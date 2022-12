iRobot Roomba Combo j7+ recenze: když chcete to nejlepší

Jde o jeden z nejlepších robotických vysavačů, který navíc během vysávání zvládne i vytřít

V prostoru se skvěle orientuje, ovládat jej lze i hlasem

iRobot si věří – mnou testovaná varianta se prodává za 32 tisíc Kč

Když se řekne robotický vysavač, drtivé většině lidí se vybaví slovo Roomba. Tato produktová řada společnosti iRobot se v podstatě stala synonymem právě pro tento typ výrobku, ostatně vůbec první na trh uvedla už v roce 2002. Za tu dobu si dokázala získat miliony zákazníků po celém světě. Od roku 2009 iRobot oficiálně působí i na českém (a slovenském) trhu, kde provozuje i vlastní síť servisů.

V září letošního roku, tedy přesně 20 let od premiéry první generace, byl představen zbrusu nový model Roomba Combo j7+, který můžeme označit za výkladní skříň výrobce, jelikož v sobě kombinuje to nejlepší, co jeho lidé svedou. Kromě vysávání vám novinka dokáže i vytřít za pomoci výsuvného mopu, a to dokonce „na jeden zátah“.

V posledních čtyřech týdnech jsem testoval právě jmenovaný vrchol nabídky. Cena činí sebevědomých 31 999 Kč. Pokud nicméně funkce mopu nepotřebujete a chcete jen vysavač, v nabídce najdete i variantu bez přídomku Combo, která vyjde na 25 499 Kč. Symbol + v názvu značí, že obdržíte i dokovací stanici Clean Base. Chcete-li ušetřit 7 500 Kč (17 999 Kč), lze robota pořídit i bez ní, ale to příliš nedoporučuji. S doplňkem se totiž nebudete vůbec muset starat o vyprazdňování koše na nečistoty po každému úklidu, ale pouze o vynesení sběrného sáčku, který vystačí zhruba na 60 použití. Poznatky z této recenze každopádně lze aplikovat na všechna zařízení Roomba ze série J.

Nejdříve roboti, potom vysavače

Společnost iRobot byla založena už v roce 1990 v americkém státě Massachusetts a jak už název napovídá, původně se zaměřovala na vývoj vojenských a vesmírných robotů. Takto nasbírané zkušenosti následně využila při vývoji domácích robotických vysavačů. Jejich vývoj začal už v roce 1998, nicméně ke komercionalizaci došlo až o čtyři roky později.

Za zmínku stojí i to, že pro orientaci v prostoru byl využit algoritmus, který byl původně určen pro vojenské roboty sloužící k hledání min. Produkt jako takový od své první generace po současnou podobu urazil obrovský kus cesty. Dnes testovaný kousek je prošpikovaný senzory a technologiemi, které se společně starají nejen o zbavení podlahy nečistot, ale také o detekci objektů a co nejlepší orientaci v prostoru.

Kamera, nebo Lidar?

iRobot vsází na technologii vSlam. Zjednodušeně řečeno: pro orientaci využívá data z kamery umístěné na přední části. Například u nedávno testovaného konkurenta Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop najdeme lidar. U něj se pro orientaci v prostoru využívá šíření neviditelného laserového paprsku. Každá technologie má svá pro a proti, a proto se někteří výrobci rozhodli, že budou využívat obě řešení.

Lidar je v dnešní době považován za vyspělejší technologii, protože dokáže vytvořit přesnější obraz místnosti v kratším čase. Ve výsledku jsou pak roboti pečující o podlahu při práci zhruba o 20 až 30 % rychlejší a také mi přijde, že se pohybují o něco systematičtěji. Navíc pro detekci překážek nepotřebují světlo. Na druhou stranu mají vždy o něco větší výšku, což v praxi může působit problémy při zajíždění pod sedací soupravy nebo kusy nábytku.

Modely vybavené kamerou potřebují pro získání kompletního obrazu domácnosti provést zhruba 2 až 3 úklidy a aby dobře „viděly“, je zapotřebí dostatečné množství světla. Proto má dnes testované zařízení na přední části přisvětlovací LED. Benefit představuje i jeho menší výška, díky které se snáze dostane pod nábytek. V tom osobně vidím největší výhodu robotických vysavačů – že se dokáží dostat do míst, kam s těmi konvenčními úplně snadno nedosáhnete. Kamerový systém má rovněž výhodu v lepším rozpoznávání objektů na zemi a následném předávání dat softwaru (umělé inteligenci), která vyhodnotí, jak se má zachovat.

Design a zpracování

Tělo je vyrobeno z pevného plastu s matnou povrchovou úpravou. Tu po dlouhodobém používání oceníte výrazně více než lesklý povrch, který často používá konkurence. Na pohled sice lesklý plast může působit líbivějším dojmem, ale jak půjde čas, budou na něm víc vidět škrábance od kolizí.

