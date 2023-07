Xiaomi Robot Vacuum X10+ recenze: skvěle vysaje, vytře a ještě se sám vyčistí

Letošní vlajkový model vysavačů od Xiaomi bere to nejlepší ze svého předchůdce

Navíc přidává zcela nový způsob mopování, díky kterému se staráte jen o výměnu vody

Cena se pohybuje okolo 18 tisíc Kč, prodává se v elegantní bílé barvě

Sedím v křesle na terase a píšu tuto recenzi… po trávníku mi jezdí robotická sekačka a doma uklízí nový robot od Xiaomi. Týdenní úspora času v řádu několika hodin je jen jedním z mnoha benefitů, které tito pomocníci nabízejí a přiznám se, že mě opravdu baví sledovat tenhle téměř každodenní tanec.

Robotických vysavačů na trhu najdeme nepřeberné množství, nicméně ty opravdu kvalitní se dají spočítat na prstech jedné ruky. Své místo zde ale naprosto oprávněně mají i produkty značky Xiaomi a jinak tomu není ani s příchodem letošního top modelu Robot Vacuum X10+, který v sobě kombinuje vysavač i mopovač. To opět není nic, co by na trhu ještě nebylo, ale zcela upřímně mohu napsat, že lepší kombo budete v současné době hledat jen těžko. Vytírání je zde totiž konečně na takové úrovni, že se v praxi staráte pouze o výměnu vody. Dokovací stanice vám sama vyčistí a vysuší rotační kotouče, což je z uživatelského hlediska obrovský komfort a jeden z největších důvodů, proč si právě tento model pořídit. Nicméně rozhodně není jediný.

Co se týče vlastností vysávání, je na tom Xiaomi Robot Vacuum X10+ stejně jako jeho předchůdce s lehce překombinovaným názvem Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra, jehož podrobnou recenzi si můžete přečíst zde. Cením, že letos už marketingové oddělení u značení tak kreativní nebylo a raději zvolili strategii „tenhle název už by si zákazníci mohli zapamatovat“. Má i shodný sací výkon 4 000 pA, nicméně několika změn jsme se přece jenom dočkali, a nutno dodat, že nesmírně praktických. Navíc tenhle produkt není jen o robotovi samotném, ale také o nabíjecí stanici, která patří k jedněm z nejpokročilejších na trhu.

Trio novinek pro každého

Xiaomi Robot Vacuum X10+ se na českém trhu v době vydání recenze prodával za 17 790 Kč. Nejvybavenější a mnou testovaný model disponuje vysokým sacím výkonem, pro navigaci využívá dat z lidaru, přední kamery a plejády senzorů. Disponuje také dvojicí mopů, které díky rotaci vytírají podlahu. Součástí balení je i propracovaná dokovací stanice. Ta má poměrně velké rozměry (42,3 × 34 × 56,8 cm) a váží 8,3 kg, nicméně to má svůj důvod, o kterém se podrobněji rozepíšu v kapitole věnované mopování.

Hmotnost vysavače je 3,8 kg, rozměry má 35 × 35 × 9,7 cm. Důležitý je zejména poslední údaj – výška. Ta je pochopitelně o něco větší kvůli přítomnému lidaru v horní části. Pokud chcete, abyste měli čisto i pod sedací soupravou, určitě si před nákupem ověřte, kolik prostoru zde máte, aby se robot dokázal dostat i do těchto míst. Právě pod sedačkou mi úklid robotem dává největší smysl, protože s běžným vysavačem se zde dostává poměrně těžko. V mém případě se pod sedačku těsně nevešel, nicméně po jemném vypodložení nožiček bylo po problému.

V portfoliu výrobce najdete i zlatou střední cestu v podobě Xiaomi Robot Vacuum S10+, jehož cena byla stanovena na 9 490 Kč. Hardwarově se jedná o zcela shodný vysavač jako v případě verze X10+, nicméně jste ochuzeni o dokovací stanici. I S10+ nabízí pokročilé mopování pomocí dvou rotačních kotoučů, nicméně vodu i kotouče je nutné měnit/čistit/sušit po každém úklidu svépomoci. U nejvyššího modelu se o toto vůbec starat nemusíte.

