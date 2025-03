Recenze Dreame X40 Ultra: špičkový robotický vysavač pro ty nejnáročnější

Dreame X40 Ultra patří mezi jedny z nejlepších robotických vysavačů (s funkcí mopu) na trhu

Disponuje nejmodernějšími technologiemi, díky kterým je při úklidu extrémně precizní

Cena není úplně zanedbatelná (33 tisíc Kč), nicméně v akci se dá pořídit okolo 20 tisíc Kč

Každý rok výrobci na trh chrlí nové modely robotických vysavačů a začíná být poměrně složité se mezi nimi zorientovat. Už dávno jsou pryč doby slávy značky iRobot, která v minulosti platila jako synonymum pro robotický vysavač. Tu v posledních letech doslova zadupaly do země čínské značky Roborock, Xiaomi či Dreame.

V dnešním testu se nicméně podíváme do prémiového segmentu a rovnou napovím, že jde o jeden z nejlepších vysavačů, které jsme v redakci testovali. X40 Ultra jsem aktivně testoval od začátku ledna. Mé dojmy a postřehy tedy vycházejí z více než dvouměsíčního testování. Věřím tedy, že vám tato megarecenze odpoví na všechny případné otázky.

Proč můžete důvěřovat SMARTmanii? Každý produkt nebo službu, kterou testujeme, prověřujeme v reálném provozu po dobu minimálně jednoho až dvou týdnů. Přípravě recenze věnujeme maximální pozornost a snažíme se v ní vždy objektivně zhodnotit všechny klady a zápory daného produktu. Každý produkt nebo službu, kterou testujeme, prověřujeme v reálném provozu po dobu minimálně jednoho až dvou týdnů. Přípravě recenze věnujeme maximální pozornost a snažíme se v ní vždy objektivně zhodnotit všechny klady a zápory daného produktu.

Dreame… Xiaomi?

Dreame (někdy se také používá název Dreametech) je čínský brand založený v roce 2015, který v posledních letech mezi zákazníky v Evropě nabírá na popularitě. Vyrábí totiž velmi kvalitní produkty, a to nejen pod svou značkou, ale také pod křídly Xiaomi. Vzpomeňme například povedený Robot Vacuum X10+. Nicméně celá situace je ještě o něco zamotanější. Dreame totiž vlastní obrovské množství patentů, což na konci roku 2017 vyústilo v námluvy s gigantem Xiaomi, který Dreame koupil a zařadil pod svá křídla. Nyní tak pro něj Dreame funguje i jako OEM výrobce.

Současnou vlajkovou lodí je Dreame X40 Ultra. Chytrý robotický vysavač s funkcemi mopu, který dokáže i přes svůj kruhový tvar precizně vysát i vytřít podél zdi i v rozích. V těchto místech jednoduše vysune metací kartáček. To samé navíc umí i s jednou mopovací podložkou.

Lidar + kamera = precizní navigace

Většina výrobců využívá k navigaci robota a detekci překážek buď data z lidaru, nebo z kamery. Najdou se ale případy, které v sobě kombinují obě technologie, což je ve výsledku to nejlepší možné řešení. A to je případ dnes testovaného Dreame.

Lidar získává data pro orientaci pomocí šíření neviditelného laserového paprsku a celkově je považován za vyspělejší technologii, protože dokáže vytvořit přesnější obraz místnosti ve velmi krátkém čase. V případě modelu X40 Ultra trvalo namapování plochy 80 m² přibližně 8 minut. Robot vždy jen zajel do nové místnosti, odrazem laserového paprsku si ji „změřil“ a rázem bleskově pokračoval do další.

Sympatické je, že po dokončení skenování si můžete v mobilní aplikaci Dreamehome nechat zobrazit nejen plochý 2D, ale i prostorový 3D pohled vaší domácnosti. Obavy nemusíte mít ani o své soukromí. Výrobce získal certifikaci podle normy kybernetické bezpečnosti a ochrany soukromí od německé společnosti TÜV Rheinland.

