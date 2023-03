ChatGPT 4 je tu! Slibuje řadu revolučních novinek včetně překladače

Právě vyšla zcela nové verze ChatGPT 4 s řadou unikátních funkcí

Novinkou je multimodalita, bude tedy možné využívat text, obraz, zvuk i video

Máme se těšit i na podporu všech jazyků a možnosti jejich kombinace

Od spuštění chatbota s umělou inteligencí ChatGPT na konci loňského roku plní novinky ohledně této i dalších podobných služeb stránky mnoha serverů a magazínů. Vývoj jde rychle kupředu a těžko si dokážeme představit, co nastane za pár měsíců nebo let. Nyní se velká očekávání upírají k dnešnímu dni, kdy má být odhalena nová verze s označením GPT-4.

Multimodalita i podpora jazyků

Ačkoliv není zřejmé, jestli se bude jednat pouze o upgrade stávajícího ChatGPT nebo nový exkluzivní doplněk prohlížeče Bing od Microsoftu, důležitá bude především multimodalita. A co to vlastně je? Nyní je možné s umělou inteligencí komunikovat pomocí jedné cesty. Většinou je to psaný text, ale může to být obraz, zvuk nebo i video. Jinými slovy, jazykový model musí umět interpretovat jak textová, tak vizuální data. A všechny tyto způsoby má kombinovat právě nová verze ChatGPT-4.

Andreas Braun z německého Microsoftu potvrdil, že se opravdu můžeme těšit na multimodální komunikaci i s podporou videa. Zásadní bude také podpora cizích jazyků a dokonce bude možné jazyky kombinovat. Zeptat se můžete v němčině a odpověď přijde třeba v italštině.

A k čemu to vlastně bude?

Ačkoliv jsou tyto kousky efektní, důležité je vždy využití v praxi pro ostatní firmy. Přestože stále neznáme detaily fungování GPT-4, víme, že vstupní data už se nebudou omezovat na text, ale bude možné čerpat i z videí na YouTube nebo zvukových nahrávek. Podle Microsoftu bude možné vytvářet například textová shrnutí hovorů s telefonní podporou.

Jak šel vývoj v čase? ChatGPT 1: 2018

ChatGPT 2: 2019

ChatGPT 3: 2020

ChatGPT 3.5: 2022 (první verze zpřístupněná veřejnosti)

ChatGPT 4: 2023 (aktuální verze)

U konkrétního holandského zákazníka, který musí řešit 30 tisíc telefonních hovorů s podporou denně, bude nahrazeno 500 hodin lidské práce pouhými několika hodinami práce umělé inteligence. I Microsoft ale přiznává, že je stále nutno počítat s nepřesnostmi. Zároveň pracuje na metrikách, v kterých bude možné chybovost měřit i udávat.

OpenAI dále uvádí, že verze 4 prošla intenzivním půlročním testováním a řadou interních testů, podle kterých by měla výrazně méně (o 82 %) reagovat na žádosti týkající se zakázaného obsahu. Zároveň by měla poskytovat o 40 procent věcnější odpovědi, než doposud dostupná verze 3.5.

ChatGPT 4 si v současné době mohou vyzkoušet všichni, kdo si platí program Plus. Pro ostatní bude nová verze zpřístupněna později.