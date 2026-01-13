Zdarma už jen napůl. Apple přidává předplatné k Pages, Numbers a Keynote

- Apple uvedl novou formu předplatného Apple Creator Studio
- To v zásadě přináší nejen AI vylepšení pro známé aplikace
- Patří sem Pixelmator, Final Cut, ale třeba i základní kancelářský balíček Pages, Numbers, Keynote
Apple nabízí celkem solidní balíček kancelářských aplikací. Dříve se mu říkalo „iOffice“, dnes už jej najdete pod názvem jednotlivých programů: Pages, Numbers, Keynote a nedávno k nim přibyla i nástěnka Freeform. Masivní výhodou je, že tyto aplikace dostanou všichni zákazníci Applu zdarma předinstalované k nákupu hardwaru. Tento princip ale dneškem končí, Apple totiž zavede předplatné.
Apple Creator Studio: jen další předplatné?
Americký výrobce představil nové předplatné Apple Creator Studio (ACS), které bude dostupné od 28. ledna a nabídne již dobře známým aplikacím a programům pro iPhone, iPad i Mac nové funkce. Týkat se to má jak profesionálních aplikací – Logic Pro, Final Cut Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor a MainStage – tak již výše zmíněných kancelářských aplikací. Půjde tedy o jakousi obdobu Copilotu ve Windows.
Ve své tiskové zprávě Apple trochu blíže vysvětluje, jaké novinky mohou na zájemce o předplatné čekat. Například Final Cut Pro doplní s ACS nové nástroje na střih videa a inteligentní funkce pro Mac a iPad, Pixelmator Pro na iPad vůbec poprvé nabídne celou paletu funkcí z desktopu, do Logic Pro přibudou známé inteligentní funkce pro tvorbu hudby jako Synth Player a Chord ID.
Vylepšení (nejen) pro Pages, Numbers a Keynote
Pokud jde o základní kancelářský balíček aplikací Pages, Numbers a Keynote, sem zamíří celá plejáda nových AI funkcí. „Předplatné taky odemkne nové prémiové šablony a motivy v Keynotu, Pages a Numbers. […] Aby mohli uživatelé ještě rychleji připravovat prezentace v Keynotu, obsahuje Apple Creator Studio přístup k betaverzím funkcí, jako je možnost vygenerovat první návrh prezentace z textové osnovy. […] A v Numbers můžou předplatitelé pomocí funkce Magic Fill generovat vzorce a vyplňovat tabulky na základě rozpoznávání vzorů,“ stojí v tiskové zprávě.
Novinek má být ale více, jednou z nich bude například hlubší integrace AI generátoru obrázků Image Playground. Vše přitom běží v novém designovém jazyku Liquid Glass, který Apple představil na WWDC v červnu loňského roku. Sadu funkcí Apple Creator Studio začneme co nevidět testovat a posléze přineseme první dojmy z používání.
Zdarma jako dřív, nebo za 299 korun
Jak se tedy ale změní přístup k dosud bezplatným nástrojům Pages, Numbers, Keynote a Freeform? Podle Applu ne zase tak drasticky, jinými slovy, vše, co je dostupné dnes, zůstane. Připlatit si budete muset pouze v případě, že budete chtít používat vylepšené AI funkce. V takovém případě vyjde Apple Creator Studio na 299 korun měsíčně, respektive 2 990 korun ročně, bez ohledu na to, kolik podporovaných programů používáte.
Tedy jak upozorňuje Apple v závěru své tiskové zprávy: „Bezplatné verze Keynotu, Pages, Numbers a Freeformu jsou dostupné i nadále a jsou součástí každého nového iPhonu, Macu a iPadu.“