Díky lidaru jsou roboti všeobecně při práci zhruba o 20 až 30 % rychlejší a pohybují se více systematicky. Navíc pro detekci překážek nepotřebují světlo. Primárně se X40 Ultra naviguje pomocí lidaru, nicméně pro detekci objektů a překážek je zde i samostatná RGB kamera. Tu ještě doplňuje přisvětlovací dioda, která se aktivuje v horších světelných podmínkách (například když robot zajede pod gauč).

Lidar rovněž zajistí, že se vysavač precizně vyhne dveřím, a během šestitýdenního testování se mi ani jednou nestalo, že by si je při úklidu nárazem zavřel. Vysavač bez potíží detekuje i malé předměty, jako jsou dětské hračky, kabely, ponožky či boty. Celkem jich umí detekovat okolo stovky. Všechny tyto položky následně ve formě ikonek zanese do mapy a vy máte ihned dokonalý přehled o tom, co všechno kamera vidí.

U každé ikonky je navíc procentuální pravděpodobnost rozpoznání (například že si software je z 80 % jistý, že se na podlaze nachází kabel nebo třeba ponožka). Když si na ikonku kliknete, objeví se vám fotografie, na základě které vysavač tyto údaje vyhodnotil.

Jediné, s čím bojoval nejen tento model, ale i všichni dříve testované vysavače, které jsem testoval, byl náš konferenční stolek v obýváku. Ten má kovovou konstrukci o průměru přibližně 2 cm, kterou ale úplně každý robot vyhodnotí jako práh a snaží se ji překonat.

Výsledkem je, že najede do vnitřního prostoru stolku, odkud se ale nedokáže dostat nazpět, a úklid tak skončí zaseknutím. Řešením bylo vytvořit na mapě zónu, do které nemá najíždět. Divím se ale, že tohle software není schopný správně rozpoznat, zvláště když je zde přítomna i RGB kamera.

Plně automatizovaný úklid

Robotických vysavačů na trhu najdeme obrovské množství, nicméně ty opravdu kvalitní se stále dají spočítat na prstech jedné ruky. Své místo zde ale naprosto oprávněně má i Dreame s modelem X40 Ultra, který v sobě kombinuje vysavač a mopovač se dvěma rotačními kartáčky. Ani to opět není něco, co by na trhu ještě nebylo, ale zcela upřímně mohu napsat, že lepší kombo budete v současné době hledat jen těžko. Napadá mě snad jen nedávno testovaný Roborock Qrevo Curv, který je pro dnes testované Dreame nejsilnějším konkurentem.

Vytírání je konečně na takové úrovni, že se v praxi staráte pouze o výměnu vody. Dokovací stanice vám sama vyčistí a vysuší rotační kotouče, což je z uživatelského hlediska obrovský komfort a jeden z největších důvodů, proč si právě tento model pořídit. Robot si navíc v případě potřeby umí magneticky uchycené kotouče do stanice sám odložit, třeba v situacích, kdy jde vysávat koberec s vyšším vlasem.

Boční rotační kartáček i jedno rameno s mopem se dokonce dokáží vysunout do boku. Díky tomu se robot při vysávání i mopování perfektně dostane i do rohů a různých zákoutí, případně okraje nábytku, kam se kvůli své výšce nedokáže dostat.

Během mopování robot standardně po každých 15 m² zajede zpět do doku, kde mopy vypere, nabere si čistou vodu a pokračuje v úklidu. V aplikaci lze tuto hodnotu velikosti plochy upravit, případně místo m² používat časový údaj (třeba po každých 20 minutách), nebo vyprání nastavit až po úklidu jedné celé místnosti. Po dokončení se mopovací podložky v teplé vodě (70 ℃) vyperou a finálně vysuší. Všechny tyto kroky se pozitivně projeví na celkové čistotě vaší podlahy.

