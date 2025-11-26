Dreame Aqua 10 Ultra Roller recenze: extrémní sací výkon a špičkové mopování

- Dreame Aqua 10 Ultra Roller má extrémní sací výkon 30 000 Pa a spoustu praktických vychytávek
- Mopovací válec s výrazným přítlakem v kombinaci se systémem Aqua Roller z něj dělají jeden z nejlepších mopů na trhu
- Zvládne překonat 4,2cm překážky a disponuje zásuvným majáčkem, přesto má na výšku 9,75 cm
- Standardní cena je sebevědomých 34 899 Kč (Complete edice), během Black Friday jej seženete za 29 990 Kč
Značka Dreame není na českém trhu žádným nováčkem, nicméně mnohem výrazněji je o ni slyšet především v druhé polovině letošního roku. Technologický gigant na náš trh uvedl řadu produktů do domácnosti (informovali jsme zde), mezi kterými najdeme i početné zastoupení robotických vysavačů.
Jedním z nejzajímavějších a zároveň i nejlepších je model Dreame Aqua 10 Ultra Roller, který je doslova prošpikovaný moderními technologiemi. Díky masivnímu rotačnímu válci přináší pokročilý systém mopování, který se nebojím označit za jeden z nejlepších na trhu. Svůj podíl na tom má i vyšší hmotnost – díky ní a silnému motoru má mop efektivnější přítlak k podlaze. Po téměř měsíčním testování mohu s klidným svědomím napsat, že chybování při uklízení u něj prakticky neexistuje a díky plejádě senzorů, pokročilým softwarovým vychytávkám a integraci umělé inteligence zajistí opravdu špičkový úklid.
Pokud nemáte bezprahovou domácnost, rozhodně oceníte systém ProLeap, díky kterému novinka zvládne překonat překážky/prahy či drobné schůdky až do výšky 4,2 cm. S těmito prvky mívají robotické vysavače všeobecně problémy už při výšce okolo 2 cm. Princip tohoto pohybu je celkem jednoduchý – prostě jen vysune drobné nožičky a posune svou přední část na vyvýšené místo a stejným způsobem se pak zase dostane dolů.
Proč můžete důvěřovat SMARTmanii? Každý produkt nebo službu, kterou testujeme, prověřujeme v reálném provozu po dobu minimálně jednoho až dvou týdnů. Přípravě recenze věnujeme maximální pozornost a snažíme se v ní vždy objektivně zhodnotit všechny klady a zápory daného produktu.
Překoná prah i překážky
Ve spodní části robota se nachází speciální systém ProLeap, který celé tělo dokáže nadzvednout, aby následně mohl překonat jednu až 4,2 cm vysokou překážku. Ve specifikacích se sice objevuje údaj 8 cm, ten ale platí v případě dvou menších schůdků za sebou a značí maximum, kolik robot zvládne překonat na jeden zdvih. Samotný zvedací mechanismus byl mimochodem testován na 30 tisíc cyklů.
Schválně jsem během úklidu před robota položil zhruba 3 centimetry vysoké prkno, kterým jsem mu zablokoval výjezd z místnosti. Pozoroval jsem, co se bude dít. Dreame chvíli přemýšlelo, ale následně se vydalo směrem k překážce, tělo se elegantně nadzvedlo, robot popojel a během několika sekund se přes překážku bez problémů dostal.
Technologie ProLeap v žádném případě nezajistí, že robot zvládne pohyb po klasických schodech. Primárně je určena pro překonání vyšších prahů a dalších překážek, kdy funguje opravdu spolehlivě, a rozhodně jde o vítanou inovaci, kterou ocení řada domácností. Jedním z nejčastějších problémů celé řady robotických vysavačů byl totiž fakt, že nedokázaly překonat prahy vyšší než 2 cm. Aqua 10 Ultra Roller tento problém rozhodně nemá.
Výsuvný maják s lidarem
Nejenže Dreame Aqua 10 Ultra Roller umí překonávat překážky, ale výrobce myslel i na to, aby se dokázal dostat pod snížený nábytek. Na rozdíl od předchozích modelů, které jsem testoval, jako například Dreame X40 Ultra či Dreame X50 Ultra, se ale tato novinka ani po zasunutí majáčku nedokázala dostat pod naši sedací soupravu a ani skříňku v koupelně. Celková výška (po zasunutí lidaru) je stále 9,75 cm, což není úplně málo. S vysunutým lidarem je to téměř 11,5 cm.