Vůbec nejlevnější z letošních novinek je Xiaomi Robot Vacuum E10, který vyjde na 4 490 Kč. I tak se ale pyšní shodným sacím výkonem 4 000 pA, jež najdete i u vyšších modelů. Ani v tomto případě nepřijdete o funkci mopu, nicméně pouze v zastoupení klasické utěrky. Je ale potřeba počítat s o něco horší navigací a pomalejším úklidem, jelikož nedisponuje ani lidarem, ani kamerou. Výhodou je výška 8 cm, díky které se snadno dostane i pod nižší sedací soupravy či koupelnové skříně.

Xiaomi? Kdepak, vyrábí jej Dreame

O dva odstavce výše jsem psal o „portfoliu výrobce“, nicméně přímo Xiaomi jej stejně jako tisíce jiných produktů nevyrábí. Původně se totiž jedná o produkt čínského prémiového brandu Dreame, který byl založen v roce 2015 a který se specializuje na výrobu domácích vysavačů, navíc vlastní obrovské množství patentů. Na konci roku 2017 se ale Dreame zařadilo pod křídla Xiaomi, pro které funguje jako OEM výrobce.

Asi už tušíte, kam tím mířím. Výrobcem je totiž právě Dreame. A když se do jejich portfolia podíváte podrobněji, zjistíte, že jejich model Dreame L10S Ultra je téměř identický s dnes testovaným Xiaomi Robot Vacuum X10+, nicméně jeho cena je po přepočtu přibližně o 12 000 Kč vyšší. Dreame se často přezdívá „čínský Dyson“ a já si myslím, že zcela po právu. Už jsem měl možnost testovat několik produktů, ostatně některé už jsou oficiálně dostupné i na českém trhu a postupně budou přibývat další. Kvalita i funkce byly vždy na skvělé úrovni a například tyčový vysavač Dreame T30, který aktuálně také testuji, poráží oblíbený Dyson V11 na plné čáře. O tom se ale více rozepíšu v samostatné recenzi.

Za vyšší cenu ale dostanete několik vylepšení, které rozhodně stojí za to. Kromě designových zvýraznění na těle vysavače a dokovací stanice je to především lepší sací výkon 5 300 pa (to je vůbec nejvyšší hodnota napříč všemi robotickými vysavači na trhu). A mezi nádobami na čistou a špinavou vodu je prostor pro menší „placatou“ kazetu, do které se lije čisticí prostředek a ona se pak stará o jeho automatické dávkování.

Dreame je navíc vybavený kvalitnějším gumovým válečkem, který si při vysávání lépe poradí například s vlasy nebo chlupy domácích mazlíčků. U Xiaomi totiž najdete obyčejný štětinkový. Ale není problém si z Aliexpressu objednat originální válečky pro vysavač Dreame a ty pak používat u Xiaomi X10+. Dva kusy vyjdou přibližně na 610 Kč včetně cla a poštovného. Z mého pohledu by to bylo první, co bych po koupi vysavače udělal, protože gumový váleček je výrazně lepší. Asi vás napadne, že by se z Aliexpressu dal objednat i výše zmíněný dávkovač na čisticí prostředek, originál vyjde na 200 Kč, nicméně Xiaomi v doku prostor pro tuto „kazetu“ nenabízí.

Dreame L10S Ultra se navíc skrze mobilní aplikaci Dreamhome umí rozhlížet po domácnosti skrze přední kameru. V přehledném uživatelském rozhraní je dokonce možné dokonce pomocí bodů naplánovat trasu, kterou má Dreame projet a vy ji sledujete skrze kameru. Když Dreame narazí na nějakou dočasnou překážku, automaticky vám do aplikace pošle fotografii. To Xiaomi bohužel neumí, nicméně jde pouze o softwarové omezení.

Nedalo mi to a zkusil jsem robota Xiaomi spárovat s aplikací DreameHome, zda bych náhodou takto přístup ke kameře také nezískal, ale jak se dalo čekat, aplikace vysavač vůbec nevidí, respektive vždy selže pokus o připojení. Nicméně dalším odkazem na to, že za výrobou vysavače stojí Dreame je název Wi-Fi sítě, kterou při konfiguraci robot vytváří. Ta se jmenuje „dreame-vacuum-pxxxx-miaxxxx„.

Lidar i kamera

Většina výrobců na trhu k navigaci robota a detekci překážek využívá buď data z lidaru, nebo z kamery. Najdou se ale i výjimky, které v sobě kombinují obě technologie, což je ve výsledku to nejlepší možné řešení. A to je případ i mnou testované novinky X10+.

