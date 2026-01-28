Vyzkoušeli jsme předplatné Apple Creator Studio. Je velmi výhodné, ale jen pro někoho

- Předplatné Apple Creator Studio umí geniálně ulehčit práci, pokud nejste vyloženě hračička
- Přidává chytlavé funkce propojené s umělou inteligencí, našli jsme ale několik háčků
- Tím největším je asi cena – pokud nevyužijete plný potenciál, budete zbytečně přeplácet
Apple letos uvedl nové předplatné Creator Studio, které spojuje kreativní a kancelářské nástroje pod jednu střechu. V praxi jde o kombinaci aplikací Pixelmator Studio, Pages, Numbers a Keynote a několika dalších v rozšířených verzích s novým designem Liquid Glass, novými ikonkami a předně funkcemi umělé inteligence. Vyzkoušeli jsme celý ekosystém na MacBooku Air, iMacu a iPadu Pro – a tady jsou naše dojmy.
Pixelmator Pro v Apple Creator Studio
Zřejmě největší hvězdou balíčku je sada profesionálních služeb a aplikací pro kreativce, počínaje Final Cut Pro, Logic Pro, Motion a Compressor, konče Pixelmator Pro, tedy alternativou k věhlasnému Adobe Photoshop. Právě ten v redakci využíváme nejčastěji, proto jsme se zaměřili při testování primárně na něj.
Aplikace staví na známých základech, ale přidává inteligentní automatizaci a cloudové knihovny stylů. To je asi největší výhoda oproti dříve dostupnému placenému Pixelmatoru Pro. Nová verze totiž nabízí obrovské množství templatů, například pro vytvoření vlastního designu upomínkových předmětů (lahev, plátěnka a další), dárkové karty, pohledu, vertikálního příspěvku na sociální sítě nebo profilové fotky prakticky kamkoliv.
Templaty, tedy jakési šablony, fungují jednoduše. Otevřete předem vytvořený styl, upravíte rozložení prvků, vložíte vlastní obrázky nebo text a máte hotovo. Uznávám, že toto řešení úplně nevyhovuje hračičkám, kteří si chtějí vytvořit „od píky“ vlastní design, ale značně to ulehčuje práci. Během testování zaujala i rychlost – otevírání velkých RAW souborů trvalo sotva vteřiny a nástroje pro retuše i práci s barvami reagovaly bez zpoždění. Záleží samozřejmě na tom, jak výkonné zařízení používáte.
Zásadní novinkou je funkce Neural Retouch, která pomocí neuronových sítí automaticky rozpozná objekty a navrhne jejich úpravu (např. odstranění stínů nebo nedokonalostí pleti). Na iPadu pak zaujme práce s Apple Pencil – aplikace okamžitě reaguje na tlak pera a využívá nové režimy přesné selekce. Nemělo by zapadnout, že Apple konečně (!) sjednotil aplikaci Pixelmator Pro na iPadu i Macu. Už nepotřebujete dvě odlišné aplikace, které musíte platit odděleně.
Pages, Keynote a Numbers: známé tváře, ale chytřejší
Kancelářský trojlístek Pages, Keynote a Numbers působí v Creator Studiu jako přirozené doplnění kreativních aplikací. Na první pohled se toho tolik nezměnilo – ano, trkne vás nový Liquid Glass design, a také kancelářský balíček zaujme masivním rozšíření dostupných šablon.
V Pages jde typicky o certifikáty a diplomy, brožurky, pohlednice, informační bulletiny nebo menu do vaší nové restaurace, v Keynote jde nejčastěji o prezentace na různé téma, v tabulkovém editoru Numbers se setkáme například s přednastavenými šablonami pro rozpočty a další.
V základním editoru dokumentů a textů pak potěší především režim „Smart Draft“, který umí na základě několika vět vytvořit osnovu článku či příběhu – v podstatě malý generátor návrhů pomocí Apple Intelligence. Jde o funkci, která ušetří čas při tvorbě textů, i když na finální stylizaci je stále znát, že jde o strojový návrh. Na iPadu se navíc výborně pracuje s gesty; přetažení fotky nebo tabulky z jiných aplikací funguje dokonale.
