto kroku neuchýlí. Jak to alespoň prozatím vypadá, rozdílů mezi prémiovými modely by nemělo být tolik, jako v minulosti.