Lidar získává data pro orientaci pomocí šíření neviditelného laserového paprsku a celkově je považován za vyspělejší technologii, protože dokáže vytvořit přesnější obraz místnosti ve velmi krátkém čase. V případě X10+ trvalo namapování plochy 80 m² okolo 10 minut, což je fantastický výsledek. Robot vždy jen zajel do nové místnosti, odrazem laserového paprsku si ji „změřil“ a rázem pokračoval dál. Oproti loňské generaci bylo mapování prostor zhruba o 15 % rychlejší. Sympatické je, že po dokončení skenování si můžete v mobilní aplikaci Mi Home nechat zobrazit 3D pohled na vaši domácnost. Obavy nemusíte mít ani o své soukromí. Výrobce získal certifikaci podle normy kybernetické bezpečnosti a ochrany soukromí od německé společnosti TÜV Rheinland.

Díky lidaru jsou roboti při práci zhruba o 20 až 30 % rychlejší a pohybují se více systematicky. Navíc pro detekci překážek nepotřebují světlo. Primárně se X10+ naviguje pomocí lidaru, nicméně pro detekci objektů a překážek je zde i samostatná RGB kamera.

Lidar vám zajistí, že se vysavač precizně vyhne dveřím a během měsíčního testování se mi ani jednou nestalo, že by si je při úklidu nárazem zavřel. Vysavač bez potíží detekuje i malé předměty, jako jsou dětské hračky, kabely, ponožky či boty. Naopak nízkou silikonovou podložku na kočičí jídlo úspěšně přejel, takže jsem ji před úklidem raději odstraňoval.

Jediné, s čím bojoval nejen tento model, ale i všichni jeho předchůdci, které jsem testoval, byl náš konferenční stolek v obýváku. Ten má kovovou konstrukci o průměru přibližně 2 cm, kterou ale úplně každý robot vyhodnotí jako práh a snaží se ji překonat. Výsledkem je, že najede do vnitřku stolu, odkud ale nedokáže dostat nazpět a úklid tak skončí zaseknutím. Řešením bylo vytvořit na mapě zónu, do které nemá najíždět. Divím se ale, že tohle software není schopný správně rozpoznat, zvláště když je zde přítomna i RGB kamera.

Špičková výbava v elegantní bílé

Jedním z dalších důvodů, proč si tohoto robota od Xiaomi pořídit, je barva. Vyrábí se totiž pouze v bílé, která působí velice elegantně a navíc na ni tolik nejsou vidět nečistoty či otisky. Pokud byste přece jenom chtěli černou, máte smůlu. Hodnotit design je vždy subjektivní záležitost, nicméně na mě bílá dokovací stanice s vysavačem působí lepším dojmem, než klasická černá.

Po stránce hardwarové výbavy se v případě vysavače oproti loňsku příliš mnoho nezměnilo. Vysoký sací výkon 4 000 Pa spolehlivě zajistí vysátí většiny nečistot. V normálním režimu ale Xiaomi pracuje na výrazně nižší výkon. Svůj tah automaticky zvýší v případě, že senzory ve spodní části detekují koberec (dočasně se aktivuje Turbo mód). Před úklidem rovněž lze v aplikaci nastavit jednu ze čtyřech úrovní síly vysávání + intenzitu dávkování vody pro vytírání. Zatímco při normálním provozu je hlasitost přijatelná (okolo 60 dB), při maximálním sacím výkonu (Turbo) se dostanete na 82 dB, což je srovnatelné s rušnou ulicí a pocitově už je to celkem rámus. Naměřené hodnoty pro jednotlivé režimy vysávání naleznete v tabulce.

Režim vysávání Naměřená hlasitost Hluk odpovídá Tichý 62 dB hlasitější mluva Normální 65 dB myčka nádobí Silný 72 dB hlučnější ulice, pračka Turbo 82 dB rušný provoz, zvuk běžného vysavače

Díky kartáčku na boku se Xiaomi dostane až do krajů, nicméně rohy jsou pro robotické vysavače s kruhovým tvarem stále problematické. Na kvalitu vysávání si nemohu stěžovat, i na normální režim dokázal polapit všechny nečistoty.