V našem domě máme mezi jednotlivými místnostmi nízké přechodové lišty, které robotům všeobecně nepůsobí žádné komplikace. Pokud ale máte prahy, ověřte si, že nejsou vyšší než 2,2 cm. V takovém případě by je X40 Ultra nedokázal překonat.

Jak se dočtete níže, mobilní aplikace nabízí extrémně podrobné nastavení prakticky pro každou funkci robota. Upravit lze i to, jak má při úklidu nakládat s mopovacími podložkami nebo s jakou četností vysouvat čistící ramena. Nejen v tomto směru by se konkurenční výrobci od Dreame mohli učit.

Součástí dokovací stanice je i speciální nádobka na čisticí přípravek na podlahu, který se při mopování sám dávkuje. Kromě ní samozřejmě nesmějí chybět dvě velké nádoby na čistou (4,5 litru) a špinavou vodu (4 litry). Zatímco u levných vysavačů musíte ručně dolévat nádobku na vodu před každým úklidem a v případě větší plochy i během něj, tady se o nic nemusíte starat, a to včetně přípravku na podlahu.

Od četnosti využívání mopu a velikosti podlahové plochy se samozřejmě odvíjí i to, po jaké době musíte vyměnit vodu. V mém případě, kdy vysavač uklízí obden plochu okolo 80 m² (většinu tvoří právě vinylová podlaha), měním vodu přibližně jednou do týdne. Rozhodně ale nedoporučuji nechávat špinavou vodu v druhé nádobce déle, jelikož se z ní po čase začne linout nepříjemný zápach.

Kapacita pytle na prach je 3,2 litru a umístěný je v přední části dokovací stanice. Dreame X40 Ultra rovněž umí zhruba o 1 cm přizvednout mopovací podložky (pokud například potřebuje najet na koberec a nechce je odkládat do doku) a o stejnou výšku zvládne zvednout i boční kartáček.

Snadná údržba a široké možnosti přizpůsobení

Dreame také nabízí možnost nechat spodní prostor dokovací stanice vyčistit automaticky pomocí horké vody, která se po několika minutách odsaje zpět do nádoby na špinavou vodu. Přibližně jednou za 4 až 5 týdnů ale provádím drobnou údržbu, která zahrnuje vyčištění dokovací stanice, vyprání mopovacích utěrek a vyčištění válečku a prostoru kolem něj.

X40 Ultra má nebývale vysoký sací výkon až 12 000 Pa, kterého využívá v nejvýkonnějším úklidovém režimu s názvem Max. Na vysávání podlah bohatě postačí výkon okolo 4 000 Pa, vyšší se automaticky používá například při vysávání koberců, které Dreame samo detekuje na základě senzorů umístěných ve spodní části.

V mobilní aplikace máte na výběr mezi čtyřmi režimy výkonu. Ve zmíněném Max jsem naměřil hlasitost okolo 85 dB, Turbo mód má přibližně 74 dB. Normální režim 63 dB a tichý pak 57 dB. A když už jsem u té aplikace – přiznám se, že jsem ještě nikdy dříve netestoval robota, který by nabízel tak velké množství nastavení, jako právě Dreame. Sympatické ale je, že pokud se v ní nechcete prohrabovat, nemusíte. I s výchozím nastavením je vše optimálně nakonfigurované. Ale pokud máte nad věcmi rádi kontrolu, můžete si přizpůsobit prakticky libovolný aspekt chování robota. Nabídek v nastavení je tolik, že jsem občas tápal, kde se jaká možnost nachází.

Hmotnost vysavače je 3,7 kg, rozměry jsou 35 × 35 × 10,38 cm. Důležitý je především poslední údaj – výška. Ta je pochopitelně o něco větší kvůli přítomnému lidaru v horní části. Pokud chcete, abyste měli čisto i pod sedací soupravou, určitě si před nákupem ověřte, kolik prostoru zde máte, aby se robot dokázal dostat i do těchto míst.

