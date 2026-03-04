TOPlist

Apple má počítač za cenu iPhonu. MacBook Neo potěší hlavně šetřivé

Jakub Fišer
Jakub Fišer 4. 3. 16:06
MacBook Neo
  • Nový, levný a o něco menší laptop od Apple se jmenuje MacBook Neo
  • Nabízí sympatickou výbavu v čele s úsporným procesorem A18 Pro
  • Jeho cena přitom startuje na 16 990 Kč za 256GB variantu

Po uvedení iPhonu 17e, MacBooku Air a MacBooku Pro s novými čipy, stejně jako monitorů Studio Display následuje pro americký Apple třetí a poslední velké představení novinek v rámci letošního jara. Dnes došlo na pravděpodobně nejočekávanější novinku – MacBook Neo. Vůbec nejlevnější laptop v portfoliu značky nabízí čipovou sadu A18 Pro z iPhonu 16 Pro, o chlup menší displej i celkové šasi a také výběr hravých barevných variant. Po jeho boku pak Apple uvedl také nový základní iPad se shodným procesorem.

Kapitoly článku
MacBook Neo v růžové i zelené
Výkon na úrovni iPhonu 16 Pro
Další výbava
Cena a dostupnost

MacBook Neo v růžové i zelené

MacBook Neo zachovává typicky čistý design Applu. Minimalismus aplikoval výrobce i do portové výbavy: k dispozici je dvojice USB-C portů (jeden ve specifikaci USB 3, druhý USB 2) a 3,5mm audiojack. Na další porty si budete muset dokoupit rozbočovač, k dispozici dokonce není ani magnetické nabíjení MagSafe. Laptop je tenoučký jen 1,27 centimetru a dle očekávání sází na hliníkové šasi – žádné experimenty s plastem. V nabídce je hned čtveřice barev, kromě stříbrné také modrá, žlutozelená a růžová.

MacBook Neo ve čtyřech barvách

Rozměrově je MacBook Neo o něco menší než klasický 13″ MacBook Air s 13,6″ displejem, přitom má navlas stejnou hmotnost 1,23 kg. Displej tohoto stroje má v úhlopříčce rovných 13″, obrazovka je typu Liquid Retina displej, což je vzletnější označení pro LCD panel, který používá i MacBook Air nebo iPad Air. Zůstává i svítivost maximálně 500 nitů. Reproduktor má novinka z boku.

Výkon na úrovni iPhonu 16 Pro

Největší devizou nového MacBooku je jeho bezkonkurenční úspornost díky sázce na 6jádrový čipset Apple A18 Pro, který najdeme například i v iPhonu 16 Pro. Stojí za zmínku, že už celá řada čipů Apple Silicon od první generace využívá architekturu ARM, takže v základu jde o pasivně chlazené a velmi úsporné čipy. Využití de facto mobilního čipu v počítači je zcela unikátní krok v efektivitě.

MacBook Neo má 13palcový displej

Využití najde nový MacBook Neo pravděpodobně při běžné kancelářské práci, ve webových aplikacích, na sociálních sítích, streamovacích službách nebo při lehčí kreativní práci. Náročné profesionální úlohy zůstávají doménou MacBooků Air a Pro s čipy Apple M. Vzhledem k nižší pořizovací ceně půjde nejspíš o velmi zajímavé řešení pro studenty.

Další výbava

Kromě již zmíněného nabízí vlastně stejnou klávesnici a trackpad jako MacBook Air, a to včetně čtečky otisků prstů Touch ID (pouze u 512GB varianty). Za pochvalu stojí sázka na plnotučnou Full HD FaceTime, což nebylo vždy pravidlem ani u dražších MacBooků. Samozřejmostí je rovněž macOS 26 s podporou funkcí umělé inteligence Apple Intelligence.

Klávesnice je plnohodnotná a má i Touch ID čtečku otisků prstů

Baterie nabízí výdrž až na 16 hodin streamování videa, takže bude jen o chlup slabší než ta u MacBooku Air. Pokud jde o podporu externích monitorů, můžete připojit pouze jeden monitor s rozlišením až 4K a snímkovou frekvencí až 60 Hz, zároveň lze používat i zabudovaný 13″ displej.

Cena a dostupnost

MacBook Neo ve čtyřech líbivých barevných provedeních vstoupí na trh už příští týden, tedy 11. března, po boku všech tento týden představených novinek. K dispozici budou pouze dvě konfigurace, obě velmi sympaticky naceněné:

  • 256 GB, standardní Magic Keyboard – 16 990 Kč
  • 512 GB, Magic Keyboard s Touch ID – 19 990 Kč
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

