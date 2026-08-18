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Důraz na bezpečnost, nebo šikana řidičů? Volvo bude hodnotit styl jízdy, bude mít vliv na cenu pojištění

Michael Chrobok
Michael Chrobok 18. 8. 18:00
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Volvo XC60
  • Volvo spouští novou aplikaci pro hodnocení jízdního stylu řidičů svých vozů
  • Pokud dosáhnou vysokého skóre, budou mít levnější pojištění
  • Aplikace bude k dispozici už tento měsíc ve Švédsku a Norsku, do Evropy se podívá později

Provozovat motorové vozidlo není žádná legrace. Kromě zvyšujících se cen pohonných hmot a údržby roste také počet automobilů na silnicích a s tím i počet škodních událostí. Zároveň s příchodem moderních technologií klesá i pozornost řidičů, ať už vinou velkých tabletů místo fyzických tlačítek, či rozptýlením v podobě mobilu v ruce. To se pochopitelně příliš nezamlouvá pojišťovnám, které kromě vyššího počtu nehod musí řešit také škodní inflaci. Zatímco dříve totiž stačilo nabouraný nárazník „vyklepat“, dnes se v něm nachází například parkovací asistenty a kamery, které obyčejné ťuknutí mohou výrazně prodražit.

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Bezpečná jízda, levnější pojištění?

Není proto divu, že se objevují různé návrhy toho, jak vzniklou situaci řešit. Švédská značka Volvo, která je proslulá bezpečnostní, nyní uvádí na trh aplikaci Safety Coach, která hodnotí brzdění, zrychlování a projíždění zatáček, přičemž řidičům s vysokým skóre bude prostřednictvím společnosti Volvia nabídnuto levnější pojištění. Aplikace se tento měsíc začne používat ve Švédsku a Norsku, následně se rozšíří do Spojených států a na další evropské trhy a nutno podotknout, že její používání je prozatím dobrovolné.

Aplikace Volvo Safety Coach
Vysoké skóre = levnější pojistka

Koho by tato aplikace zaujala a chtěl by ji využívat, stačí vlastnit některý z vozů Volvo z modelového roku 2020 a novějších vybavených infotainmentem založeným na platformě Google. Jedná se o elektromobily EX40, EC40, EX60 a EX90 i modely se spalovacím motorem, jako jsou XC40, S60, XC60 a XC90. „Náš výzkum ukazuje, že u mnoha nehod hraje roli nějaký druh překvapení,“ uvedl Mikael Ljung Aust, odborník na chování řidičů. Dodržováních rychlostních limitů a vyhýbání se nečekaným manévrům podle něj usnadňuje ostatním účastníkům silničního provozu předvídat chování řidiče.



Volvo Es90 Exterior



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Sledování řidiče různými asistenty se v Evropě stává standardem. Nová pravidla EU pro vozidla již předepisují instalaci kamery sledující řidiče do každého nového automobilu, nicméně tato data z tohoto systému zůstávají ve vozidle a nejsou předávána pojišťovně. Je otázkou, kdy si pojišťovny prosadí podobný systém pod rouškou „zvyšování bezpečnosti“ na silnicích. Na druhou stranu finanční motivace na řidiče funguje a pokud by silnice díky podobnému systému staly bezpečnější, budou se jen těžko hledat argumenty proti.

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Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

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