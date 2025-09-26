Vysavače, sekačky, klimatizace, lednice i pračka se sušičkou! Dreame bere český trh útokem

- Značka Dreame uvádí na český velké množství nových zařízení pro domácnost i zahradu
- Nechybí robotický vysavač s úklidovým ramenem či sekačka na velké zahrady a do náročného terénu
- V nabídce najdete i fény, ledničku, troubu, pračku se sušičkou či klimatizaci
- Všechny produkty budou postupně dostupné na českém a slovenském trhu
Čínská společnost Dreame v posledních letech bere trh s chytrými domácími spotřebiči doslova útokem. Kromě povedených robotických vysavačů (testovali jsme modely X40 Ultra či X50 Ultra) má ve svém portfoliu také bazénové vysavače (recenze Dreame Z1), klasické tyčové vysavače a nebojí se ani robotických sekaček. Ani v jednom odvětví Dreame rozhodně nehodlá zpomalovat, o čemž svědčí celá řada nově představených zařízení, která mají za úkol pomáhat v domácnosti i na zahradě.
Při této příležitosti Dreame uspořádalo galavečer v paláci Žofín na Slovanském ostrově, kde pozvaným novinářům prezentovalo nové produkty. A málo jich rozhodně nebylo.
Robovysavač, který vyleze po schodech
Patrně největší ohlas vzbudí robotický vysavač Dreame Cyber 10 Ultra. Ten zaujme především svým robotickým ramenem, se kterým zvládne odstraňovat z cesty a uklízet na své místo i drobné předměty. I když drobné – podle Dreame mohou vážit až 500 gramů, takže si poradí i s většími předměty. Mimo to se může pochlubit sací silou 30 kPa, možností překonávat překážky a prahy až o velikosti 6 centimetrů nebo nabíjecí stanicí, jenž také robotický vysavač sama čistí vodou při teplotě 100 stupňů Celsia, přičemž vysavač se ihned po čištění také vysuší.
Druhým pánem na holení je robotický vysavač Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete. Ten se může pochlubit mopovacím systémem AquaRoll, jenž disponuje samočisticím válečkem, který se čistí v reálném čase skrze 12 tryskový rozstřikovač a nechybí mu ani automatické vyprazdňování špinavé vody do připravené nádržky v dokovací stanici, technologie FluffRoll pro zajištění čistých mopů a lepší úklid.
Vychytávka s názvem AutoSeal ochrání váleček například na kobercích, aby se zbytečně nepoškodil a samozřejmostí je také automatické čištění ThermoHub. Počítat můžete i s překonáváním až 8 centimetrů vysokých překážek, sací silou 30 kPa či 360° LDS skenerem prostředí, který se umí v případě potřeby schovat do těla vysavače.
Třetím zajímavým vysavačem je Dreame Matrix 10 Ultra, který ocení především nadšenci do mopování. Jeho hlavní předností je technologie výměny kotoučových mopů, jenž je ukryta v dokovací stanici. Jeho hlavním cílem je výměna pro různé segmenty domácnosti, aby se zabránilo přenosu bakterií. Problémem pro vysavač nejsou ani prahy o výšce až 8 centimetrů díky technologii FlexRise a o kvalitní vysávání se postará sací výkon 30 kPa, společně se systémy HyperStream a DuoBrush, jenž mají za úkol nejen odstraňování nečistot, ale také třeba zamotaných vlasů. Ani u něj nechybí automatické čištění vařící vodou.
Za zmínku stojí také dvojice Aqua 10 Ultra Track Complete a Aqua 10 Roller. Předností prvního z nich je překonávání překážek o výšce až 6 centimetrů, mopování s konstantním prouděním horké vody a aktivního drhnutí podlah, které zahrnuje také sběr špinavé vody, precizní navigaci a automatické čištění vařící vodou. Druhý zmíněný vysavač naopak nabízí v kontextu ostatních vysavačů spíše základní výbavu, jako je AquaRoll mopování, technologii AutoSeal, sací výkon 30 kPa a rovněž automatické čištění vařící vodou, na druhou stranu může nabídnout příznivější cenu.
Tyčové vysavače do každé domácnosti
Ani v rámci tyčových vysavačů nechce hrát Dreame druhé housle. Hlavní zbraní je v tomto segmentu H15 Pro Foam Wash, který je jako stvořený pro majitele domácích mazlíčků. Zaměřuje se totiž především na zvířecí moč, zbytky mokrého krmiva a různé jiné „lepkavé“ nečistoty, které efektivně a bez větší námahy uklidí. Jeho sací výkon je sympatických 23 kPa, přičemž se může pochlubit odstraněním přibližně 99 procent nepříjemných pachů a rovnou 100 procenty všech skvrn. Obavy nemusíte mít ani z toho, že na nějaké nečistoty zapomenete, díky RGB senzoru a automatickému přizpůsobení sacího a čistícího výkonu.
