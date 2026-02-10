TOPlist

AirPods Pro s kamerou: Apple chystá sluchátka, která vidí okolí

Jakub Karásek
Jakub Karásek 10. 2. 9:00
0
Apple AirPods Pro 3. generace (2025)
  • Příští generace sluchátek AirPods Pro údajně dostane infračervenou kameru
  • Technologie má vylepšit prostorový zvuk a přidat rozpoznávání gest
  • Premiéra se údajně uskuteční ještě v letošním roce

Od představení sluchátek AirPods Pro 3 uplynul teprve půlrok a už se začíná spekulovat o nástupnické generaci. Apple pro ni údajně chystá poměrně významnou hardwarovou novinku, kterou jsme dosud u žádných sluchátek neviděli. Premiéra nových sluchátek by se mohla překvapivě odehrát už letos.

Sluchátka, která se orientují v okolí

U loňských AirPods Pro 3 přišel Apple s drobným, ale zato příjemným upgradem. Sluchátka se na první pohled nijak výrazně nezměnila, avšak potěšila hned několika zajímavými novinkami jako jsou podpora adaptivního audia, lepší aktivní potlačení okolního hluku, vyšší odolnost, vestavěný snímač srdečního tepu nebo integrace simultánního tlumočníka.

AirPods Pro 3. generace

Příští model by měl podle několika nezávislých zdrojů dostat unikátní funkci – infračervenou kameru, díky které budou sluchátka schopná vnímat okolí. O tom, že Apple chystá přidat do sluchátek infračervenou kamerku, reportoval loni v březnu uznávaný informátor Ming-Chi Kuo, nyní se k němu přidává japonský informátor Kosutami – podle něj budou příští AirPods Pro „vidět okolo sebe“.

Infračervená kamerka má ve sluchátkách sloužit hned k několika účelům. Jednak má napomoci s orientací v prostoru, což má zlepšit interpretaci prostorového zvuku, kromě toho by sluchátka mohla umět rozpoznávat gesta rukou ve virtuální a rozšířené realitě – ať už se soupravou Vision Pro, nebo s případnou levnější variantou.

Na přidání infračervené kamerky se shodnou prakticky všechny zdroje, rozpor je ale v tom, v jakých sluchátkách ji najdeme. Zatímco některé zdroje o chystaných sluchátkách hovoří jako o AirPods Pro 4, informátor Instant Digital tvrdí, že se bude jednat o další variantu současných AirPods Pro 3. Tomu by nasvědčoval i spekulovaný termín odhalení – sluchátka prý mají být představená už letos v září, tedy zcela mimo tradiční tříletý cyklus.

Rozpor je i v ceně chystaných sluchátek. Kosuami tvrdí, že zůstane stejná jako u současného modelu, Instant Digital tvrdí, že se bude jednat o dražší variantu, která bude prodávána souběžně. Druhá varianta nám připadá uvěřitelnější, koneckonců i základní AirPods 4 jsou prodávané ve dvou verzích – s podporou ANC a bez ní.

Otázkou ovšem je, o jaký příplatek by si Apple za přidání infračervených kamer řekl – aktuální verze AirPods Pro 3 stojí 6 490 korun, poté již Apple nabízí pouze náhlavní sluchátka AirPods Max s cenou 13 990 korun. Prostor na dražší variantu tak rozhodně v jablečném ceníku nechybí.

0 %

Trust Meter

Nakolik věříme tomuto úniku?

Vstoupit do diskuze
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

Další dnešní články

Huawei Freeclip 2
Valentýnský tip od Huawei, který nezvadne
PR článek
PR článek PR článek 9:20
Testování Apple CarPlay Ultra ve voze Aston Martin Vantage Roadster
AI již brzy i ve vašem autě: CarPlay nabídne podporu ChatGPT, Gemini i Claude
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 6:30
0
Generální ředitel Nvidie Jensen Huang obklopený penězi (ilustrační obrázek)
Nvidia investuje do OpenAI 20 miliard dolarů. Ze stomiliardového snu zbyla pětina
Adam Homola
Adam Homola A. Homola včera 20:00
2
Ikonka Discordu
Discord utahuje šrouby! Bez občanky nebo skenu obličeje si neškrtnete
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 18:30
5

Kapitoly článku