Kapacita nádoby na prach uvnitř vysavače je 350 ml, nádržka na vodu má jen 80 ml. Díky stanici s automatickým vyprazdňováním se nemusíte se o vysypávání nádobky starat. Stanice jej z vysavače „vytáhne“ pod tlakem 16 500 Pa do připraveného sáčku o objemu 2,5 litru, jež je umístěný zhruba ve středu doku. Nepovedlo se mi jej zaplnit ani po třech týdnech používání, kdy jsem vysavač pouštěl téměř každý den. Navíc doma máme kocoura, který celkem dost líná. Odhaduji, že při častém používání budete sáček měnit zhruba jednou za 2 až 3 měsíce. Vzhledem k vysokému tlaku je nutné počítat s přibližně 10 sekund trvajícím a poměrně výrazným „hučením“ (naměřil jsem 83 dB), které z dokovací stanice vychází.

Na těle se nachází velké množství senzorů. Jmenovitě jde gyroskop a snímač pádu, který rovněž umí detekovat schody, okrajový senzor, který se využívá podél stěny, snímač zdvihu koleček, snímač tlaku vzduchu, nebo speciální čidlo pro detekci drobných překážek. Snímač zdvihu koleček umí dočasně snížit tělo zhruba o jeden centimetr. Toho se využívá například když se robot někde zasekne a nedaří se mu vyjet (pod skříní, gaučem…). Chybět nesmí ani ultrazvukový snímač – ten se stará o identifikaci povrchu.

Chytrá dokovací stanice

Do stříbrného proužku v horní části stanice jsou integrovaná tři tlačítka (zahájení úklidu, vysátí prachu do pytle a vysušení mopu). Po odklopení víka se dostanete ke dvojici nádob na čistou a špinavou vodu o již zmíněném objemu 2,5 litru (každá). Výše jsem popisoval rozdíly mezi Xiaomi a Dreame, a jeden najdeme právě u nádoby na čistou vodu.

Xiaomi totiž neobsahuje automatický dávkovač na čisticí prostředek. Přímo v českém manuálu se dokonce píše, že výrobce nedoporučuje čisticí přípravek do vody přidávat. Úsměvné ale je, že pokud byste si X10+ koupili v Číně, přímo v balení najdete lahvičku s čisticím roztokem na podlahy.

Já jsem po dobu testování do vody vždy ručně přiléval čisticí prostředek od Kärcheru, který používáme i pro klasický mop a nevidím jediný důvod, proč bych jej nemohl aplikovat i zde. Zvláště když verze v Číně s tím problém nemá a varianta od Dreame dokonce obsahuje automatický dávkovač.

Bezstarostné mopování

Xiaomi Robot Vacuum X10+ se pyšní nejen automatickým vyprazdňováním, ale i samočištěním, sušením a doplňováním vody. Ve spodní části nabíjecí stanice najdeme čistící a sušící prostor pro dvojici rotačních mopů. Ten je nutné zhruba jednou za dva týdny vyčistit hadříkem. Plastová mřížka je navíc odnímatelná, takže vám údržba nezabere déle než minutu. To je kromě výměny vody jediná činnost, kterou musíte při pravidelném úklidu dělat.

Letošní novinka tak z pohledu uživatele přináší velice příjemný komfort. Při střední úrovni mopování (množství tekutiny) vám 2,5 litru vody vystačí na zhruba 100 m2. V případě úklidu máte možnost si vybrat, zda chcete jen vysávat, jen mopovat, nebo spojit oboje dohromady. Já vždy využívat pouze třetí možnost. Jestliže dochází voda v hlavním zásobníku, aplikace vás na to upozorní formou notifikace, robot hlasem (v angličtině).

Jakmile spustíte mopování, robot ze stanice vyjede po zhruba 2 až 3 minutách. V tomto mezičase dochází k čištění rotačních mopů proplachem vody. Po každých uklizených 20 m2 se X10+ vrací do stanice nejen proto, aby doplnil vodu, ale také aby se pročistily mopy. Díky tomu bude vaše podlaha mnohem čistější než u konkurenčních řešení, kdy robot přitlačí utěrku na zem a vytře s ní všechny místnosti najednou.

Po dokončení úklidu se ve stanici oba rotační mopy sami vyčistí a pomocí větráčků i vysuší, což je skvělá vychytávka. U předchůdců se mi často stávalo, že jsem mopovací podložku zapomněl vyjmout a nechat vyschnout, což vedlo k nepříjemnému zápachu. Tady nic takového nehrozí. O tom, že stanice mopovací kotouče čistí skutečně precizně, jsem se přesvědčil, když jsem je po dvou týdnech v rámci údržby vyjmul a propláchl pod sprchou. Netekla z nich nijak špinavá voda.

