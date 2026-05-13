TOPlist

JBL uvedlo dvoje nová náhlavní sluchátka, zaujmou designem i funkcemi

Adam Bělunek
Adam Bělunek 13. 5. 19:30
0
Jbl Live 780nc
  • Oba modely disponují 40mm měniči, výdrží 80 hodin na baterii i ANC 
  • JBL Live 780NC je nový over-ear model s cenou 4 590 korun 
  • On-ear sluchátka jsou reprezentována modelem JBL Live 680NC s cenovkou 3 790 korun 

JBL včera představilo hned dva nové modely náhlavních sluchátek. V něčem si jsou podobné, liší se ale především svou konstrukcí. JBL Live 780NC je model s většími náušníky přes uši, tedy over-ear. Model JBL Live 680NC se řadí do kategorie sluchátek na uši respektive on-ear. Obě varianty ale spojuje výbava v podobě 40mm dynamických měničů s kompozitní membránou, baterie s výdrží 80 hodin nebo dvojice beamforming mikrofonů pro kvalitní telefonní hovory.

Jbl Live 780nc
JBL Live 780NC

Over-ear nebo on-ear? Můžete si vybrat

Naopak rozdílný je počet mikrofonů pro rušení okolního hluku. Dražší over-ear model s cenou 4 590 korun disponuje hned šesti mikrofony, přičemž levnější on-ear varianta s cenovkou 3 790 korun má tyto mikrofony čtyři. Společným prvkem jsou také přizpůsobitelná tlačítka i dotykové ovládání nebo široká paleta barev, z které je možno vybírat: fialová, oranžová, zelená, modrá, bílá, písková nebo černá.

Jbl Live 780nc Barvy
Barevná paleta je opravdu široká, čítá celkem 7 odstínů 

Z hlediska konstrukce musím zmínit také plně skládací mechanizmus, kovové panty i měkké materiály pro náušníky i hlavový most. Designově kromě svěžích barev zaujmou také metalickými detaily. Sluchátka jsou kompatibilní s aplikací JBL Headphones i JBL SMART Tx. Nabídnou také Hi-Res Audio díky kabelovému přenosu nebo bezdrátově přes LDAC (pouze pro kompatibilní zařízení).

Jbl Live 680nc
Výhodou modelu JBL Live 680NC jsou menší rozměry i nižší cena

Rychlé nabíjení zajistí 4 hodiny poslechu za pouhých 5 minut nabíjení. Nechybí ani JBL Spatial Sound pro prostorový zážitek z poslechu. Funkce Personi-Fi 3.0 umožní optimalizaci zvukové křivky pro vaše individuální potřeby nebo vkus. V balení nechybí látkové přepravní pouzdro ani nabíjecí USB kabel. Bluetooth je zde v obou případech ve verzi 6.0, samozřejmostí je vícebodové připojení. V některých barevných variantách jsou sluchátka dostupná k objednání již nyní.

Vstoupit do diskuze
Zdroj: tisková zpráva
Autor článku Adam Bělunek
Adam Bělunek
Baví mě Apple, kvalitní audio-video technika a obecně chytrá řešení, která fungují. Volné dny se snažím trávit na kole v bikeparcích a trailcentrech, nebo na horách s batohem na zádech. Užívám si dobrou hudbu, občas zajímavou knihu a rád cestuji.

Další dnešní články

Dua Lipa
Zpěvačka Dua Lipa jde tvrdě proti Samsungu. Za nedovolené použití fotografie chce přes 300 milionů
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 18:00
3
Propagační fotografie k zařízení Steam Machine
Steam Controller ukrývá úžasný easter egg. Po pádu na vás začne křičet jako ve Star Wars
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík 16:30
0
Ikonka mobilní aplikace Reddit
Reddit naštval uživatele, začal blokovat přístupy na web z mobilního telefonu
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík 15:00
0
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII přichází. S novým designem, starosvětským přístupem a šokující cenou
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 13:30
3

Kapitoly článku