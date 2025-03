Vyzkoušeli jsme Microsoft Copilot: jaké vychytávky můžete mít na vašem počítači?

Copilot je dost možná nejlepším AI pomocníkem ve světě počítačů

Část velmi příhodných funkcí nabízí zcela zdarma, stačí mít ten správný počítač

Větší a mnohem zajímavější část jeho funkcí je uzamčena za předplatným

Společnost Microsoft patří k největším světovým investorům do umělé inteligence (AI). Například do startupu OpenAI investoval dohromady již 12 miliard dolarů (275 miliard korun) a lze říct, že vlastní velkou část z něj. Na oplátku dostal možnost jako vůbec první využívat umělou inteligenci ve svých produktech. A tak se zrodil asistent Microsoft Copilot, který už dnes najdete na širokém množství laptopů a stolních počítačů s Windows.

Co je Microsoft Copilot?

Spíše než samostatný virtuální pomocník je Copilot soubor funkcí a nástrojů založený na umělé inteligenci. Nejblíže má asi k Apple Intelligence, ačkoliv nefunguje v nativní formě nikde jinde než na počítačích s Windows 11. Představen byl v únoru 2023 a je postaven na velkých jazykových modelech, zejména pak GPT od OpenAI. Podporu češtiny Copilot nabízí od dubna 2024. To znamená, že pro uživatele v Česku od té chvíle neexistuje žádné omezení v používání Copilota.

Microsoft často o Copilotu mluví jako o ideálním stavu integrace umělé inteligence (například ChatGPT) do systému a uživatelského prostředí. Sám AI nástroj je pak rozdělen do několika kategorií dle integrace do systému. Základním prvkem je aplikace chatovacího robota Copilot, která funguje v zásadě velmi podobně jako ChatGPT – nabízí různé generativní textové funkce, odpovídá na otázky a podobně. V podobě této aplikace je navíc Copilot i pro Android, iOS a Mac, případně online na webu.

Samotný Copilot je pak u podporovaných počítačů s Windows 11 více integrovaný do samotného systému. Umí tedy odpovídat na otázky týkající se nastavení či jednotlivých aplikací. Zároveň je pak součástí různých systémových aplikací, například Malování nebo prohlížeče Edge.

Zcela novou kapitolou v integraci umělé inteligence do služeb americké firmy je pak Microsoft 365 Copilot – tedy sada kancelářských a firemní nástrojů, které jsou vylepšeny o chytré funkce Copilota. Patří sem svatá trojice Word, Excel a PowerPoint, také Outlook, OneNote nebo Teams. O jednotlivých funkcích si povíme později.

Co je to Copilot+ PC?

V obchodě nebo na internetu jste se už s tímto termínem možná setkali. V zásadě jde o novou kategorii počítačů s Windows 11, které mají hardware speciálně optimalizovaný pro umělou inteligenci. Tyto počítače jsou vybaveny výkonnými čipy s integrovanou neurální jednotkou (NPU) pro výpočet lokální umělé inteligence. Pokud se chcete při práci více spoléhat na AI, určitě vybírejte z ranku Copilot+ PC. K hlavním charakteristikám patří:

Procesor architektury ARM – typicky Snapdragon X Elite, AMD Ryzen AI 300 nebo Intel Core Ultra 200V

– typicky Snapdragon X Elite, AMD Ryzen AI 300 nebo Intel Core Ultra 200V Paměť – minimálně 16 GB RAM a 256GB SSD

– minimálně 16 GB RAM a 256GB SSD Bezpečnost – bezpečnostní mechanismy, jako je Secured-core PC či Microsoft Pluton

Copilot+ PC již najdete v nabídce i českých e-shopů, největšími zástupci mezi výrobci jsou Asus, Acer, Dell, HP, Lenovo a řadí se sem pochopitelně i přístroje Microsoft Surface.

