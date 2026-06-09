Používáte AI každý den? Poradíme vám, jak z ní dostat naprosté maximum

- Umělá inteligence je opravdu všude okolo nás a setkáváme se s ní dnes a denně
- Spousta uživatelů ji používá na každodenní bázi při práci i osobní činnosti
- Málokdo ale umí potenciál různých chatbotů využít v nějaké větší míře
Umělá inteligence již naplno zakotvila v našich životech a na to, že je všude kolem nás, jsme si už tak nějak zvykli. Spousta z nás využívá různé chatboty denně, a to jak v rámci své práce, tak při osobní činnosti. AI se sice učí a je čím dál lepší, ale nachytat ji na švestkách není žádný problém a obecně platí, že odpovídá tak, jak se ptáte vy. Proto je důležité umět se zeptat a my vám dáme několik tipů, jak z ní vymáčknout co nejvíce.
Využijte AI skutečně naplno
Využít AI opravdu naplno umí jen málokdo a pravdou je, že drtivá většina uživatelů se jen tak klouže po jejím povrchu a pod něj se nikdy nedostane. Tito uživatelé využívají jen fragment toho, co AI nabízí a zbytek nechávají bez povšimnutí v jejím nitru, protože zkrátka neví, jak se k těmto informacím dostat. Vždy je to o tom, jak se zeptáte.
Vlastně by se dalo říct, že většina uživatelů využívá například ChatGPT, abychom zůstali u nejpopulárnějšího chatbota současnosti, jako takový chytřejší vyhledávač. Na tom sice není nic špatného, ale potenciál má tato i ostatní platformy samozřejmě úplně někde jinde. Dáme vám několik základních tipů, jak výrazně zlepšit své schopnosti při práci s AI platformami.
8 triků, jak více vytěžit potenciál AI
- Nechte ji pokládat otázky: Platformy umělé inteligence mají tendence domýšlet si detaily, což vede k velmi obecným výsledkům. Než nějaké AI platformě zadáte konkrétní úkol (například napsání specializovaného e-mailu), vyzvěte ji, ať se vás zeptá na všechny detaily, které bude k dokončení úkolu potřebovat.
- Dejte jí k dispozici základní kontext: Pokud máte v plánu vést delší konverzaci a řešit dlouhodobější projekt, poskytněte jí veškerý důležitý kontext. Napište jí třeba informace o firmě, kterou chcete řešit více do hloubky, nebo kompletní technické parametry produktu, o kterém bude řeč. Čím více relevantních informací dostane předem, tím méně bude hádat a výsledky budou lepší.
- Ukažte jí konkrétní příklad: Namísto pouhého popisu stylu vložte do AI přímou ukázku textu nebo obrázku, který se vám líbí, a ze kterého chcete vycházet. Můžete jí pak zadat, ať práci pro vás vytvoří přesně v tom duchu, který jí ukážete přímo v promptu. Funguje to i naopak a můžete jí vložit i ukázku, kterou se rozhodně inspirovat nemá.
- Využívejte hlasový režim: Hlasový režim je u AI často velmi podceňovaný a tak trochu upozaděný, což je samozřejmě špatně. Při složitějších tématech je mluvení s AI přirozenější a účinnější než psaní a je ideální pro neučesané myšlenky. Můžete takříkajíc přemýšlet nahlas, diskutovat s AI a ta vám pomůže myšlenky třídit a strukturovat.
- Vytvořte si vlastního bota: Většina typů umělé inteligence umožňuje vytvoření botů pro opakující se úkoly. Pokud nějaké zadání používáte častěji než jednou za týden, vytvořte si na něj specializovaného bota, čímž ušetříte spoustu času a vyhnete se neustálému opakování stejných instrukcí.
- Nahrávejte snímky obrazovky: Pokud na webu narazíte na něco složitějšího a chcete požádat umělou inteligenci o pomoc, nepopisujte jí složitě problém. Jednoduše jí poskytněte snímek obrazovky, umělá inteligence provede jeho analýzu, přečte z něj text a poskytne vám odpověď.
- Nastavte AI jasné mantinely: Definujte umělé inteligenci jasné mantinely, podle kterých má svou odpověď formulovat. Zadaní bez nich vede k obecným a až moc generickým odpovědím, které určitě nechcete. Nastavením zřetelných pravidel (třeba délka odstavců u článku, jeho struktura nebo formulace, kterým se má vyhnout) docílíte lepších odpovědí.
- Překlopte jeden obsah do více formátů: Z jednoho zdroje můžete nechat umělou inteligenci vygenerovat spoustu typů obsahu (hlavně ChatGPT je na tohle dobrý). Vložte dlouhý článek a nechte AI udělat z něj newsletter, příspěvek na LinkedIn i jiné sociální sítě nebo například scénář pro video. Vše z pouhého jednoho zdroje.
Používejte AI jako profík
Lepší výsledky z chatbotů nedostanete pomocí nějakých utajených nebo zázračných promptů, které zná jen pár vyvolených. Postačí trochu přehodnotit a upravit to, jak s umělou inteligencí komunikujete a jak se jí ptáte. Důležitý je hlavně kontext, pracovat s konkrétními příklady a namísto zadávání jednoduchých otázek veďte s chatbotem dialog. Tyto postupy budou mít přímý (a pozitivní) dopad na efektivitu AI při tvorbě obsahu.