Právě pod sedačkou mi úklid robotem dává největší smysl, protože s běžným vysavačem se zde dostává poměrně těžko. V mém případě se pod sedačku bohužel nevešel, nicméně po jemném vypodložení nožiček bylo po problému.

Baterie a nabíjení

O dodávku energie se stará akumulátor s kapacitou 6 400 mAh. Ve standardním režimu úklidu na jedno nabití vydrží zhruba 140 minut, během kterých zvládne uklidit plochu o velikosti přibližně 170 m2. Bavíme se ale o ideálním prostoru s klasickou podlahou (dlažba, vinyl, lamino…) s minimem překážek. V případě, že máte v místnostech větší množství koberců, prahy, židle, úklid to zpomalí a sníží se i celková výdrž.

Výrobce udává až 260 minut výdrže při využití tichého režimu (a bez funkce mopu). Na takovou hodnotu se ale reálně nikdy nedokážete dostat, jelikož vychází z ideálních testovacích podmínek, kdy se robot pohybuje na ploše 4×5 metrů bez jakýchkoliv překážek.

Rozdíl v rychlosti úklidu ovlivňuje i použitý režim. Pokud necháte Dreame zároveň vysávat a mopovat, bude samozřejmě jednou tak rychlejší, než když jej necháte nejprve vysát (s mopovacími kartáči uloženými v doku) a pak teprve vytřít. Já ale používal pomalejší režim úklidu (vysání a následné mopování). Robot se vždy pouštěl do práce, když nikdo nebyl doma, tak mi bylo celkem jedno, zda dům uklidí za hodinu nebo dvě.

Když uklízí umělá inteligence

Produkt, který v roce 2025 v popisku nemá alespoň jednu zmínku o využití umělé inteligence, jako by nebyl. V případě Dreame X40 Ultra ale nejde jen o nějaké marketingové klauzule, ale o funkční technologii CleanGenius, na které se navíc neustále pracuje a s každou další softwarovou aktualizací se tak chování robota optimalizuje. Nemusíte se ale bát – od první chvíle, co jsem robota začal používat, se v prostoru orientuje naprosto precizně… tedy až na problematický stolek v obýváku, který jsem zmiňoval v úvodu.

CleanGenius zajišťuje optimální úklidové nastavení robota podle podmínek ve vašem domě či bytě. Pokud je zrovna na podlaze, automaticky ji (ve výchozím stavu) také vytře. Při najetí na koberec zvýší výkon, případně odloží mopovací kartáče. Díky kameře a strojovému učení rovněž vyhodnocuje objekty a překážky na podlaze.

Snadno tak rozpozná třeba domácího mazlíčka (a jeho pelíšek či misky), prádlo, dětské hračky či třeba kabely. Občas sice ponožku detekuje jako misku na žrádlo, ale důležité je, že o objektu ví a dokáže se mu vyhnout. Kamera umí detekovat i pohybující se objekty (typicky domácí mazlíčky či malé děti), kterým se taktéž vyhne, a ještě vám v aplikaci ve formě krátké animace konkrétní pohyb přímo zobrazí.

CleanGenius nabízí i několik experimentálních funkcí, jako je detekce zvířecích exkrementů. To je něco, co už několik let umějí například produkty od iRobotu. Pokud máte domácího mazlíčka, rozhodně ji doporučuji aktivovat. Pes i kočka mohou mít čas od času různé střevní potíže a není nic horšího než případná kolize robota s exkrementem.

Propracovaná mobilní aplikace

Jak jsem už nakousl v předchozích kapitolách, Dreame k vysavači nabízí extrémně kvalitní mobilní aplikaci, která vám dovolí upravit prakticky jakoukoliv funkci. Pokud jste hračičky a máte nad vším rádi kontrolu, její rozmanitost rozhodně oceníte. Pokud se ale podrobnější konfigurací zabývat nechcete, nemusíte mít obavy.

