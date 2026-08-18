Brusel zatlačil, Apple ustoupil. Od základu změní ochranu dětí i špehování napříč aplikacemi

- Apple po jednáních s Evropskou komisí výrazně upravuje pravidla pro vývojáře aplikací v EU
- Mění se provize, alternativní platby i podmínky pro distribuci aplikací mimo App Store
- Součástí dohody jsou také změny v systému sledování napříč aplikace a ochrany dětí
Apple pokračuje v úpravách svého ekosystému, aby vyhověl pravidlům Evropské unie (EU). Po měsících sporů s Evropskou komisí oznámil změny obchodních podmínek pro vývojáře, kteří distribuují aplikace v zemích EU. Nová pravidla se dotknou provizí, alternativních plateb i možnosti stahovat aplikace mimo oficiální App Store.
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Méně poplatků a nový systém provizí
Apple dosud používal v Evropské unii několik různých modelů poplatků, které vznikly v reakci na evropský zákon o digitálních trzích (DMA). Právě jejich složitost byla jedním z častých terčů kritiky vývojářů. Nově má existovat jeden společný soubor obchodních podmínek pro všechny vývojáře distribuující aplikace v EU. Apple zároveň ruší některé dosavadní poplatky, včetně kontroverzního Core Technology Fee, který se vztahoval na aplikace s velmi vysokým počtem instalací.
Apple has agreed to a set of sweeping changes for its App Store in Europe, including dropping per-install fees for developers who don’t use the iPhone marketplace, to resolve a dispute with the European Union over competition concerns https://t.co/wWI14Cx6cp
— Bloomberg (@business) August 18, 2026
Místo něj zavádí takzvanou základní technologickou provizi ve výši 5 %. Ta se bude týkat digitálních transakcí v aplikacích distribuovaných mimo App Store, například prostřednictvím alternativních obchodů nebo přímo z webových stránek. Mění se také provize přímo v App Storu. Vývojáři, kteří budou využívat platební systém Applu, zaplatí standardně 26 %. Menší vývojáři a účastníci vybraných programů budou nadále platit 15 %, stejně jako u automaticky obnovovaných předplatných po prvním roce.
Pokud aplikace použije vlastní platební systém, bude provize činit 20 %, případně 10 % pro vývojáře se sníženou sazbou. U aplikací, které uživatele pouze odkážou k dokončení nákupu mimo aplikaci, budou sazby 15 %, respektive 10 %.
Mluvčí Komise uvedl pro agenturu Bloomberg, že „vítá změny, které společnost Apple provedla ve svých obchodních podmínkách a které jsou výsledkem intenzivního dialogu“ s touto společností. „V návaznosti na dnešní oznámení bude Komise sledovat, zda společnost Apple nové podmínky skutečně uplatňuje,“ dodal.
Přehledně: Nové provzie pro vývojáře od 1. října 2026
- Platby přes Apple: 26 %, pro většinu menších vývojářů a předplatných po prvním roce 15 %
- Alternativní platby v aplikaci: 20 %, snížená sazba 10 %
- Odkaz na nákup mimo aplikaci: 15 %, snížená sazba 10 %
- Alternativní obchody a distribuce z webu: 5% technologická provize
Apple dovolí kombinovat vlastní platby s těmi jeho
Další významnou změnou je větší volnost při volbě platebních metod. Vývojáři budou moci v Evropské unii nabízet platební systém Applu současně s alternativními možnostmi, což dosavadní pravidla neumožňovala v takové podobě. Aplikace tak mohou kombinovat nákupy prostřednictvím systému Applu, vlastní platební řešení i odkazy na externí web. Vývojář si však bude muset zvolený model nastavit na dobu 12 měsíců, během které jej nebude moci měnit.
Apple zároveň zavádí nová opatření pro ochranu dětí. Aplikace určené dětem nebudou moci obsahovat odkazy vedoucí na externí stránky, kde lze provádět finanční transakce. U uživatelů mladších 18 let budou aplikace využívající alternativní platby potřebovat rodičovský zámek pro schvalování nákupů.
Nová pravidla pro sledování uživatelů
Dohoda s Evropskou komisí se netýká pouze plateb a distribuce aplikací, což je více méně hlavně téma pro vývojáře. Apple totiž přislíbil též úpravy systému sledování napříč aplikacemi (App Tracking Transparency, ATT), tedy mechanismu, který se už několik let uživatelů iPhonů ptá, zda chtějí konkrétní aplikaci povolit sledování napříč dalšími aplikacemi a weby.
Evropská komise se zabývala stížnostmi, podle kterých Apple svá pravidla ochrany soukromí uplatňoval způsobem, který mohl znevýhodňovat jiné společnosti. Problémem bylo mimo jiné to, že podobná pravidla pro získávání souhlasu se sledováním se nemusela stejným způsobem vztahovat na vlastní služby Applu. Jinými slovy, uživatel mohl být znevýhodněn, protože aplikace Applu jej mohly sledovat, i když měl tuto možnost v nastavení vypnutou.
Již v březnu letošního roku na toto pochybení upozornil německý spolkový úřad Bundeskartellamt. Apple měl upravit interní nastavení, vydal k tomu i oficiální prohlášení: „Věříme, že ochrana soukromí je základním lidským právem, a zavedli jsme funkci App Tracking Transparency, abychom uživatelům poskytli jednoduchý způsob, jak kontrolovat, zda mají aplikace oprávnění sledovat jejich aktivitu v aplikacích a na webových stránkách jiných společností.
Ačkoli se domníváme, že současná výzva ATT představuje jasný, srozumitelný a účinný způsob, jak uživatelům zachovat kontrolu nad jejich údaji – což je názor sdílený i německými orgány pro ochranu osobních údajů –, souhlasili jsme na žádost FCO s úpravami textu a formátování této výzvy. Tyto závazky zajišťují, že můžeme i nadále poskytovat tento důležitý nástroj na ochranu soukromí v Evropě a zachovat kontrolu nad údaji v rukou uživatelů, nikoli společností zabývajících se reklamními technologiemi a zprostředkovatelů dat.““