Chytré AI robotické rameno se zvládne narovnat až do úhlu 180°, díky čemuž se dostanete i do těžko přístupných míst, jako jsou rohy či oblast pod postelí. Vysavač automaticky detekuje nečistoty a vlhkost, přičemž nabíjecí stanice připraví vysavač vyčištěním horkou 100° vodou a vysušením k opětovnému použití do 5 minut.
Pokud nepotřebujete mopovat, ale stačí vám obyčejný tyčový vysavač, má pro vás Dreame přichystaný model s označením V30. Jeho hlavní předností je technologie GapFree, díky které je schopen sesbírat nečistoty od samotného okraje zdi, takže žádné nečistoty za vašim úklidem nezůstanou. S dynamickou hlavicí a skládací trubicí se dostanete i do těžko přístupných míst, technologie TangleCut zabraňuje namotávání vlasů do kartáče a nechybí ani sací výkon 330 AW ve spolupráci s HEPA filtrem.
Robotické sekačky na příští sezónu
Sezóna robotických sekaček je sice už pomalu za námi, nicméně není od věci přemýšlet nad tím, jak se připravit na nadcházející sezónu. Pakliže máte složitý a členitý terén na zahradě, jistě nepohrdnete robotickou sekačkou Dreame A3 AWD Series, která je tím nejlepším, co může Dreame nabídnout. Pokrýt zvládne až 3500 m², k čemuž mu pomáhá technologie OmniSense 3.0, jenž pracuje zcela bez kabelů a mapovací 3D systém LiDAR s duálními HDR kamerami. Trávník zvládne sekačka posekat ve výšce od 3 centimetrů až po 10 centimetrů.
4WD motory nabídnou silnou trakci na 80% svazích (38, 7°) a až 5,5 centimetrových překážkách, zatímco technologie Edge Master 2.0 zajišťuje přesně a pečlivě střižený trávník i na samotném okraji pozemku (mezera od okraje je menší než 1,5 centimetru). Problémem není ani nenadálá překážka či ležící zvíře, ať už domácí mazlíček či divoký ježek. Skrze aplikaci Dreamhome lze také zahradu rozdělit do segmentů a ty udržovat v různých intenzitách, dle individuální potřeby.
Za zmínku stojí také sekačka A1 Pro Series, jenž zvládne sekat trávník bez zbytečných drátů díky technologii OmniSense 1.0, pozemek mapuje skrze 3D technologii a sekání zahrady provádí ve stylu písmene U. Detailní nastavení, například i různých zón a map, lze provádět skrze aplikaci Dreamhome. Pro ty, kteří hledají cenově dostupnou robotickou sekačku je určen model V1 Series, který disponuje duálním mapováním OmniEyes 1.0 s podporu umělé inteligence, fungování bez drátů a překonáváním 40% svahů a 4centimetrových překážek. K ruce mu je také 5 Ah baterie.
Lednice, pračka, myčka i klimatizace řízené pomocí AI
Překvapením večera bylo uvedení bílé elektroniky, která se u nás také bude prodávat, i když tady si ještě na podrobnější informace budeme muset počkat. K vidění zde byla dvoudveřová lednice, horkovzdušná trouba, inteligentní pračka i sušička, či první chytrá klimatizace na světě s dvojitým robotickým ramenem. K vidění zde byly i fény, kulmy, ale dokonce i holicí strojky s logem Dreame.
Čínský gigant to s naším trhem myslí opravdu vážně. V budoucnu se do prodeje dostanou i další produkty Dreame, jako jsou Mini LED televize, čističky vzduchu.
Cena a dostupnost
A teď k tomu nejdůležitějšímu: jaké jsou ceny a dostupnost? Nejprve se podívejme na robotické vysavače. Dreame Cyber 10 Ultra zatím českou cenu nemá, nicméně ta evropská je 1 499 euro (cca 36 500 Kč), Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete už je v prodeji za 38 699 Kč. dvojici Aqua 10 Ultra Track Complete stojí 37 499 Kč a dostupný bude od 15. října. Aqua 10 Roller zakoupíte je již v prodeji za 38 699 Kč. Poslední novinka, model Matrix 10 Ultra zatím také lokální cenu nemá, ta evropská je 1 399 eur (34 000 Kč).
Nyní se podívejme na tyčový vysavač H15 Pro Foam Wash, který pořídíte za 13 699 Kč. Poslední kategorií jsou robotické sekačky – Dreame A3 AWD Series půjde do prodeje až 25. října, nicméně česká cena zatím stanovena nebyla. Ta zahraniční je 2 132 eur (cca 51 800 Kč). Sekačka A1 Pro bude v prodeji až od 31. října za doporučenou cenu 39 990 Kč.