Na horní části najdeme funkční tlačítko, které slouží k uvedení do chodu a jeho přerušení, vepředu pak již zmíněnou kameru s přisvětlovací diodou. Mnohem zajímavější je zadní strana, kde má své místo odnímatelná plastová nádobka na prach kombinovaná s 210ml nádržkou na vodu a čisticí roztok pro mopování.

Přehlédnout nelze ani jednu speciální vychytávku, kterou je výklopné mopovací rameno. To se aktivuje, když kromě vysávání potřebujete i setřít prach. V útrobách robota se nachází vyměnitelný Li-ion akumulátor s kapacitou 4 460 mAh, se kterým Roomba dokázala na jeden zátah uklízet zhruba 85 minut. Podle mobilní aplikace musel v našem domě robot dohlížet na čistotu prostoru o velikosti 78 m2, přičemž jeho zdolání mu pokaždé zabralo okolo 1,5 hodiny. V případě, že se baterie blíží ke stavu vybití, robot automaticky vyhledá dokovací stanici a práci dokončí, jakmile se nabije (což z nuly na sto trvá přibližně 2 hodiny). Výrobce uvádí, že velikost úklidové plochy není nijak limitována. V nejhorším možném scénáři se zkrátka práce rozdělí na etapy.

Ve spodní části najdeme dva proti sobě rotující gumové válečky pro zachytávání nečistot do vnitřního sacího otvoru a rotační štěteček pro nahánění nečistost. Mimochodem, značka iRobot má přes tisícovku patentů a mezi jeden z nich patří právě využívání dvou gumových válečků pro sběr nečistot. Toto řešení je mnohem efektivnější než klasické kartáčky, které využívají ostatní výrobci, a navíc se tak snadno nezanášejí. Po nějakém čase samozřejmě dojde k jejich opotřebení a bude nutné je vyměnit, a to samé platí i pro baterii. Li-ion akumulátory zpravidla po 500 nabíjecích cyklech ztratí okolo 30 % své kapacity. Všechny tyto prvky jsou naštěstí uživatelsky snadno vyměnitelné – návštěva servisu není nutná.

Před nákupem takového robota vždy doporučuji změřit, kolik místa máte mezi podlahou a sedačkou, abyste si ověřili, že vám pod ní skutečně uklidí. Celkové rozměry tohoto konkrétního jsou 33,9 × 33,8 × 8,7 cm. Hmotnost činí 3,2 kg.

I dokovací stanice vysoká 34 cm je vyrobena z matného plastu. Potěší příjemný detail v podobě hnědého koženého poutka pro otevření víka. Pod ním se nachází prostor pro sáček na nečistoty a úložná plocha pro druhý, náhradní.

Vysávání

Po celé ploše našeho domu máme plovoucí podlahu nebo dlažbu. Právě tvrdé podlahy jsou pro operování robotických vysavačů a mopů optimální. Jednotlivé místnosti u nás oddělují přechodové lišty s maximální výškou 0,5 cm, což pro tento záměr vytváří prakticky ideální podmínky. V dětském pokoji ale máme koberec s vysokým vlasem a v obývacím pokoji pak s kratším (výška okolo 1,2 cm).

Na pevných plochách Roomba vysávala skvěle nejen větší částice, ale i různé drobky a malé nečistoty. Zkusil jsem například rozdrolit rohlík a vysypat kočičí granule. V obou případech nepořádek během několika minut zmizel. Opravdu jen ve výjimečných situacích se stalo, že jsem na zemi po úklidu našel nějakou nečistotu. Za dobu měsíčního testování jsem byl maximálně spokojen.

Problémy nečinil ani koberec v dětském pokoji, i když zde nutno počítat s tím, že na drobné nečistoty ukryté ve vysokém vlasu koberce robotický vysavač nikdy nedosáhne. Problematické bývají i rohy místností a prostory podél zdí. I když se rotační štěteček dokáže dostat až téměř do rohu, občas zde nějaké nečistoty zůstaly, naopak s plněním svého úkolu podél zdí problém neměl.

Nejproblematičtější oblastí se u nás stal obývací pokoj v místě, kde stojí stůl s kruhovou základnou o výšce zhruba 1,5 cm, který máme umístěný na koberci. Roomba se do něj vždy snažila najet a po několika pokusech se ji to povedlo. „Super, budeme mít vysáto i pod stolem, říkal jsem si,“ nicméně robot už se skrze kruhovou konstrukci nedokázal dostat zpět a došlo tak k zaseknutí. Není to samozřejmě nic neřešitelného – v mobilní aplikaci mu stačí pro taková místa nastavit zakázané zóny a on příště bude vědět, že sem už jezdit nemá.

Zpočátku se mi také stávalo, že vysavač během úklidu odstranil cca 1 cm vysoké zarážky na dveře. I tyto zóny jsem v aplikaci nastavil jako zakázané a rázem bylo po problému. Maximální výška zdolatelné překážky činí 2 cm (včetně prahů). Hlučnost se pohybuje okolo hranice 60 dB, což je nepatrně nižší hluk, než jaký vydává například pračka.

