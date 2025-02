Oficiálně potvrzeno: horká novinka společnosti Apple dorazí ve středu

Ředitel Applu odhalil plán své firmy na příští týden

Už ve středu oznámí nový produkt, láká na něj na síti X

Ačkoliv to Cook nepotvrdil, nejspíše půjde o nový iPhone SE 4

Všichni tak nějak věděli, že se něco chystá. Poukazovaly na to úniky i známí insideři jako Mark Gurman nebo Ming-Chi Kuo. Teď už je ale po tajemství. Sám šéf Applu Tim Cook předstoupil před své sledující na síti X a oznámil, že příští týden jeho tým odhalí nový produkt. S velkou pravděpodobností pak půjde o očekávaný iPhone SE 4. generace.

Cook oznamuje „novinku“

Dle původních zpráv, zejména pak od Marka Gurmana z agentury Bloomberg, měl být nový iPhone SE představen již tento týden. Počítalo se s úterým, pak se středou, a když ani to nevyšlo, začalo se hovořit spíše o příštím týdnu.

Get ready to meet the newest member of the family. Wednesday, February 19. #AppleLaunch pic.twitter.com/0ML0NfMedu — Tim Cook (@tim_cook) February 13, 2025

Dosavadní vlnu spekulací však dnes odpoledne sám Tim Cook, výkonný ředitel společnosti Apple, který napsal na síť X: „Připravte se na seznámení s nejnovějším členem rodiny. Ve středu, 19. února. #AppleLaunch.“ Svůj příspěvek doplnil o 7sekundové video, na kterém se v působivém efektu leskne logo nakousnutého jablka.

S tím se rozjela další vlna spekulací, co by to tak mohlo být za novinku. Podle mnohých je to ale jasné – příští středu bude představen jen jediný produkt, ne celá modelová řada, Apple to učiní pouze ve formě tiskové zprávy a maximálně krátkého předtočeného videa, jako na podzim, když šlo o nový MacBook Pro či Mac mini. A tím produktem má být právě iPhone SE 4.

Oficiální potvrzení, že půjde o iPhone SE, nedal ani sám Cook. Zmiňuje se o tom však i Mark Gurman ve svém nejnovějším reportu. Stínový kruh kolem loga Apple na přiloženém videu je prý podle něj jasná reference na jedinou zadní kameru připravovaného levnějšího iPhonu.