Copilot v nativních aplikacích

Nejprve se podíváme na funkce chatbota Copilot. Ten je k dispozici všem uživatelům, dokonce i těm bez Copilot+ PC, a jak už zaznělo, i těm na mobilních telefonech nebo na Macu. V zásadě jde o velmi šikovného chatbota, velmi podobného právě ChatGPT, ze kterého vychází. Umí si poradit s různými otázkami, tvořivými i zvídavými, a samozřejmě pracuje i s obrázky. Nechybí mu ani hlasové rozhraní přímo v aplikaci.

Samotná aplikace Copilot ale není nijak propojena s Windows. Mnohem zajímavější je tedy využití tohoto nástroje v nativních aplikacích, kde se vždy někde v rohu objeví jeho ikonka, po rozkliknutí pak Copilot vyjede ve zmenšené verzi v malém panelu zabírajícím asi čtvrtinu obrazovky.

Asi nejčastěji se s ním setkáte v prohlížeči Edge, pokud jej tedy používáte. Můžete se jej okamžitě zeptat na pointu článku, anebo si jej nechat shrnout. Pokud využíváte Edge naopak pro vytváření obsahu, bude se vám hodit pomocník v pravé liště pro dohledávání a shrnování informací, vysvětlování faktů, anebo předepisování formulací pro vaši studii, blog či článek.

Chytré funkce dorazily i do aplikace Poznámkový blok, neboli Notepad. Základní textový editor ve Windows nabízí generativní úpravy textu – umí jej přepsat vlastními slovy, zkrátit nebo naopak prodloužit, změnit tón (formální, neformální, inspirativní či humorný) anebo změnit formát. Z vašeho odborného článku tak můžete udělat marketingové sdělení nebo třeba báseň.

Nu a v případě, že v práci nebo i ve svém volném čase saháte po aplikaci Malování, potěší vás Copilot i zde. Například díky funkci Spolutvůrce dokáže vygenerovat obrázek prakticky čehokoliv. S tímto obrázkem pak můžete dále pracovat, například jej různě překreslit, či jej zahrnout do své koláže. Upřímně, generování obrázků není nejsilnější stránka Copilota – když už, hodí se spíše na stylizované obrázky ve stylu anime, pixelart a podobně.

Trochu bez účinku se jeví i funkce Generativního vymazání, která slibuje po vzoru Vyčištění u Applu vymazat z obrázku nechtěné osoby, věci či další rušivé elementy. Označení sice funguje dobře – rukou, touchpadem i stylusem – nicméně chybí nějaký ten chytrý mechanismus, který by sám rozpoznal, co má a nemá z fotky odmazat. Poslední AI funkcí pro Malování je možnost odstranění celého pozadí, která je vlastně celkem přesvědčivá.

Word, Excel a PowerPoint a další

A nyní k tomu hlavnímu. K tomu, co dělá Copilot v ekosystému Microsoftu tím pravým pomocníkem – a také k tomu, za co si nechá redmondský gigant solidně zaplatit. V rámci nejvyššího předplatného Microsoft 365 a Copilot Pro máte k dispozici exkluzivní funkce pro aplikace v balíčku, jako je Word, Excel, Teams či Outlook.

Začneme u Wordu, nejpoužívanější aplikace z Microsoft 365. Standardně je k dispozici posuvný panel s Copilotem, který umí jak odpovídat na dotazy a dohledávat informace na internetu, tak pracovat s již napsaným textem. To ale není zase taková revoluce – přece jen, jde stále o toho stejného Copilota.

Výrazně pokročilejší funkce představují generativní úpravy vámi sepsaného textu. Copilot může vlastními slovy text přepsat, případně jej umístit do tabulky. Anebo můžete Copilotu říct, co má s textem udělat – může jej předělat do různých stylů, cokoliv libovolně připsat, nebo naopak zredukovat.

