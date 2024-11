Nejzábavnější funkce iOS 18? Vyzkoušeli jsme Genmoji – emotikony generované umělou inteligencí

iOS 18.2 přináší podporu Genmoji – jde o emotikony, které vám na základě vašich příkazů vytvoří AI

Novinku jsem otestoval v rámci vývojářské bety, vydání ostré verze je pro USA naplánováno na prosinec

Z mého pohledu se jedná o jednu z nejzábavnějších AI funkcí od Applu

Minulý týden jsme se dočkali uvolnění první vývojářské beta verze systému iOS 18.2, která přidává další novinky využívající umělé inteligence od Applu. Jde především o aplikaci Image Playground, která slouží ke generování jednoduchých obrázků a kterou jsme vám podrobně představili v tomto článku. Další novinkou je nástroj Genmoji, který slouží k vytváření unikátních emoji na základě vámi zadaných příkazů.

Zatímco Image Playground mě až tolik neoslovil a zatím si nedovedu představit, že bych jej využíval při každodenní komunikaci, v případě Genmoji mám zcela opačný názor. Ač jsem byl k této vychytávce zpočátku skeptický, po prvních dnech používání s ní pracuji častěji, než bych očekával.

Co budete potřebovat, abyste si Genmoji zkusili? iPhone 15 Pro a novější, případně podporovaný iPad

iOS 18.2/iPadOS 18.2 Developer Beta

Apple ID s regionem nastaveným na USA

Schválenou žádost pro využívání Apple Inteligence (trvá cca hodinu)

Schválenou žádost pro využívání Genmoji (na toto schválení jsem čekal přibližně týden)

Stejně jako u Image Playground, i v případě Genmoji je pro testování nutné nejen vlastnit podporované zařízení a mít nainstalovanou nejnovější vývojářskou betu iOS 18.2, ale také používat Apple ID s regionem nastaveným na Spojené státy americké. S tímto Apple ID není nutné se přihlašovat do celého systému, ale postačí jen použít pouze pro nákupy v App Store (Nastavení – Apple účet – Média & nákupy) + přepnout systém do angličtiny. Po splnění těchto podmínek se vám zpřístupní funkce z balíčku Apple Intelligence včetně generativních úprav.

Genmoji: jak je aktivovat?

I když mi Apple poslal notifikaci, že má žádost o používání generativních funkcí byla schválena, chvíli jsem v systému tápal, jak je využívat. Problém byl, že jsem v seznamu klávesnic neměl aktivní tu s názvem Emoji. Jakmile jsem ji aktivovat, zobrazila se mi vedle mezerníku u výchozí Apple klávesnice nová klávesa pro přístup k emotikonám. Na tu stačí kliknout. Následně se vám objeví emoji klávesnice (případně se na ni lze přepnout z výběru systémových klávesnic).

Pak už jen stačí kliknout na ikonku Genmoji, čímž se spustí generátor emotikonů. Fantazii se v tomto případě meze nekladnou, nicméně i zde platí totožná pravidla jako u Image Playground. Tvorba emoji v současné době funguje pouze v angličtině. Jakmile se pokusíte zadat slovo či výraz v češtině, objeví se hláška, že jazyk není podporován. Zadat můžete prakticky cokoliv, co vás napadne.

Generujeme „smajlíky“

Je dobré vědět, že má Genmoji problémy s konkrétními produkty a osobami. Nevygeneruje vám tak obrázek Tima Cooka, iPadu ani MacBooku. Pokud ale do příkazu zadáte laptop, vygeneruje vám originální emotikonu s notebookem. Nemusíte se navíc soustředit jen na textové generování, ale využít lze i hlasového zadání.

Jako základ pro emotikonu dokonce může posloužit vaše fotografie či snímek někoho z rodiny. AI vás pak situuje třeba do role kosmonauta, popeláře, ale klidně i jezdce na jednorožci. Limitem je v tomto případě pouze vaše fantazie. Při složitějších příkazech má Genmoji tendenci výslednou grafiku generovat do čtvercových obrázků, zatímco u jednodušších příkazů nechává pozadí průhledné.

Emotikonu můžete průběžně upravovat, dokud nedocílíte požadované podoby. Klidně si nejprve můžete vytvořit roztomilého slona sedícího u jezera, pak za něj přidat duhu, déšť či slunce. Samotné vytvoření zabere zhruba 3 až 5 sekund, podle složitosti příkazu. Umělá inteligence vám vždy vytvoří čtyři různé varianty. Když ale nebudete ani s jednou spokojeni, stačí se jen prstem horizontálně posouvat po jednotlivých emotikonách a jakmile dojedete k poslední, aplikace začne automaticky generovat další.

Genmoji není omezené jen na iMessage

Nemusíte se bát, že by Genmoji fungovaly jen v rámci iMessage. Poslat je můžete v libovolné komunikační aplikaci. Zkoušel jsem WhatsApp, Messenger, Slack, Telegram i jako textovku kolegovi s Androidem. Tomu do zpráv dorazila jako klasická MMSka, na ostatních komunikačních platformách se vygenerovaná emotikona pošle jako běžný obrázek.

V Evropě až v dubnu

V Evropě, respektive České republice, si bez amerického Apple ID generování emotikon nevyzkoušíte minimálně do dubna příštího roku. Právě v tento termín by měl gigant z Cupertina v Evropě zpřístupnit funkce Apple Intelligence. Vypadá to navíc, že spuštění AI od Applu v Evropě není založená na eurounijní regulaci, jak se spekulovalo, ale s největší pravděpodobností jde skutečně o cílené rozhodnutí Applu, který jednoduše upřednostnil Spojené státy americké.

Na eurounijní regulaci se totiž za poslední dobu vůbec nic nezměnilo a ani by se tak nemělo stát do dubna příštího roku, přesto Apple oficiálně oznámil, že během tohoto měsíce umělou inteligenci v Evropě zpřístupní. Na síti X.com na tento fakt upozornil Patrik Zandl.