I ve výchozím stavu je Dreame skvěle nakonfigurovaný. S komplexností aplikace se bohužel pojí jedna poměrně nepříjemná vlastnost, kterou je absence češtiny. Na lokalizaci se prý již pracuje, nicméně pro anglicky nemluvící jedince může být orientace v aplikaci složitější právě z důvodů chybějící češtiny, a to především v hlubších nabídkách nastavení.

Samotná hlavní obrazovka je tvořena především grafickými prvky pro snadné ovládání robota, případně se lze přepnout na zobrazení mapy. Tady vám angličtina až tolik vadit nebude, jelikož je vše celkem logicky uspořádané. Právě mapa funguje jako poměrně užitečný kontrolní prvek. Jakmile robot dokončí mapování vašeho domu či bytu, chytře sám prostor rozdělí na jednotlivé místnosti. Úspěšnost detekce je v tomto případě relativně vysoká. V mém případě pouze pracovnu detekoval jako koupelnu, zbývající místnosti ale označil správně.

Po každém dokončení úklidu na mapě uvidíte malé ikonky. Ty signalizují, že zde robot detekoval nějakou překážku (boty, hračky, oblečení, kabely…). Jakmile na ikonku kliknete, uvidíte procentuální odhad přesnosti detekce doplněnou fotografií (například „Shoes 87 %“ znamená, že si je software na 87 procent jistý, že jsou na podlaze boty). Při nesprávné detekci překážek lze rovněž nastavit, aby je Dreame při dalších úklidech ignorovalo.

Když kliknete prstem do prostoru místnosti, ve které je koberec, objeví se vám malý popisek „Carpet“ doplněný ozubeným kolečkem. To vám dovolí upravit chování vysavače – buď lze vybrat, že se po dobu vysávání koberce mopovací kotouče „odloží“ do doku, nebo se jen přizvednou. Druhá možnost sice o něco zrychlí úklid, ale v případě vysokého vlasu hrozí, že se mokré kotouče budou koberce dotýkat. Já jsem tedy ve všech místnostech, kde máme koberec, ponechal výchozí možnost odložení do doku.

Ve spodní části obrazovky najdete ovládání úklidu pro celou plochu domu či bytu, ale stejně tak robota můžete poslat jen do vybraných místností. Třetí možností je úklid ve vámi vybrané zóně. Pokud například v části obývacího pokoje něco rozsypete, prstem na mapě vytvoříte dočasnou zónu (případně vícero zón), ve které Dreame rychle uklidí, protože je zbytečné, aby „jezdil“ po celé ploše pokoje.

Dreame spustíte i z Apple Watch

V případě, že používáte chytré hodinky Apple Watch, můžete z nich model X40 Ultra ovládat. Oproti mobilní aplikaci zde ale příliš mnoho nabídek nenajdete. Základem je pouze jedna obrazovka, kde vidíte obrázek produktu, stavovou zprávu (nabíjení, probíhající úklid, čištění…) a dvě tlačítka.

To první slouží pro spuštění úklidu v celém domě, druhé robota pošle zpět do doku. Jakákoliv pokročilá konfigurace uklízení, jako je výběr místností či intenzita, v aplikaci pro hodinky chybí.

Alexa, Google Home i Siri

Dreame X40 Ultra podporuje i nejrozšířenější hlasové asistenty. Oproti Roborocku sice nemá svého „vlastního“ (nativního), ale nemyslím si, že by to něčemu mělo vadit. Já sám jsem jej používal s Alexou. Když chci uklidit například v kuchyni, stačí vyslovit „Alexa, ask Dreame to clean the kitchen“.