Tyto funkce slouží vlastně i k tomu, že můžete Copilota poprosit, aby vám s psaním trochu pomohl. Každý najde využití pro něco jiného – například my jsme po dopsání článku požádali o korekturu, a to jak gramatickou, tak stylistickou. S tím si umí poradit velmi dobře a jeho změny jsou přínosné.

Stejně dobře ale AI v tomto případě poslouží například pro dopsání vysvětlujících formulací pro různé termíny. Klidně jsem mohl nechat Copilota napsat celou část o tom, co je to Copilot+ PC, protože jde stejně jen o kupu oficiálních informací převedených do textu.

Tyto generativní vychytávky jsou pak naplno předvedené v PowerPointu. S mírnou nadsázkou lze prohlásit, že lidská práce odpadá. Stačí sdělit Copilotovi, o čem má prezentace být. On pak sám navrhne rozložení snímků, vyhledá informace pro tělo prezentace a vlastně většinu udělá za vás.

Jak můžete vidět na přiložených screenshotech, Copilot za nás vypracoval celkem obsáhlou prezentaci o historii telefonů Google Pixel. Vypsal detaily všech modelů a generací, vlastně velmi slušná práce. Stejně tak zvládne vypracovat referát na jakékoliv téma – ať už do školy, nebo na poradu s kolegy. Výsledek pak už stačí jen projít a případně upravit detaily. Samozřejmě se může plést, jako každá AI.

Jediné, čemu nerozumí, je design a implementace obrázků. S něčím dokáže pomoci polo-AI funkce Návrhář, jindy budete muset obrázky z internetu lovit sami. I tak je to významné ulehčení práce, například pokud jste učitel nebo školitel a tvorba prezentací je vaším „denním chlebem“.

V Excelu tyto velké generativní funkce chybí, k dispozici je pouze klasický pomocník Copilot, který však dokáže provádět i náročnější výpočty a informovat o souvislostech. Pro příklad nemusíme chodit daleko. Na můj příkaz připravil modelovou tabulku měsíčních příjmů a výdajů, do té jsem pak zanesl nějaké ty cifry a s pomocí jednoduchých příkazů mi Copilot vytvořil odpovídající sloupcový graf. Při dostatku informací může i navrhnout úsporná opatření; mně pouze doporučil se méně oddávat alkoholu a nikotinu.

U aplikace Teams umělá inteligence sumarizuje delší schůzky a porady, které pak dále strukturuje dle libosti uživatele. Zmínit musíme i možnost vygenerovat si pozadí pro videohovor, případně možnost odclonit okolní hluk, což také provádí s pomocí AI.

Poslední velkou aplikací, které se budeme věnovat, je e-mailový klient Outlook. Ten u každého e-mailu nabízí dvojici aktivit: shrnutí a pak vygenerování odpovědi. Obojí funguje přesvědčivě a umíme si dobře představit využitelnost v praxi. V případě generování odpovědi samozřejmě můžete zvolit tón – formální, přímý, anebo volnější.

Cena: připravte se na předplatné

Jak je to s cenou za tyto AI vychytávky? Mnohé už bylo naznačeno, něco získáte rovnou s počítačem. Například aplikace Copilot sama o sobě je k dispozici zdarma, stačí vám k tomu účet Microsoft. Abyste si mohli užívat integrace Copilota do nativních aplikací – jako je Malování, Edge a další – musíte už pořídit počítač označený štemplem „Copilot+ PC“. Nic dalšího ale navíc neplatíte.

Až vlastně ty nejdůležitější funkce – tedy Copilot integrovaný do kancelářského balíčku Microsoft 365 – jsou uživatelům zpřístupněny po zaplacení. Získáte je pouze coby předplatitel kancelářského balíčku Microsoft 365 a služby Copilot Pro. První zmíněný balíček vyjde na 269 korun měsíčně (2 699 korun ročně), vylepšený Copilot Pro pak sám o sobě stojí ještě dalších 550 korun měsíčně za každého uživatele.

Autor článku Jakub Fišer Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.