Keynote dostala nový modul pro práci s video-prezentacemi a propojení s iCloudem v reálném čase. Při našem testu jsme mohli prezentaci připravit na Macu a pokračovat na iPadu bez ztráty jediného přechodu nebo animace. Numbers zůstává nejvíce tradiční, ale i tady se Apple snaží o modernizaci. Nové dynamické grafy se aktualizují automaticky při změně dat, a integrace s datovými sadami z cloudu umožňuje pracovat například s výsledky kampaní nebo statistikami webu v reálném čase.
Všechny tři zmíněné aplikace navíc integrují generativní grafické funkce Apple Intelligence, tedy primárně Image Playground. Do své prezentace, dokumentu či tabulky (proti gustu…) si můžete vygenerovat libovolný obrázek na základě příkazu. Má to jediný háček, tato funkce pracuje pouze v případě, kdy máte na vašem počítači nebo tabletu aktivní sadu Apple Intelligence – a ta jak známo vyžaduje angličtinu jako hlavní jazyk celého systému. S češtinou zatím pracovat neumí.
Pro koho je Apple Creator Studio?
Apple Creator Studio má smysl hlavně pro uživatele, kteří se pohybují na pomezí kreativní a kancelářské práce – novináře, marketéry, grafiky, střihače, freelancery či studenty. Výhodou je, že vše se automaticky synchronizuje přes iCloud a funguje v duchu filozofie „It just works“. Cenově je předplatné srovnatelné s Microsoft 365 (ten pořídíte za 2 200 korun na rok, ACS vyjde na necelé 3 tisíce korun), ale z hlediska jednoduchosti rozhraní a optimalizace pro Apple zařízení má navrch.
Na druhou stranu, pokud už používáte Pixelmator Pro a klasické iWork aplikace samostatně, přechod na Creator Studio nemusí být nutností – většina novinek je založená spíše na pohodlí, nikoli zásadně nových funkcích. Měsíční i roční předplatné se vám vyplatí pouze v případě, že pro svou práci využíváte ideálně všechny aplikace – nejen Pages, Keynote a Numbers, ale i Pixelmator, Final Cut, Logic a další.
Vyplatí se Apple Creator Studio, nebo spíš jednorázový nákup licence?
Apple Creator Studio nabízí přístup k balíku profesionálních aplikací (Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor, MainStage plus prémiové funkce pro Numbers, Keynote a Pages) za 299 Kč měsíčně nebo 2 990 Kč ročně (odkaz). Zde přehled jednotlivých programů při nákupu jednorázových licencí:
- Final Cut Pro – 7 990 Kč (jednorázově).
- Logic Pro – 4 990 Kč (jednorázově).
- Pixelmator Pro – 1 290 Kč (jednorázově).
- Motion – 1 290 Kč (jednorázově).
- Compressor – 1 290 Kč (jednorázově).
- MainStage – 799 Kč (jednorázově).
Součet všech licencí tedy přesahuje 17 500 korun, což je výrazně více než roční předplatné. Jenže:
- Pokud byste kupovali jen Logic Pro (4 990 Kč), dostanete se na jeho cenu za cca 17 měsíců předplatného; po této době už by jednorázová licence vycházela levněji.
- Pokud používáte Logic Pro + Pixelmator Pro, jejich jednorázový součet (cca 6 300 Kč) odpovídá asi 21 měsícům předplatného.
- Pokud plánujete pořídit vše (Final Cut, Logic, Pixelmator, Motion, Compressor, MainStage), jednorázový součet kolem 16–17 tisíc Kč odpovídá zhruba 4–5 letům předplatného.
Celkově však působí Apple Creator Studio jako promyšlený krok směrem k sjednocení nástrojů pro moderní tvůrce. Po týdnu testování musím říct, že pocit z integrace, plynulosti práce mezi zařízeními a doplňkových funkcí umělé inteligence dává tomuto předplatnému solidní smysl. Pakliže ale sami usoudíte, že vám stačí využívat jen některé aplikace z nabídky, asi se vám pořád víc vyplatí iWork využívat bezplatně a pořídit si jednorázovou licenci pro tu či onu profi aplikaci, kterou potřebujete.