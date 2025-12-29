TOPlist

Nejdřív vysavače, teď elektromobil: s výkonem přes 1 000 koní chce Dreame konkurovat Bugatti

Michael Chrobok
Michael Chrobok 29. 12. 15:00
Luxusní elektromobil značky Dreame
  • Dreame chystá na veletrhu CES v Las Vegas velké překvapení
  • Tentokrát nepůjde o další vysavač, ale rovnou o elektrický hypersport
  • Ten má mít výkon přes 1 000 koní, přičemž motory má vyrábět samotné Dreame

Čínská společnost Dreame je v tuzemsku známá především jako výrobce robotických vysavačů, přičemž jako taková vznikla teprve v roce 2017. Za 8 let své existence si nicméně  zvládla vybudovat poměrně solidní renomé ve svém oboru a podle všeho také pořádné sebevědomí, alespoň podle svého vyjádření na sociální síti Webio. I když v Říši středu kromě vysavačů vyrábí například také televize, tentokrát se firma rozhodla kráčet ve stopách Xiaomi a vstoupit do segmentu luxusních elektromobilů.

Od vysavačů až k luxusním elektrickým hypersportům

Dreame v příspěvku na Weibo poměrně překvapivě odhalilo hned několik snímků připravovaného elektrického hypersportu, který by se měl naživo představit už příští měsíc na veletrhu CES v americkém Las Vegas. Elektrický sporťák by měl disponovat více než 1 000 koňskými silami a z 0 na 100 by to měl zvládnout za méně než dvě sekundy. Podle Dreame půjde o nejrychlejší luxusní elektromobil na světě, přičemž ani interiér by neměl výrazně zaostávat.

Nejzajímavější na celém teaseru je ale skutečnost, že Dreame by si mělo elektromotory pro svůj luxusní hypersport vyrábět samo. Až tak velkým překvapením to nicméně není, neboť už nyní se Dreame chlubí nejvýkonnějšími motory mezi robotickými vysavači, tudíž je vcelku logické, že si toto prvenství bude chtít přenést také do segmentu elektromobilů.

V Číně je nicméně konkurence poměrně tvrdá – jeden z lídrů tamního trhu, společnost BYD, se nedávno vychloubala tím, že její nová platforma umožňuje nabíjení s výkonem 1 MW a elektrické motory zvládnou až 32 tisíc otáček.



Xiaomi SU7 Ultra



Elektrické Xiaomi SU7 Ultra láme rekordy na Nürburgringu. Má tři motory a výkon přes 1 500 koní

Výkonu hypersportu od Dreame by mělo pomoci také chlazení, díky kterému by teplota neměla přesáhnout 15 stupňů Celsia, což by mělo výrazně pomoci k udržení výkonu. I když může současný pokus Dreame (a jejich dřívější prohlášení, že půjdou po krku Bugatti) působit úsměvně, je nutné si uvědomit, že elektromobily nejsou na výrobu a vývoj oproti spalovacím vozidlům až tak komplikované a aktuální čínský boom v oblasti elektromobility může velmi snadno způsobit, že brzy budeme mít i v Evropě Dreame nejen v domácnosti, ale také v garáži.

Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

