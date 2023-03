Microsoft Copilot je umělá inteligence, která za vás napíše e-mail a vytvoří prezentaci

Microsoft naučil umělou inteligenci vytvářet dokumenty, tabulky a prezentace

Šikovný asistent se stane součástí aplikací balíku Microsoft 365

Bohužel zatím se jedná o řešení pouze pro firmy

Pokud vás zaujal nový Bing prošpikovaný umělou inteligencí, tak vězte, že to byl pouze začátek nové éry. Microsoft včera večer uspořádal poměrně malou akci nazvanou The Future of Work, na které ukázal velké věci – zapojení umělé inteligence do pracovních a komunikačních nástrojů, především do aplikací z balíku Office. Jeho nová služba se jmenuje Copilot a má podobu asistenta, který za pár vteřin dokáže vytvořit to, co by člověku trvalo několik desítek minut nebo dokonce hodin.

Copilot je založený na technologii ChatGPT 4, do níž Microsoft napumpoval miliony dolarů. Zjevně se ale nejedná o vyhozené peníze – umělá inteligence v podání Microsoftu umí generovat dokumenty, psát emaily, vytvářet tabulky, prezentace apod. Stačí jen dobře přirozeným jazykem formulovat příkaz a výsledek je za pár vteřin na světě.

Možnosti Copilota jsou neuvěřitelně široké. Máte dokument ve Wordu a chcete na jeho základě vytvořit prezentaci? Není problém – stačí zdrojový soubor vložit do PowerPointu a rázem dostanete graficky povedenou prezentaci o libovolném počtu stránek. Máte k výsledku připomínky? Stačí je Copilotovi sdělit a on celou prezentaci změní na základě požadavků. Asistent dokonce umí prošpikovat prezentaci animacemi a připravit pro prezentujícího poznámky.

Umělá inteligence za vás rovněž napíše libovolně dlouhý text na jakékoliv téma v aplikaci Word. Pokud se vám ve výsledku nelíbí zvolený styl, stačí přiložit jiný dokument jako šablonu a požádat asistenta, aby výsledný dokument přepracoval do jeho podoby. Zdá se vám výsledný text moc formální? Umělá inteligence jej přepíše do uvolněnější formy. Je text příliš dlouhý? Copilot jej dokáže zkrátit – stačí si napsat, které odstavce chtějí zestručnit.

Totéž platí i v dalších aplikacích – v Excelu vám může ze zdrojových dat automaticky vytvořit grafy a souhrny, v Outlooku připraví odpověď na email nebo vytvoří pozvánku, v Microsoft Teams zase dokáže připravit souhrn nejdůležitějších informací, které na schůzce zazněly. Copilot vám rovněž může pomoci roztřídit emaily, připravit osnovu příští porady nebo analyzovat větší množství dokumentů a vyzobat z nich cenné informace.

Asistent se navíc neustále učí, a tím zpřesňuje a zdokonaluje své výsledky. Využívá k tomu přístup k firemním datům v rámci služeb Microsoft 365 a Microsoft Graph – ke kalendáři, k emailům, chatům, dokumentům, kontaktům apod. Na základě těchto poznatků vytváří pro každou organizaci zvláštní znalostní model, z něhož poté dokáže generovat potřebné informace, souhrny a statistiky. K tomu bude sloužit nová sekce Business Chat v rámci Microsoft Teams. Vše se pochopitelně odehraje za přísného dodržování zásad společnosti v oblasti zabezpečení a ochrany osobních údajů.

V první vlně bude Copilot čistě firemní záležitost. V tuto chvíli k němu má přístup 20 organizací, další firmy se budou moci připojit v příštích měsících. V tu dobu se také dozvíme informace o cenách – práce s umělou inteligencí je hardwarově velmi náročná, a firmy si tak budou muset spočítat, kolik jim dokáže uspořit času a nákladů, a zda se investice do Copilota vyplatí. Z tohoto důvodu zatím netušíme, zda a kdy Microsoft představí variantu pro běžné spotřebitele.