Podobně lze robota integrovat i do Google Home. Výrobce sice zmiňuje i podporu Siri, ale v tomto případě jde pouze o podporu zkratek, nikoliv o integraci do HomeKitu a aplikace Domácnost.

V rámci Androidu i iOS aplikace Dreamehome podporuje widgety, skrze které lze vysavač jednoduše ovládat. Nechybí ani možnost vytvořit si vlastní zkratky, například pro rychlé provedení úklidu v jedné či více nastavených místnostech.

AI úklid i ruční nastavení

Díky funkcí CleanGenius kamera a senzory vysavače umějí automaticky rozpoznávat míru znečištění a podle toho automaticky upraví intenzitu vysávání i mopování. Jinými slovy – v tomto režimu si software vše reguluje zcela sám a vy jako uživatel se o nic nestaráte. V tomto režimu jsem vysavač používal zhruba měsíc a s kvalitou úklidu jsem byl spokojen. V místech, kde se více usazuje prach, se vždy použil vyšší sací výkon. Ve vstupní hale, kde máme dlažbu, která bývá častěji znečištěna od bot, zase přidal na intenzitě a četnosti mopování.

V případě potřeby se můžete přepnout do záložky Custom, která vám nabídne podrobné nastavení úklidu pro celou plochu i jednotlivé místnosti. Vybrat si lze režim úklidu (vysávání, mopování, vysávání & mopování, mopovat až po vysávání). Stejně tak máte možnost si ve čtyřech stupních upravit sací výkon, případně až ve 32 krocích upravit intenzitu dávkování vody pro mopování. V neposlední řadě lze upravit dobu, po které robot automaticky dojede do doku vyprat utěrky. Tady lze kromě času (standardně je to 25 minut úklidu) navolit, i plochu v m², případně tento úkon provádět po úklidu každé celé místnosti. Opět krásná ukázka toho, jak široké možnosti přizpůsobení Dreame majitelům nabízí.

Pokud potřebujete vysát o něco rychleji, třeba před příjezdem nečekané návštěvy, lze místo standardního pohybu vysavače po ploše zvolit rychlejší, kdy robot neobjíždí obvodové zdi (položka Route – Standard nebo Quick).

Aplikace vás rovněž upozorní, když se robot někde zasekne. Stejně tak vám dá vědět, když je potřeba provést plánovanou údržbu (čištění či výměna válečku, mopů a kartáčku), případně očištění prostoru se senzory.

Další možnosti přizpůsobení

V nabídce aplikace najdete celou řadu dalších položek. Od historie úklidů, plánovače, po podrobnější nastavení úklidu podlahy i koberců. Nechybí zde ani konfigurace chování výsuvného ramena kartáčku a mopu, kde si dokonce na pomoc můžete přizvat umělou inteligenci. Navolit zde lze i intenzivnější míru úklidu v okolí nožiček nábytku.

Samostatnou nabídku zde má i samotný dok. U něj lze nakonfigurovat četnost automatického čištění, upravit teplotu vody pro mopování i dobu sušení. Pod volbou Intellligent Obstacle Avoidance můžete robotovi nastavit, jak se má chovat v případě detekce překážek na ploše, a to včetně domácích mazlíčků. Výše jsem zmiňoval, že robot v případě detekce nějakého objektu do mapy automaticky přidá ikonku doplněnou fotografií. Pokud by vám pořizování fotek nevyhovovalo, lze je zde vypnout.

Podívejte se, co se u vás doma děje

V případě, že nejste doma a potřebujete zkontrolovat, co se u vás děje, lze k tomu využít schopností robota. Ten disponuje nejen zmíněnou kamerou, ale i reproduktorem a mikrofonem. Pomocí dálkového ovládání v aplikaci jej můžete poslat do libovolné místnosti a přes kameru vše zkontrolovat.