Vzhledem k váze produktu je jasné, že například ze zaschlými skvrnami od bahna či větším zašpiněním si robot neporadí. Tady je stále nutné sáhnout po standardním mopu, který můžete více přitlačit k zemi. U robotických vysavačů je mopování určené spíše pro pravidelné stírání prachu a odstraňování menších nečistot. A nutno říci, že i tuhle činnost X10+ zvládá na jedničku s hvězdičkou.

Díky ultrazvukovém senzoru robot pozná, že se nachází na koberci. V takovém případě mírně přizvedne rotační mopy, aby nebyly v kontaktu s povrchem a zvýší sací výkon. Jakmile se vrátí na klasickou podlahu, mopy se opět přitlačí k podlaze a sání se upraví na standardní hodnotu.

Baterie a nabíjení

O přísun energie se stará akumulátor s kapacitou 5 200 mAh, což by vám podle oficiálních dat od výrobce mělo vystačit na úklid plochy o velikosti přibližně 230 m2 při standardním režimu sání a mopování. Nicméně na takovou hodnotu se reálně nedostanete, jelikož vychází z ideálních testovacích podmínek, kdy se robot pohybuje na ploše 4×5 metrů bez jakýchkoliv překážek.

Reálně zvládne na jedno nabití fungovat přibližně dvě hodiny, během kterých uklidí okolo 150 m2 plochy, nicméně vždy závisí na tvaru místnosti a množství překážek. V našem domě uklízel plochu o velikosti 80 m2, přičemž po dokončení vysávání a mopování se do stanice vracel s přibližně 50 % baterie. Doba potřebná pro dobití z „nuly na sto“ se pohybuje okolo 3,5 hodiny.

Mobilní aplikace Mi Home

Kromě tlačítek na těle robota a dokovací stanici k jeho ovládání budete nejčastěji využívat mobilní aplikaci. Ta je dostupná pro iOS i Android. Bohužel ale stále nedisponuje českou (ani slovenskou) lokalizací, což může jazykově méně zdatným uživatelům způsobovat problémy. Jakmile aplikaci přes 2,4GHz Wi-Fi propojíte s Xiaomi, můžete se pustit do úklidu.

Při tom úplně prvním je nutné počítat s nutností vytvoření mapy vašeho bytu či domu, což je díky lidaru otázkou zhruba 10 až 15 minut (podle velikosti užitné plochy). Pro vytvoření co nejlepší mapy doporučuji ze země odstranit předměty, které tam nemají být (typicky třeba dětské hračky). Ne že by je robot nedokázal objet, ale při mapování software musí získat co nejlepší „profil“, což by nežádoucí předměty na podlaze zbytečně komplikovaly. Tuto kontrolu doporučuji aplikovat i při běžném provozu – docílíte tak maximální efektivity úklidu.

Základ mobilní aplikace tvoří obrazovka s mapou vašeho bytu/domu. Po prvním mapování se software automaticky pokusí rozpoznat hranice jednotlivých místností, což v mém případě proběhlo se zhruba 80% úspěšností (u loňského modelu to bylo o poznání horší). V editoru máte následně možnost dispozice detekovaných místností upravit, případně přidat zakázané zóny (odděleně pro vysávání i mopování) či umístit virtuální zdi tam, kam nechcete, aby se robot dostal.

V horní části vidíte informace o velikosti uklízené plochy, dobu úklidu a stav baterie. Ve spodní části najdete softwarový ekvivalent dvojice fyzických tlačítek z horní části těla vysavače a také regulaci intenzity úklidu. V mobilní aplikaci dále najdete historii jednotlivých úklidů, již zmíněný editor map či plánovač. V něm lze nastavit, ve které dny a v jaký čas se má robot pustit do vysávání či mopování, a to buď celé plochy, nebo pouze vámi vybraných místností.

Dokonce si zde můžete nechat zobrazit 3D model vaší domácnosti. V jednoduchém editoru do něj dokonce lze umístit základní předměty, jako je postel, stůl či toaleta. Hračičkové si tady rozhodně přijdou na své. Důležitá je i servisní část, kde vidíte doporučené časy pro výměnu čistících komponent.

Přímo v mobilní aplikaci pod položkou Consumables management si můžete zobrazit informace o tom, za jak dlouho bude nutné komponenty vyměnit. Výrobce doporučuje přibližně po 150 hodinách provozu nahradit prachový filtr, po 200 hodinách rotační metličku, po 300 hodinách hlavní kartáč a po 80 hodinách oba rotační mopy. Pokud je nevyměníte, robot bude samozřejmě fungovat i nadále, ale výrazně tím snížíte efektivitu úklidu.

