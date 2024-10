Image Playground: vyzkoušeli jsme generování obrázků pomocí umělé inteligence Applu

Součástí iOS 18.2 je nástroj Image Playground, který generuje obrázky pomocí umělé inteligence od Applu

Novou funkci jsme vyzkoušeli v rámci vývojářské beta verze, vydání ostré verze je naplánováno na prosinec

V Evropě si bez amerického Apple ID vytváření obrázků nevyzkoušíte minimálně do dubna příštího roku

Apple minulý týden vydal první vývojářskou beta verzi systému iOS 18.2, která přidává několik novinek využívajících umělé inteligence od Applu (označované jako Apple Intelligence). Jde především o nástroj Genmoji, který slouží k vytváření unikátních emoji na základě vámi zadaných příkazů – na ten se podrobněji podíváme v samostatném článku, a pak také aplikaci Image Playground, která slouží ke generování obrázků.

Co budete potřebovat, abyste si Image Playground vyzkoušeli? iPhone 15 Pro a novější, případně podporovaný iPad

iOS 18.2/iPadOS 18.2 Developer Beta

Apple ID s regionem nastaveným na USA

Schválenou žádost pro využívání Apple Inteligence (trvá cca hodinu)

Schválenou žádost pro využívání Genmoji & Playground (v našem případě jsme čekali téměř týden)

Jelikož sám používám americké Apple ID, mám díky němu přístup ke všem doposud dostupným funkcím z balíčku Apple Intelligence. Na aktivaci Image Playground jsem přesto čekal přibližně týden, a to jsem o přístup žádal ihned po vydání iOS 18.2 Developer Beta 1.

Image Playground rozhodně není konkurence pro Midjourney, který je co se týče kreativity, volnosti příkazů a především kvality výsledků na úplně jiné úrovni. Playground slouží spíše pro generování vtipných obrázků, koláží či karikatur, které můžete poslat vašim kamarádům přes iMessage a další komunikační nástroje. Jak takové vytvoření grafiky vypadá si můžete prohlédnout v přiloženém videu.

Generování obrázků v Image Playground

Vytváření obrázků v současné době funguje pouze v angličtině. Jakmile se pokusíte zadat slovo či výraz v češtině, objeví se hláška, že jazyk není podporován. Zadat můžete prakticky cokoliv, co vás napadne. Jen pozor, Playground má problémy s konkrétními produkty a osobami. Nevygeneruje vám tak obrázek Steva Jobse, iPhonu ani MacBooku. Pokud ale do příkazu zadáte laptop, vytvoří obrázek notebooku s plochou, která nápadně připomíná systém Windows. To je celkem úsměvné.

Playground rovněž zvládá obrázky upravovat za pochodu. Tzn. nejprve můžete zadat, že chcete vytvořit třeba obrázek psa. Pak doplnit, že by měl pes sedět v autě, následně že by prostředí snímku mělo být zasazeno do města. Celkem takto máte k dispozici až sedm odlišných příkazů, které umělé inteligenci poslouží jako základ pro vygenerování obrázku.

Aby vám Apple tvorbu usnadnil, připravil také několik předdefinovaných stylů, které jsou rozděleny do několika obrazovek (téma, kostýmy, doplňky a místa). Každý ze stylů nabízí 10 různých možností. Díky tomu nemusíte zadání jen psát, ale částečně si jej také naklikat. Playground neumí generovat fotorealistické obrázky, ale spíše snímky s veselou kreslenou grafikou připomínající animované filmy. V nastavení aplikace je ještě možné se přepnout do režimu generování ilustrací, který mne ale příliš neoslovil.

Obrázek nemusíte generovat úplně od základu. Z galerie například máte možnost importovat libovolnou fotografii, která opět poslouží jako základ pro další generování. Může jít třeba o vaše selfie či fotografii člověka. Z té umělá inteligence během okamžiku vytvoří vtipnou karikaturu. Právě tahle funkce mi přišla nejzábavnější – výsledné „portréty“ stylizované do animovaného filmu rozhodně působí nápaditě a originálně.

Dvě sekundy a máte obrázek

Překvapilo mě, jak rychlé v první beta verzi generování grafiky je. Každá úprava je otázkou maximálně jedné až dvou sekund, ve výjimečných případech (zejména u složitějších promptů) jsem čekal tři až čtyři sekundy. Obrázky se sice negenerují v žádném závratně vysokém rozlišení (1 024× 1 024 px), ale ani jednou za celou dobu testování jsem se ani jednou nepotýkal s tím, že by se algoritmus na pozadí nějak zasekl či zadýchal.

Aplikace Playground vám vždy vygeneruje čtyři mírně odlišné výsledky, mezi kterými se horizontálními tahy prstem po displeji přepínáte. V případě, že byste ani s jedním nebyli spokojeni, stačí opět provést gesto prstem a Playground bude vytvářet další a další, dokud nebudete s výsledkem spokojeni.

Výsledný snímek lze uložit do samostatné „galerie“ v rámci aplikace Playground. To je fajn, jelikož se vám všechny vaše výtvory ihned nepřidávají do klasické aplikace Fotky. Z této interní galerie lze snímky nejen ukládat a sdílet, ale překvapivě se můžete vrátit i ke generativním úpravám a dále tak s grafikou pracovat.

Pro mladé a hračičky

Přemýšlel jsem nad tím, zda Image Playground budu mít chuť využívat pro nějaké oživení komunikace na denní bázi, ale buď už jsem na tyhle výstřelky příliš starý, nebo mi to úplně smysl nedává. Ale to neznámená, že by generování nemohlo mít u uživatelů úspěch, a to zejména u mladé generace, která na sociálních sítích a v online komunikaci tráví výrazně více času.

Na podobném principu jako Playground funguje i generování vlastních emoji v rámci nástroje Genmoji. Na ten se podrobněji podíváme v dalším samostatném článku.