Tajemný iPhone pózuje na fotografii. Nad provedením fotoaparátů kroutíme hlavou

Dostanou budoucí iPhony jinak řešený modul fotoparátu?

Neznámý iPhone na fotografii dává vzpomenout na smartphone Nexus 6P

Horizontální osazení kamer zřejmě znemožní natáčet prostorová videa v režimu na šířku

Na konci loňského roku se začaly internetem šířit odvážné obrázky znázorňující významnou designovou proměnu modulu fotoaparátu u příštích iPhonů. Podle nich by měl Apple „zahodit“ typický zaoblený čtverec v levém horním rohu zad a nahradit jej širokým oválným modulem táhnoucím se přes celou šířku telefonu.

Ačkoliv tento design vzbuzoval velké pochybnosti, začaly se objevovat další nové obrázky, které znázorňovaly víceméně to samé. O tom, že toto provedení není pouze vycucané z prstu nějakého internetového vtipálka, svědčí i poslední únik, kterým nemá být nic menšího než údajná fotografie zad jednoho z chystaných iPhonů.

Záda neznámého iPhonu na fotografii

Na fotografii, kterou na síť X pověsil obvykle přesný informátor Majin Bu, leží vedle sebe dvojice zadních krytů některého z chystaných iPhonů. Sám informátor přikládá snímku poměrně vysoký kredit – na originále je totiž vyobrazen 15místný čárový kód, který Apple běžně používá při pohybu prototypů v dodavatelském řetězci. Z kódu lze vyčíst spousty informací, mimo jiné datum výroby, číslo objednávky zákazníka nebo kód zákaznického účtu.

Zpět ale k samotnému snímku. Sám Majin Bu si není jistý, který telefon je na fotografii vyobrazen – nejistotu v něm vzbuzuje pouze jeden fotoaparát na zádech, a také nezvykle malé logo Applu. Teoreticky by se mohlo jednat o chystaný tenký iPhone 17 Air, může to ale být i základní iPhone 17, u kterého prý Apple rovněž zvažuje ubrat jeden fotoaparát. Vyloučit ale nemůžeme ani chystaný iPhone SE, který má dorazit už letos na jaře – s tím by korespondovalo brzké datum výroby.

Tak jako tak design zařízení vzbuzuje rozpaky, vzdáleně připomíná poslední generaci telefonů Google Pixel, nebo ještě více historický Nexus 6P. Pokud tento designový jazyk Apple použije i u dražších modelů (o čemž se rovněž spekuluje), bude se jednat o poměrně revoluční krok. Do širšího modulu by se teoreticky mělo vejít více „techniky“, což případě ultratenkého iPhonu 17 Air dává smysl. Na druhou stranu by horizontální osazení čoček znemožňovalo pořizovat prostorové fotografie a videa pro Vision Pro při držení iPhonu na šířku. Jsme zvědaví, co se z tohoto úniku nakonec vyvine.