Dreame jako druhé Xiaomi? Značka odhalila první telefony, nejdražší vyjde na 370 tisíc Kč

Jakub Karásek
13. 3. 9:00
0
Série smartphonů Dreame Aurora
  • Dreame začíná fušovat do smartphonů
  • Čínská firma v Polsku ukázala několik telefonů, mezi nimi vlajkovou loď i žiletku
  • V domovské Číně zase výrobce představil luxusní telefony vykládané šperky

Značka Dreame se začíná rozpínat do nevídané šířky. Ještě nedávno se jednalo o malého výrobce tyčových a robotických vysavačů, později do nabídky této čínské firmy přibyly bazénové vysavače, sekačky, a dokonce i bílá technika. Na letošní ročník veletrhu CES dokonce Dreame přivezlo vlastní elektromobil s 1 876 koňskými silami a zrychlením z nuly na 100 km/h za 1,8 sekund. Dalším krokem této ambiciózní značky jsou smartphony. A to nejen ty klasické, ale i ty luxusní!



Dreame Aqua 10 Ultra Roller recenze: extrémní sací výkon a špičkové mopování



Dreame Aqua 10 Ultra Roller recenze: extrémní sací výkon a špičkové mopování

Dreame míří do světa smartphonů

Dreame před nedávnem v Polsku ukázalo trio nových smartphonů, které by se později mělo dostat i do dalších evropských zemí. Každý z těchto telefonů cílí na odlišnou skupinu zákazníků – máme zde vlajkovou loď Dreame RS1, žiletku Dreame Air1 a nakonec základní model Dreame E1. Co se parametrů týče, zatím víme toto:

  • Dreame RS1 – vlajková loď s 6,85″ AMOLED displejem s 1,5K rozlišením a obnovovací frekvencí 144 Hz. Součástí displeje je ultrazvuková čtečka otisků prstů a integrovaná poddisplejová selfie kamerka s rozlišením 16 megapixelů. Na zádech telefonu se nachází trojice fotoaparátů – 50Mpx hlavní, 50Mpx širokoúhlý a 64Mpx periskopický. Telefon pohání čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, akumulátor se pyšní kapacitou 7 200 mAh a podporou rychlého (90 wattů) i bezdrátového (80 wattů) nabíjení. Dreame RS1 splňuje odolnostní krytí IP68/69.
  • Dreame Air1 – tenký telefon, který má v pase pouze 5,9 mm a váží 172 gramů. Výrobce prozradil, že tato žiletka je vybavena 108Mpx hlavním fotoaparátem a 32Mpx selfie kamerkou. Navzdory tenkému tělu se majitelé mohou radovat s poměrně velké 5 000mAh baterie s podporou 45W nabíjení.
  • Dreame E1 – základní model, o kterém zatím víme pouze drobnosti. Je vybaven 5 000mAh baterií s podporou 33W nabíjení, k dispozici je základní odolnost IP64 a port na sluchátka.

Smartphony od Dreame

Dreame Aurora: konkurence pro Vertu

Výše uvedené telefony cílí na běžnou skupinu zákazníků, kromě nich ale čínský výrobce touží uspokojit i zájemce o luxusnější produkty. Ve své domovině Dreame ukázalo prémiové telefony vyzdobené šperky, zlatými prvky nebo ornamenty vyrobenými tradičními čínskými technikami. Jeden z modelů má dokonce na zadní straně hodiny. Luxusní telefony od Dreame mají stát 70-100 tisíc CNY (asi 260-370 tisíc korun s DPH) v závislosti na použitých materiálech a množství ručně vyráběných součástek.

Kromě těchto telefonů Dreame ukázalo několik konceptuálních telefonů. Jeden z nich má například odnímatelný kamerový modul s 1″ snímačem, který je vybaven Wi-Fi připojením a lze jej z telefonu ovládat na dálku.

Dreame rovněž představilo vlastní AI čip Chixiao 01, který slibuje výpočetní výkon 200 TOPS. Počítačový Snapdragon X2 Elite přitom zvládá „pouze“ 80 TOPS. Dreame s tímto čipem počítá jak ve svých luxusních a vlajkových telefonech. Zda se s nimi vydá i za hranice Velké čínské zdi, prozatím nevíme.



Luxusní elektromobil značky Dreame



Nejdřív vysavače, teď elektromobil: s výkonem přes 1 000 koní chce Dreame konkurovat Bugatti
