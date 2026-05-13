JBL uvedlo dvoje nová náhlavní sluchátka, zaujmou designem i funkcemi

- Oba modely disponují 40mm měniči, výdrží 80 hodin na baterii i ANC
- JBL Live 780NC je nový over-ear model s cenou 4 590 korun
- On-ear sluchátka jsou reprezentována modelem JBL Live 680NC s cenovkou 3 790 korun
JBL včera představilo hned dva nové modely náhlavních sluchátek. V něčem si jsou podobné, liší se ale především svou konstrukcí. JBL Live 780NC je model s většími náušníky přes uši, tedy over-ear. Model JBL Live 680NC se řadí do kategorie sluchátek na uši respektive on-ear. Obě varianty ale spojuje výbava v podobě 40mm dynamických měničů s kompozitní membránou, baterie s výdrží 80 hodin nebo dvojice beamforming mikrofonů pro kvalitní telefonní hovory.
Over-ear nebo on-ear? Můžete si vybrat
Naopak rozdílný je počet mikrofonů pro rušení okolního hluku. Dražší over-ear model s cenou 4 590 korun disponuje hned šesti mikrofony, přičemž levnější on-ear varianta s cenovkou 3 790 korun má tyto mikrofony čtyři. Společným prvkem jsou také přizpůsobitelná tlačítka i dotykové ovládání nebo široká paleta barev, z které je možno vybírat: fialová, oranžová, zelená, modrá, bílá, písková nebo černá.
Z hlediska konstrukce musím zmínit také plně skládací mechanizmus, kovové panty i měkké materiály pro náušníky i hlavový most. Designově kromě svěžích barev zaujmou také metalickými detaily. Sluchátka jsou kompatibilní s aplikací JBL Headphones i JBL SMART Tx. Nabídnou také Hi-Res Audio díky kabelovému přenosu nebo bezdrátově přes LDAC (pouze pro kompatibilní zařízení).
Rychlé nabíjení zajistí 4 hodiny poslechu za pouhých 5 minut nabíjení. Nechybí ani JBL Spatial Sound pro prostorový zážitek z poslechu. Funkce Personi-Fi 3.0 umožní optimalizaci zvukové křivky pro vaše individuální potřeby nebo vkus. V balení nechybí látkové přepravní pouzdro ani nabíjecí USB kabel. Bluetooth je zde v obou případech ve verzi 6.0, samozřejmostí je vícebodové připojení. V některých barevných variantách jsou sluchátka dostupná k objednání již nyní.