Rozhodně tedy před nákupem doporučuji změřit výšku skříněk, abyste měli jistotu, že se pod ně Aqua 10 Ultra Roller dostane. I po zasunutí je totiž stále o něco vyšší než konkurence. A právě pod sedačkou a na hůře dostupných místech mi úklid robotem dává největší smysl, protože s běžným vysavačem se zde dostává poměrně těžko.
Většina výrobců využívá k navigaci robota a detekci překážek buď data z lidaru, nebo z kamery. Dreame v sobě pod řešením AstroVision kombinuje obě technologie, což je ve výsledku to nejlepší možné řešení. Lidar získává data pro orientaci pomocí šíření neviditelného laserového paprsku a celkově je považován za vyspělejší technologii, protože dokáže vytvořit přesnější obraz místnosti ve velmi krátkém čase.
V případě testovaného Dreame Aqua 10 Ultra Roller trvalo zmapování plochy 80 m² necelých 7 minut. Robot vždy jen zajel do nové místnosti, odrazem laserového paprsku si ji zmapoval a rázem bleskově pokračoval do další. V případě, že vám nevadí ruční přenášení robota, můžete si do něj namapovat až čtyři odlišné mapy, patra či jiné prostory, ve kterých bude uklízet.
Je fajn, že po dokončení skenování máte v mobilní aplikaci Dreame Home možnost nechat si zobrazit nejen plochý 2D, ale i prostorový 3D pohled na vaši domácnost. Obavy nemusíte mít ani o své soukromí. Výrobce získal certifikaci podle normy kybernetické bezpečnosti a ochrany soukromí od německé společnosti TÜV Rheinland.
Díky lidaru jsou roboti všeobecně při práci zhruba o třetinu rychlejší a pohybují se více systematicky. Navíc pro detekci překážek nepotřebují světlo. Primárně se Aqua 10 Ultra Roller naviguje pomocí lidaru, nicméně pro detekci objektů a překážek je zde i samostatná RGB kamera. Tu ještě doplňuje přisvětlovací dioda, která se aktivuje v horších světelných podmínkách.
Lidar také zajistí, že se vysavač precizně vyhýbá různým překážkám, a to včetně pootevřených dveří mezi místnostmi. V mém případě to znamenalo, že jsem mohl odebrat všechny zarážky a nemusel se obávat, že si při úklidu nárazem omylem zavře dveře a uvězní se v místnosti.
Software bez potíží detekuje i drobnější předměty, jako jsou dětské hračky, boty, zvířecí krmivo či třeba ponožky. Celkem jich umí rozpoznat více než 240. Všechny tyto položky následně ve formě ikonek zanese do mapy a vy díky tomu máte přehled o tom, co všechno kamera vidí a co je ideálně dobré odstranit z podlahy.
U každé ikonky je navíc procentuální pravděpodobnost rozpoznání (například že si je software na 80 % jistý, že se na podlaze nachází ponožka). Když na ikonku kliknete, objeví se snímek, na základě kterého software tyto údaje vyhodnotil.
Úklid s minimem starostí
Už během testování předchozího modelu Dreame X50 Ultra jsem nešetřil slovy chvály ohledně kvality a preciznosti úklidu. Tahle novinka je v tomto ohledu ještě lepší, jelikož v režimu maximálního výkonu disponuje sáním neskutečných 30 000 Pa, což je aktuálně vůbec nejvíce napříč všemi konkurenčními produkty na trhu. Na klasické podlaze rozdíl až tolik nepoznáte, ale v případě koberců zvládne nasát i hlouběji usazené nečistoty a prach.
V praxi se tak staráte pouze o výměnu vody a čas od času o doplnění čisticích prostředků – nádobka je zde rozdělena do dvou částí. Do jedné se leje klasický čisticí prostředek, do druhé speciální přípravek, který výrobce doporučuje používat v případě, že máte domácí mazlíčky. Dokovací stanice automaticky horkou vodou o teplotě 100 °C propláchne mopovací válec a následně jej pomocí teplého vzduchu (75 °C) vysuší.
Boční rotační kartáček i mopovací válec se během úklidu umí vysouvat do boku přibližně o čtyři centimetry. Díky tomu se Aqua 10 Ultra Roller perfektně dostane i do rohů a různých zákoutí. Je celkem zajímavé sledovat robota při úklidu – nejenže se rychle pohybuje, ale tanec se dvěma výsuvnými prvky (štětinka a mop) působí velice futuristicky, stejně jako zajíždění lidaru. Ten navíc po obvodu vyplňuje světelný proužek, který signalizuje různé stavy úklidu, čištění či dobíjení.
