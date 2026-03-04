Apple má počítač za cenu iPhonu. MacBook Neo potěší hlavně šetřivé

- Nový, levný a o něco menší laptop od Apple se jmenuje MacBook Neo
- Nabízí sympatickou výbavu v čele s úsporným procesorem A18 Pro
- Jeho cena přitom startuje na 16 990 Kč za 256GB variantu
Po uvedení iPhonu 17e, MacBooku Air a MacBooku Pro s novými čipy, stejně jako monitorů Studio Display následuje pro americký Apple třetí a poslední velké představení novinek v rámci letošního jara. Dnes došlo na pravděpodobně nejočekávanější novinku – MacBook Neo. Vůbec nejlevnější laptop v portfoliu značky nabízí čipovou sadu A18 Pro z iPhonu 16 Pro, o chlup menší displej i celkové šasi a také výběr hravých barevných variant. Po jeho boku pak Apple uvedl také nový základní iPad se shodným procesorem.
MacBook Neo v růžové i zelené
MacBook Neo zachovává typicky čistý design Applu. Minimalismus aplikoval výrobce i do portové výbavy: k dispozici je dvojice USB-C portů (jeden ve specifikaci USB 3, druhý USB 2) a 3,5mm audiojack. Na další porty si budete muset dokoupit rozbočovač, k dispozici dokonce není ani magnetické nabíjení MagSafe. Laptop je tenoučký jen 1,27 centimetru a dle očekávání sází na hliníkové šasi – žádné experimenty s plastem. V nabídce je hned čtveřice barev, kromě stříbrné také modrá, žlutozelená a růžová.
Rozměrově je MacBook Neo o něco menší než klasický 13″ MacBook Air s 13,6″ displejem, přitom má navlas stejnou hmotnost 1,23 kg. Displej tohoto stroje má v úhlopříčce rovných 13″, obrazovka je typu Liquid Retina displej, což je vzletnější označení pro LCD panel, který používá i MacBook Air nebo iPad Air. Zůstává i svítivost maximálně 500 nitů. Reproduktor má novinka z boku.
Výkon na úrovni iPhonu 16 Pro
Největší devizou nového MacBooku je jeho bezkonkurenční úspornost díky sázce na 6jádrový čipset Apple A18 Pro, který najdeme například i v iPhonu 16 Pro. Stojí za zmínku, že už celá řada čipů Apple Silicon od první generace využívá architekturu ARM, takže v základu jde o pasivně chlazené a velmi úsporné čipy. Využití de facto mobilního čipu v počítači je zcela unikátní krok v efektivitě.
Využití najde nový MacBook Neo pravděpodobně při běžné kancelářské práci, ve webových aplikacích, na sociálních sítích, streamovacích službách nebo při lehčí kreativní práci. Náročné profesionální úlohy zůstávají doménou MacBooků Air a Pro s čipy Apple M. Vzhledem k nižší pořizovací ceně půjde nejspíš o velmi zajímavé řešení pro studenty.
Další výbava
Kromě již zmíněného nabízí vlastně stejnou klávesnici a trackpad jako MacBook Air, a to včetně čtečky otisků prstů Touch ID (pouze u 512GB varianty). Za pochvalu stojí sázka na plnotučnou Full HD FaceTime, což nebylo vždy pravidlem ani u dražších MacBooků. Samozřejmostí je rovněž macOS 26 s podporou funkcí umělé inteligence Apple Intelligence.
Baterie nabízí výdrž až na 16 hodin streamování videa, takže bude jen o chlup slabší než ta u MacBooku Air. Pokud jde o podporu externích monitorů, můžete připojit pouze jeden monitor s rozlišením až 4K a snímkovou frekvencí až 60 Hz, zároveň lze používat i zabudovaný 13″ displej.
Cena a dostupnost
MacBook Neo ve čtyřech líbivých barevných provedeních vstoupí na trh už příští týden, tedy 11. března, po boku všech tento týden představených novinek. K dispozici budou pouze dvě konfigurace, obě velmi sympaticky naceněné:
- 256 GB, standardní Magic Keyboard – 16 990 Kč
- 512 GB, Magic Keyboard s Touch ID – 19 990 Kč