Z trochou nadsázky se dá napsat, že X40 Ultra dokáže fungovat jako pohyblivá domácí IP kamera, včetně možnosti přenosu hlasu či poslechu toho, co se děje v místnosti. Standardně robot v tomto režimu kvůli bezpečnosti vydává každých 15 sekund zvuk, ale i tato možnost jde v nastavení vypnout.

Nechybí dokonce ani pokročilý plánovač kontroly, kdy jednoduše nastavíte, které místnosti a jak často má robot zkontrolovat. Aplikace vám dovolí nastavit si na každý den v týdnu odlišnou monitorovací cestu vysavače a v horších světelných podmínkách či šeru si při záznamu pomůže přisvětlovací diodou. Nechybí ani nabídka pro plně ruční ovládání vysavače, který se díky tomu promění v jakési autíčko na dálkové ovládání doplněné kamerou.

Výsledné záznamy si následně přehrajete přímo z mobilní aplikace, případně je lze uložit do galerie v telefonu. Ve výchozím stavu je nicméně funkce sledování deaktivovaná a je nutné ji nejprve aktivovat. K tomu je potřeba být fyzicky přítomen u vysavače a stisknout požadovaná tlačítka. Tento krok je vyžadován jen pro aktivaci funkce, pro další vzdálené sledování už nikoliv – vystačíte si pouze s bezpečnostním PINem.

Náklady na provoz

Dlouhodobý provoz robota se samozřejmě neobejde bez občasné obměny příslušenství. V tomto případě jde o hlavní kartáč, boční kartáček, dvě mopovací textilie, odpadní pytle, filtr a čisticí roztok na podlahu.

U hlavního kartáče výrobce doporučuje výměnu po každých přibližně 300 hodinách provozu. Cena v Česku se pohybuje okolo 490 Kč. Boční kartáček by se měl měnit po každých přibližně 200 hodinách a vyjde na 250 Kč. Životnost filtru je 150 hodin, za nový dáte 290 Kč.

U dvojice mopovacích textilií není výrobcem stanovená životnost – měnit byste je měli pocitově podle potřeby. Odhaduji, že jejich výměna bohatě stačí jednou za 6 až 8 měsíců. Za pár zaplatíte přibližně 390 Kč. Za tři kusy odpadních pytlů na vysáté nečistoty zaplatíte okolo 260 Kč. Volitelnou položkou je litrová lahev s čisticím roztokem, která vyjde na necelých 600 Kč.

Dreame nabízí i set za 1 300 Kč, který obsahuje jeden gumový kartáč, dva boční kartáčky, dva pytle na prach, dva filtry a tři páry rotačních mopů. Vůbec nejvýhodněji pak vyjde nákup příslušenství například z Aliexpressu, kde můžete v součtu ušetřit i několik stokorun. Nevýhodou je ale delší čekací doba na dodání.

Závěrečné hodnocení

Za posledních několik let jsem měl možnost otestovat poměrně velký počet vysavačů a přiznám se, že jsme nikdy neměli tak čistou podlahu, jako s Dreame X40 Ultra. Jde o produkt, jehož cena není vůbec zanedbatelná, nicméně za ni dostanete skutečně kvalitní produkt se skvělými výsledky. V minulosti jsme v redakci testovali konkurenční Roborock Qrevo Curv, který je na tom s čistotou úklidu velice podobně, ale nenabízí tak široké možnosti nastavení. Někomu se ale může líbit více kvůli originálnímu designu doku, já sám ale dávám přednost Dreame.

V naší domácnosti máme kocoura, který samozřejmě pouští chlupy. A i pro tyto případy je robotický vysavač neocenitelným pomocníkem. Praktická jsou i výsuvná ramena pro kartáček a mop, díky kterým se Dreame dostane do míst, kam běžné robotické vysavače kvůli svému tvaru nedosáhnou.