Mopovací systém Aqua Roller
I během mopování samotného dochází díky systému Aqua Roller k neustálému nanášení čisté vody na válec a oplachování. V praxi tak robot špínu nerozmazává po podlaze, protože špinavou vodu ihned odvádí do nádobky, po jejímž zaplnění ji dojede vyprázdnit do dokovací stanice + si doplní čistou vodu. Perfektní je, že se software automaticky stará i o dávkování čisticího prostředku a případně i přípravku pro odstranění zápachu a nečistot od domácích mazlíčků.
Práce mopu se dá poměrně snadno popsat ve čtyřech krocích – nejprve dojde k nanesení čisté vody na rotující válec, přítlakem k podlaze se provede čištění, následně dojde k odvodu špíny a následném oplachu čistou vodou. Válec v tomto případě rotuje rychlostí 100 otáček za minutu. Při tabulkovém srovnání s konkurencí to není úplně nejvyšší hodnota, ale právě díky čtyřbodovému systému v kombinaci s vyšší váhou vysavače a tím pádem i vyšším přítlakem mopu, je čištění skutečně precizní a tento model díky tomu patří mezi nejlepší robotické mopy na trhu.
Během mopování navíc dochází k neustálému „pročesávání“ vláken hlavního válce menším (protějším) válečkem tak, aby se vlákna mopu neslepovala do sebe. Robot dokonce díky systému AutoSeal dokáže o 14 mm přizvednout mopovací válec a ještě jej překrýt motorickou krytkou v případě, že například potřebuje najet na koberec. Děje se to z toho důvodu, aby nedošlo k jeho namočení a znečištění. V takovém případě je pak úplně jedno, jak hustý koberec či vysoké vlákno máte, vždy zůstane od mopu ochráněný.
Chválím i přítomnost dvou proti sobě rotujících gumových kartáčů ve spodní části. V kombinaci s vysokým sacím výkonem zajistí ještě preciznější odstranění nečistot z podlahy, a to klidně včetně jemných zrníček písku. Při používání jsem si rovněž všiml, že se na kartáčích výrazně méně zachytávají delší vlasy, a stejně tak zvířecí chlupy.
Mobilní aplikace nabízí velmi podrobné možnosti přizpůsobení, nicméně na méně zkušené uživatele těch položek může být až příliš. Přiznám se, že jsem napříč všemi testovanými produkty nenašel žádný jiný, který by takto detailní konfiguraci nabízel. Sympatické nicméně je, že pokud se v ní nechcete prohrabovat, nemusíte. I s výchozím nastavením je vše optimálně nastavené. Ale pokud máte nad věcmi rádi kontrolu, můžete si přizpůsobit prakticky libovolný aspekt chování robota. Možností v nastavení je tolik, že jsem občas tápal, kde se jaká položka nachází. Více o tom ale až v samostatné kapitole.
Dokovací stanice
Dokovací stanice rozhodně není žádný drobeček a před nákupem rozhodně doporučuji pečlivě promyslet, kam ji s rozměry 42 × 44 × 50,5 cm budete chtít umístit. Hmotnost 11 kg také není zanedbatelná.
Jak jsem již zmiňoval výše, její součástí je i duální nádobka na čisticí přípravek na podlahu a prostředek pro pohlcování pachů domácích mazlíčků, které se během vytírání automaticky dávkují. Tyto přípravky jsou již součástí balení a není tedy nutné je hned dokupovat. Kromě ní samozřejmě nesmějí chybět dvě velké nádoby na čistou (4 litry) a špinavou vodu (3,5 litru).
Od četnosti mopování a velikosti podlahové plochy se samozřejmě odvíjí i to, po jaké době musíte vyměnit vodu. V mém případě, kdy vysavač uklízí obden plochu okolo 80 m² (většinu tvoří vinylová podlaha), doplňuji a měním vodu přibližně jednou až dvakrát týdně.
Rozhodně ale nedoporučuji nechávat špinavou vodu v druhé nádobce déle než týden. Začne se z ní linout nepříjemný zápach. Při vylévání špinavé vody jsem rovněž nádobu vždy propláchl pod sprchou. Kapacita sběrného pytle na nečistoty v doku je 3,2 litru a měnit jej budete zhruba jednou za dva až tři měsíce (opět záleží na úrovni znečištění domácnosti a četnosti úklidu).