Alexa a Asistent Google

Stejně jako loni, i letos se trojice nových modelů pyšní podporou hlasového ovládání skrze Alexu a Asistenta Google. V prvním případě stačí stáhnout potřebný „skill“, do kterého se přihlásíte se svým Xiaomi účtem (ten potřebujete i pro nastavení vysavače v aplikaci Mi Home). Pokud používáte hlasového asistenta od Googlu, stačí jen aktivovat propojení v Android verzi aplikace Mi Home.

Ani v jednom případě ale nečekejte nějaké komplexnější příkazy. U Alexy i Googlu jsou pouze dva – „turn on the vacuum“ a „turn off the vacuum“. První z nich zahájí vysávání, druhý jej ukončí a pošle robota zpět do doku. Konkurenční Roomba při využití Alexy nabízí o něco pokročilejší hlasové ovládání. Například můžete vysavač poslat uklidit specifickou místnost.

Závěrečné hodnocení

Nebudu chodit okolo horké kaše. Pod rukama mi za poslední roky prošel nespočet robotických pomocníků pro úklid domácnosti a Xiaomi Robot Vacuum X10+ mi díky množství funkcí a výbornému poměru ceny & výkonu aktuálně vychází jako nejlepší možná volba. Zvláště pokud se o jeho provoz chcete co nejméně starat a mít jistotu, že budete mít doma opravdu čisto.

Za necelých osmnáct tisíc dostanete (nebo spíše vaše manželka či přítelkyně) chytrého parťáka, který nejen dobře vysaje, ale zároveň vás díky mopování zbaví nepříjemného prachu na podlaze. X10+ je díky lidaru a kameře při orientaci v prostoru neskutečně rychlý a precizní. To samé platí i při vyhýbání se menším překážkám.

Pořizovací investice samozřejmě není konečná. Po nějakém čase je nutné měnit čistící komponenty a dokupovat bude třeba i sáčky na odpad. Malý metací kartáček, velký válec se štětinkami a dvojice rotačních mopů se prodávají po 290 Kč, za pět kusů originálních Xiaomi sáčků zaplatíte 490 Kč. Jak jsem avizoval v úvodu, doporučil bych investovat do gumového válce od Dreame, který si při úklidu lépe poradí s nabíráním nečistot či delších vlasů. V době psaní recenze se v Česku nedal pořídit, nicméně ze zahraničí vyjde zhruba na 300 Kč včetně poštovného. Úplně nejlevnější nejsou ani originální sáčky, výrazně ušetřit ale můžete koupí těch neoriginálních, které funkci plní úplně stejně.

Tak trochu jsem doufal, že se Xiaomi po roce pochlapí a konečně přijde s českou lokalizací mobilní aplikace, podporou HomeKitu či pokročilejšími hlasovými příkazy pro Alexu, ale bohužel se tak stále nestalo. Software pro detekci překážek rovněž neumí detekovat stolové podnože, které i letos vyhodnocuje jako prahy a snaží se je překonat, nicméně vzhledem k přítomnosti RGB kamery věřím, že by toto mělo jít vyřešit aktualizací firmwaru. Jinak se ale na této novince zápory hledají opravdu těžko. Ostatně pokud by se mě někdo z mých přátel zeptal zeptal na radu ohledně výběru robota, doporučil bych mu právě X10+.

Mimochodem, hodnocení z této recenze lze téměř kompletně aplikovat i na výše zmíněný model Dreame L10S Ultra. Ten je sice o zhruba 12 000 Kč dražší, ale pyšní se nejvyšším sacím výkonem na trhu (5 300 pa), extra nádobkou na automatické dávkování čisticího prostředku, efektivnějším gumovým válečkem, propracovanější mobilní aplikací s možností využívat přední kameru a z mého pohledu ještě o něco hezčím designem.

precizní orientace v prostoru

vysoký výkon, skvěle vysaje i vytře

poměr cena & výkon

téměř bezúdržbový systém čištění

2,5l nádoby na čistou/špinavou vodu

po vytírání se mopy vyčistí a vysuší

pokročilé možnosti plánování úklidu

podpora Alexy a Google Asistenta

Zápory:
vyšší hluk při úklidu

najíždí na podnože u stolů

vyšší cena originálních sáčků

jen bílá barevná varianta

s většími nečistotami si mop neporadí

pouze základní hlasové ovládání