Funkce mopu byla dlouhou dobu u robotických vysavačů spíše doplňkovou a primárně měla za cíl zbavit podlahu polétavého prachu. U Dreame X40 Ultra díky celé řadě technologií či automatickému dávkování čistícího prostředku nabízí výrazně lepší výsledky. Ruční mop samozřejmě nenahradí a stejně tak (kvůli své hmotnosti) nedokáže vyvinou takový tlak, aby mopy odstranily například zaschlé bahno, ale i tak se nejen v rámci vysávání, ale i mopování, řadí mezi nejlepší produkty na trhu.

Díky pokročilé detekci objektů nemá Dreame tendenci se zasekávat a vy se tak (kromě běžné údržby a výměny vody) prakticky nemusíte starat. K tomu přidejte mobilní aplikaci, která vám dovolí upravit prakticky libovolný aspekt chování robota, a máte tu produkt, jehož používání vás bude bavit a především vám bude dělat radost.

Napadají mě pouze dva zápory. Tím prvním je absence české lokalizace, která může způsobovat problémy zejména těm uživatelům, kteří angličtině příliš nevládnou. Druhým je standardní prodejní cena, která se pohybuje okolo 33 tisíc Kč. Nicméně čas od času se X40 Ultra u některého z prodejců (Alza, RobotWorld, Roboticky-vysavac…) objeví za výrazně nižší částku.

Právě nyní, v době vydání recenze (březen 2025), jej na některých e-shopech najdete za velmi příznivých 20 299 Kč. Za plnou cenu 33 tisíc koupě až tolik smysl nedává a rozhodně se vyplatí počkat si na různé akční nabídky. Za dvacet tisíc jde naopak o naprosto bezkonkurenční nabídku. Několikrát zmiňovaný Roborock Qrevo Curv se u nás stále prodává za téměř třicet tisíc korun.

A co Dreame X50 Ultra?

Na závěr doplním, že se nově na českém trhu začal prodávat nástupce v podobě Dreame X50 Ultra, který jsme již měli možnost krátce vyzkoušet. Právě jeho uvedení do prodeje může stát za výrazným snížením ceny loňského modelu X40 Ultra. Letošní novinka sice nabízí maximální sací výkon až 20 000 Pa a zhruba o 800 gramů lehčí tělo, jinak jsou ale parametry prakticky totožné.

Navíc je o 11 mm vyšší, což může působit problémy při vysávání pod sedačkou či nábytkem. Zajímavou inovací je technologie ProLeap, díky které X50 Ultra dokáže překonat schůdky či prahy až do výšky 6 cm. S těmito prvky mívají robotické vysavače všeobecně problémy už při výšce okolo 2 cm. A jak toho vlastně X50 Ultra docílí? Jednoduše vysune nožičky a zasune svou přední část na vyvýšené místo. Problémy nemá ani s dostáváním se ze schodů dolů a testován byl na 30 tisíc cyklů.

Startovací prodejní cena je sebevědomých 35 499 Kč. Pakliže nepotřebujete robota, který umí zdolávat vyšší prahy, vůbec bych o něm nepřemýšlel a raději sáhl po X40 Ultra za dvacet tisíc. Podrobné srovnání parametrů a funkcí Dreame X40 Ultra vs. Dreame X50 Ultra najdete přímo na oficiálním webu výrobce.

Dreame X40 Ultra 9.6 Design a zpracování 9.9/10

















Kvalita vysávání 9.9/10

















Kvalita mopování 9.7/10

















Čištění a údržba 9.8/10

















Mobilní aplikace 8.5/10

















Klady precizní úklid & perfektní mopování

výsuvný kartáček i mop

podrobné nastavení v mobilní aplikaci

nízká hlučnost při úklidu i vyprazdňování

skvělá orientace v prostoru

při úklidu využívá umělé inteligence

v akci jej pořídíte okolo 20 tisíc Kč

podpora Alexy, Google Home a Siri Zápory vysoká standardní cena (33 tisíc)

aplikace je v angličtině

nepodporuje HomeKit Koupit Dreame X40 Ultra