Úklid podpořený umělou inteligencí
Součástí softwarové výbavy robota je také umělá inteligence a rozhodně nejde jen o nějaké marketingové lákadlo, ale o velmi dobře fungující řešení. Dreame ji ukrylo pod balíček funkcí s názvem CleanGenius. Na něm navíc neustále pracuje a s každou další softwarovou aktualizací se tak chování robota optimalizuje. Přesto jsem při orientaci v prostoru nenarazil na žádné komplikace. Ale každá domácnost je odlišná, proto samozřejmě mohou nastat případy, kdy chování robota nebude úplně předvídatelné.
CleanGenius například zajišťuje optimální úklidové nastavení robota podle podmínek v jednotlivých místnostech. Pokud je zrovna na podlaze, automaticky ji (ve výchozím stavu) také vytře. Při najetí na koberec zvýší výkon, případně přizvedne a zakryje mopovací váleček. Díky kameře a strojovému učení rovněž vyhodnocuje objekty a překážky na podlaze.
Snadno tak rozpozná třeba domácího mazlíčka (a jeho pelíšek či misky), prádlo, dětské hračky či třeba kabely. V místech s větším znečištěním, třeba u misek s jídlem pro psa, automaticky zvýší sací výkon i celkovou intenzitu úklidu. Kamera dokonce zvládne detekovat i pohybující se objekty (typicky domácí mazlíčky či malé děti), kterým se taktéž vyhne, a ještě vám v aplikaci ve formě krátké animace konkrétní pohyb přímo zobrazí.
Precizní úklid a minimální údržba
Aplikace vám čas od času nabídne možnost nechat spodní prostor dokovací stanice vyčistit automaticky pomocí horké vody, která se po několika minutách odsaje zpět do nádoby na špinavou vodu. Přibližně jednou za 4 až 5 týdnů ale provádím drobnou údržbu, která zahrnuje vyčištění dokovací stanice, vyprání mopovacího válce & vyčištění válečků a prostoru kolem nich. Sympatické je, že v balení najdete náhradní mopovací válec, dvě štětinky, dva gumové kartáče, čtyři sáčky na nečistoty a tři náhradní HEPA filtry.
Mobilní aplikace dává na výběr celkem čtyři režimy sacího výkonu. Ve zmíněném Max jsem naměřil hlasitost okolo 75 dB, Turbo mód má přibližně 64 dB. Normální režim 55 dB a tichý pak 48 dB. Hmotnost vysavače je 5,8 kg, rozměry jsou 35 × 35 × 9,75 cm.
Baterie a nabíjení
O přísun energie se stará baterie s kapacitou 5 200 mAh. Ve standardním režimu úklidu na jedno nabití vydrží zhruba 150 minut, během kterých zvládne uklidit plochu o velikosti přibližně 140 m2. Bavíme se ale o ideálním prostoru s klasickou podlahou (dlažba, vinyl, lamino…) s minimem překážek. V případě, že máte v místnostech větší množství koberců, prahy, židle, úklid to zpomalí a sníží se i celková výdrž.
Výrobce sice udává maximální výdrž 270 minut, nicméně to platí v nejslabším tichém režimu (a bez funkce mopu). Na takovou hodnotu se ale reálně nikdy nedokážete dostat, jelikož vychází z ideálních testovacích podmínek, kdy se robot pohybuje na ploše 4×5 metrů bez jakýchkoliv překážek. Nabití z nuly na sto trvá okolo 215 minut.
Rozdíl v rychlosti úklidu samozřejmě ovlivňuje i zvolený režim. Pokud robota necháte zároveň vysávat a mopovat, bude samozřejmě jednou tak rychlejší, než když jej necháte nejprve vysát (s mopovacími kartáči uloženými v doku) a pak teprve vytřít. Já ale používal pomalejší režim úklidu (vysání a následné mopování). Robot se vždy pouštěl do práce, když nikdo nebyl doma, tak mi bylo celkem jedno, jak dlouho bude úklid trvat.
Mobilní aplikace a přizpůsobení
Jak jsem již nakousl v úvodu, mobilní aplikace pro Android a iOS je neskutečně podrobná a dovolí vám přizpůsobit prakticky jakoukoliv funkci. Pokud jste hračičkové a máte nad vším rádi kontrolu, její rozmanitost rozhodně oceníte. Pokud se ale podrobnější konfigurací zabývat nechcete, nemusíte mít obavy. I ve výchozím stavu je model Aqua Roller perfektně nastavený.
