Takto bude vypadat iPhone 17 Pro. Apple chystá radikální designovou proměnu

iPhone 17 Pro má vypadat jinak než jeho předchůdci

Apple údajně použije široký horizontální modul fotoaparátu

Rozmístění čoček má zůstat stejné jako loni

Apple s největší pravděpodobností už příští týden představí iPhone SE 4, ovšem hlavního přísunu letošních iPhonů se dočkáme tradičně na konci léta. Zatímco v minulých letech kalifornský gigant u svých telefonů nevymýšlel žádné designové výstřelky, letošní generace by měla projít poměrně radikální proměnou. Pokud se potvrdí poslední zvěsti, tak si letošní iPhony s těmi minulými v žádném případě nespletete.

Poznávací znamení: horizontální modul fotoaparátu

Už před několika měsíci začaly internetem kolovat neoficiální rendery letošních iPhonů s horizontálně posazenými čočkami fotoaparátů v širokém fotomodulu. Tento design se nám ale zdál od počátku podezřelý, neboť pokud by Apple posadil všechny fotoaparáty do jedné řady, znemožnil by tak svým telefonům pořizovat prostorové video v režimu na šířku.

Spekulovaný design zavrhl i uznávaný informátor Jon Prosser z kanálu Front Tech Page, který u něj narazil na ještě jeden technický problém – pokud by Apple poskládal všechny čočky vedle sebe, nebylo by uvnitř telefonu místo na hardware TrueDepth kamerky s funkcí Face ID. I když se ji Apple snaží průběžně zmenšovat, stále vyžaduje dost vnitřního prostoru.

Jsou tedy informace o horizontálně položeném modulu fotoaparátu lživé? Ne tak docela. Jon Prosser potvrdil, že Apple skutečně chystá velkou designovou změnu, která v sobě zahrnuje větší fotomodul zabírající celou šířku telefonu. Rozmístění čoček v něm ale zůstane stejné jako u předchozích modelů, tedy trojúhelníkové rozestavení v levém horním rohu. Zbylý prostor pak bude víceméně nevyplněn, pouze na pravé straně najdeme LED blesk, LiDAR a otvor pro mikrofon. Jak by měla záda iPhonu 17 Pro vypadat, znázorňují následující neoficiální rendery od designéra Ashera.

Jaké výhody toto řešení přinese, neví ani sám Jon Prosser. Je možné, že se bude jednat pouze o estetický prvek, který má odlišit letošní iPhony od těch minulých. Vystouplý modul teoreticky přidá dovnitř iPhonů pár milimetrů krychlových navíc, čehož může Apple využít k odlišnému rozmístění interních komponent. Povrch modulu fotoaparátu bude mít údajně jinou barvu než zbytek telefonu, čímž bude tak trochu připomínat Pixel 6 (Pro), což byl první Pixel s horizontálně posazeným modulem fotoaparátu.

Takto má vypadat iPhone 17 Air

Předpokládáme, že Apple bude držet designovou linii napříč celou řadou, což ostatně dokazují i neoficiální obrázky chystaného iPhonu 17 Air od studia WEIS. Přestože je zdroj odlišný, designové provedení zad je podobné – i tento model má disponovat širokým horizontálním modulem. V případě iPhonu 17 Air se ale v levém horním rohu bude krčit pouze jedna čočka, víc jich tento model nedostane.

V případě iPhonu 17 Air dává vystouplý široký modul větší smysl – telefon má mít v pase pouhých 5,5 mm, takže každý (byť drobný) prostor navíc se pro rozmístění vnitřních součástí určitě hodí. Teoreticky by z jeho přítomnosti měla těžit i ona TrueDepth kamerka. Video zachycující koncept iPhonu 17 Air si můžete prohlédnout na Instagramu.

Menší Dynamic Island? Ne v letošním roce

Když už je řeč o TrueDepth kameře, zvěsti o letošní generaci se u různých internetových informátorů liší. Digital Chat Station tvrdí, že minimálně největší iPhone 17 Pro Max dostane speciální ultratenkou čočku, která není vyrobena ze zakřiveného skla, ale z nanostruktur, které dokáží přesně ovlivňovat průchod světla. Na rozdíl od běžných čoček mají být tzv. „metalenses“ prostorově úspornější, přitom mají nabídnout vyšší obrazovou přesnost.

Díky tomu Digital Chat Station predikuje letošnímu iPhonu 17 Pro Max méně rozměrný Dynamic Island, s čímž ovšem nesouhlasí ani informátor Ming-Chi Kuo, ani Jon Prosser. Podle nich má být Dynamic Island v letošním roce stejně velký jako loni.