Hlavní obrazovka je tvořena především grafickými prvky pro snadné ovládání robota, případně se lze přepnout na zobrazení mapy. Právě ta funguje jako poměrně užitečný kontrolní prvek.
Když robot dokončí mapování vašeho domu či bytu, chytře sám prostor rozdělí na jednotlivé místnosti. Úspěšnost detekce je v tomto případě vysoká. Po každém dokončení úklidu na mapě uvidíte malé ikonky. Ty signalizují, že zde robot detekoval nějakou překážku (boty, hračky, oblečení, kabely…). Jakmile na ikonku kliknete, uvidíte procentuální odhad přesnosti detekce doplněnou fotografií (například „Lahve 70 %“ znamená, že si je software na 70 procent jistý, že jsou na podlaze položené lahve). Při nesprávné detekci překážek lze rovněž nastavit, aby je Dreame při dalších úklidech ignoroval.
Na mapě si dále můžete vybrat místa, kde se má snížit maják s lidarem, případně kde má překonat práh. Nechybní ani možnost přidat zakázané zóny, virtuální zdi či plochy, kde nemá mopovat. Možnosti přizpůsobení mapy jsou opravdu rozsáhlé. Systém dokonce do mapy sám umí zanést detekovaný nábytek, případně si jej můžete přidat sami ručně.
Ve spodní části obrazovky najdete ovládání úklidu pro celou plochu domu či bytu, ale stejně tak robota můžete poslat jen do vybraných místností či určené zóny. Pokud například někde něco vysypete či rozlijete na podlaze, prstem na mapě vytvoříte dočasnou zónu (případně vícero zón), ve které Dreame rychle uklidí, protože je zbytečné, aby „jezdil“ po celé ploše pokoje.
Pokročilejší uživatelé mají v aplikaci samozřejmě k dispozici plně manuální režim úklidu, nicméně já se po většinu testování spoléhal na „automatiku,“ ke které nemám sebemenší výhrady.
Matter, Alexa, Google Home i Siri
Dreame X50 Ultra podporuje ty nejznámější hlasové asistenty a nově mu nechybí ani podpora standardu Matter. Já sám jsem jej používal s Alexou. Když chci uklidit například v obývacím pokoji, stačí vyslovit „Alexa, ask Dreame to clean the living room“. Podobně lze robota integrovat i do Google Home. Výrobce sice zmiňuje i podporu Siri, ale v tomto případě jde pouze o podporu zkratek, nikoliv o integraci do HomeKitu a aplikace Domácnost.
V rámci Androidu i iOS aplikace Dreame Home podporuje widgety, skrze které lze vysavač jednoduše ovládat. Nechybí ani možnost vytvořit si vlastní zkratky, například pro rychlé provedení úklidu v jedné či více nastavených místnostech.
Domov pod dohledem
Když nastane situace, že zrovna nejste doma a potřebujete zkontrolovat, co se u vás děje, lze k tomu využít přední kameru společně s vestavěným mikrofonem a reproduktorem. Prostřednictvím dálkového ovládání v aplikaci jej lze poslat do libovolné místnosti a přes kameru vše zkontrolovat.
Dreame Aqua 10 Ultra Roller díky tomu dokáže fungovat jako pohyblivá domácí IP kamera, včetně možnosti přenosu hlasu či poslechu toho, co se děje v místnosti. Standardně robot v tomto režimu kvůli bezpečnosti vydává každých 15 sekund zvuk, ale i tato možnost jde v nastavení vypnout.
K dispozici je také pokročilý plánovač kontroly, kdy jednoduše nastavíte, které místnosti a jak často má robot zkontrolovat. Aplikace vám dovolí nastavit si na každý den v týdnu odlišnou monitorovací cestu vysavače a v horších světelných podmínkách či šeru si při záznamu pomůže přisvětlovací diodou. Je zde i nabídka pro plně ruční ovládání vysavače, který se díky tomu promění v „autíčko“ na dálkové ovládání doplněné kamerou.
Výsledné záznamy si následně přehrajete přímo z mobilní aplikace, případně je lze uložit do galerie v telefonu. Ve výchozím stavu je nicméně funkce sledování deaktivovaná a je nutné ji nejprve zapnout. K tomu je potřeba být fyzicky přítomen u vysavače a stisknout požadovaná tlačítka. Tento krok je vyžadován jen pro aktivaci funkce, pro další vzdálené sledování už nikoliv.
Na kolik vyjde provoz?
Dlouhodobé používání robota se samozřejmě neobejde bez občasné obměny příslušenství. V tomto případě jde o dva hlavní gumové kartáče, boční kartáček, mopovací válec, odpadní pytle, filtr a čisticí roztok(y) na podlahu.
U hlavního kartáče výrobce doporučuje výměnu po každých přibližně 300 hodinách provozu. Cena v Česku se pohybuje okolo 490 Kč. Boční kartáček by se měl měnit po každých zhruba 200 hodinách a vyjde na 250 Kč. Životnost filtru je 150 hodin, za nový dáte 290 Kč.
U mopovacího válce není výrobcem stanovená životnost – měnit byste je měli pocitově podle potřeby. Odhaduji, že jejich výměna bohatě stačí jednou za 6 až 8 měsíců. Za nový zaplatíte přibližně 390 Kč. Za tři kusy odpadních pytlů na vysáté nečistoty pak dáte okolo 260 Kč. Volitelnou položkou je litrová lahev s čisticím roztokem, která vyjde na necelých 600 Kč.
Závěrečné hodnocení
Dreame Aqua 10 Ultra Roller je přesně ten typ robotického vysavače, který posouvá hranice toho, co je dnes v domácím úklidu možné. Ohromující sací výkon 30 000 Pa, precizní mopování s vysokým přítlakem a pokročilý systém Aqua Roller – to všechno dohromady vytváří produkt, který se ve výsledcích úklidu řadí na absolutní špičku. Během testování nepředvedl jediný moment, kdy by si nevěděl rady, ať už šlo o jemný prach v kobercích nebo zaschlé nečistoty na vinylu.
Systém ProLeap pro změnu patří k nejspolehlivějším mechanismům pro zdolávání prahů a drobných schůdků – 4,2 cm už není problém, ale běžný standard. Stejně tak kombinace lidaru a kamery pod hlavičkou AstroVision dokazuje, že sofistikovaná navigace dokáže být rychlá a přesná. Mapování domácnosti, vyhýbání se překážkám, detekce více než dvou stovek předmětů – to vše funguje naprosto bezchybně.
K tomu přidejte propracovanou dokovací stanici, která se stará o oplach horkou vodu i následné sušení mopovacího válce, možnost automatického dávkování čisticích prostředků, pokročilé plánování úklidu i vzdálenou kontrolu domácnosti pomocí zabudované kamery. Údržba je minimální a uživatelský komfort vysoký, i když je potřeba počítat s tím, že jde o set zabírající poměrně hodně místa. Stejně tak výška 9,75 cm může některým domácnostem limitovat možnosti úklidu pod nábytkem. Pokud je to váš případ, s klidným svědomím vám doporučím model Dreame X50 Ultra, který je o něco nižší. Má ale o něco nižší sací výkon a při mopování si díky přítomnosti dvou rotačních podložek nevede tak dobře, jak Ultra Roller.
Standardní cena 34 899 Kč je poměrně sebevědomá, nicméně v rámci Black Friday se dá sehnat za 29 990 Kč a občas se dokonce objeví v nabídce i za 28 490 Kč. Dreame Aqua 10 Ultra Roller míří do prémiového segmentu, ve kterém dokáže uspokojit i ty nejnáročnější zákazníky.
Vzhledem k výkonu, inovacím a kvalitě úklidu je tady jasné, že za své peníze dostanete jeden z technologicky nejvyspělejších robotických vysavačů současnosti. Pokud chcete to nejlepší v oblasti vysávání a především mopování, a zároveň zvládnete jeho rozměrnější základnu, rozhodně byste tomuhle šikulovi měli dát šanci. A abych nezapomněl, kromě mnou testované bílé verze je k dispozici i v černé.
Dreame Aqua 10 Ultra Roller
Design a zpracování9.9/10
Kvalita vysávání10.0/10
Kvalita mopování10.0/10
Čištění a údržba9.8/10
Mobilní aplikace8.5/10
Klady
- nejvyšší sací výkon na trhu (30 000 Pa)
- důkladné mopování
- snadná údržba, automatické čištění
- využití AI a celé řady dalších technologií
- podpora Matter, Alexy, Google Home a Siri
- výsuvný kartáček i mopovací válec
- nízká hlučnost během úklidu
Zápory
- sebevědomá cena
- i přes zásuvný majáček se nemusí dostat pod každý nábytek
- velká dokovací stanice
- vyšší hlučnost při odsávání ve stanici