V případě natrefení na nějakou novou překážku (domácí mazlíček, hračky na zemi, kabel, pohozené oblečení…) ji Roomba vždy objede. Po skončení úklidu se vám v mobilní aplikaci zobrazí fotografie všech překážek a vy budete moci nastavit, zda se jedná jen o dočasnou bariéru, nebo zda se zde má vytvořit zakázaná zóna. To je velmi praktické, protože díky tomu software lépe „naučíte“ rozpoznávat objekty ve vašem obydlí. Máte-li domácího mazlíčka, rozhodně oceníte funkci pro detekci exkrementů na podlaze. Těm se robot dokáže vyhnout, což výrobce dokonce garantuje. V případě, že by přece jenom došlo k „nehodě“, vymění vám iRobot vysavač za nový.

Mopování

Pokud jste si připlatili za variantu Combo, lze Roombu využívat i jako mop. Jak jsem nastínil v úvodu, novinka dokáže vysávat a stírat podlahu zároveň, což je velmi praktické. Přední část se stará o nasávání nečistot, zadní výsuvné rameno pak o mopování. Díky integrované kameře a dalším senzorům robot dokáže detekovat typ podlahy a následně vyhodnotit, kde vysát a kde vytřít. Jakmile najede na koberec, automaticky zadní rameno s mopovací utěrkou zvedne.

Do připravené nádobky na vodu můžete přidat speciální přípravek s antibakteriálním účinkem. Je ale dobré vědět, že si neporadí s extrémním znečištěním nebo nánosy bahna – hodí se spíše pro běžnou údržbu podlahy či setření prachu a drobných nečistot, než že byste jej poslali například vytřít zaschlý kečup nebo omáčku na podlaze.

Jedna plná nádobka v naší domácnosti vydržela na zhruba 55 m2, nicméně velikost vytřené plochy výrazně ovlivní, jak členitě máte rozmístěný nábytek i jak moc robot musí kličkovat a vyhýbat se překážkám, případně se na nějaké místo vracet. O doplnění vody si robot sám řekne prostřednictvím notifikace na mobilním telefonu, případně hlasovým oznámením v češtině.

V mobilní aplikaci lze ve třech krocích nastavit množství dávkování tekutiny. Pro běžný či každodenní úklid si bez problémů vystačíte se střední nebo nejnižší hodnotou, naopak pro odstranění fleků na podlaze doporučuji sáhnout po té nejvyšší. Stejně tak lze v aplikaci nastavit zóny, kde nemá nikdy probíhat vytírání. Na snímcích níže si můžete prohlédnout, jak si Roomba poradila se zaschlou špínou na podlaze. Výsledek mě příjemně překvapil, jelikož už po prvním přejetí nečistoty z drtivé většiny zmizely.

V balení kromě náhradního rotačního kartáčku a filtru najdete i dvě mopovací utěrky a 120ml lahvičku s přípravkem pro čištění. Po skončení relace je vždy nutné utěrku z vysavače sundat a nechat vysušit, případně při silnějším znečištění rovnou vyprat.

Mobilní aplikace

Jakmile robota vybalíte z krabice, musíte jej aktivovat a spárovat s doprovodnou aplikací iRobot, která je dostupná pro Android a iOS. Prostředí je kompletně lokalizované do češtiny (slovenština zatím chybí), přičemž robot vás dokonce v těchto jazycích umí informovat o nejrůznějších úkonech (zahájení/dokončení úklidu, kolize, detekce překážky, …).

Na hlavní obrazovce rovněž vidíte aktuální informace o stavu baterie. Během úklidu zde rovněž zjistíte, v jaké místnosti probíhá (pokud si jednotlivé části vašeho domu pojmenujete). Rovněž si zde lze vytvářet vlastní plány, kdy se má například vysávat a vytírat jen ve vybraných místnostech, případně si vytvořit vlastní časový rozvrh. V aplikaci vidíte i kompletní historii úklidů včetně jejich délky či případných chybových hlášek.

Novinkou je možnost automatického spuštění, když s telefonem odejdete mimo domov. Stejně tak lze nastavit, že se má úklid přerušit v případě, že se vracíte zpět. Vhod přijde i diagnostika, kde vidíte, kolik hodin ještě může péče o podlahu probíhat, než bude potřeba vyměnit zametací kartáček, gumové válečky a prachový filtr, který zachycuje částice do velikosti 0,5 mikronu.

Alexa, Google i Siri

Provázání s hlasovými asistenty a systémy pro ovládání chytré domácnosti je tady téměř dokonalé. Nechybí Alexa, Google Asistent, IFTTT nebo Siri zkratky. Marně byste hledali jen přímou integraci do HomeKitu.

Já sám pro hlasové ovládání domácnosti používám Alexu. Ocenil jsem tak, že pro ni iRobot nabízí vlastní „skill“. Stačí vyslovit například „Alexa, ask Roomba to mop my bedroom,“ nebo „Alexa, tell Roomba there is a mess in the bathroom and living room,“ a vaše uklízečka na baterky se pustí do práce. Kompletní přehled hlasových příkazů najdete zde. Sám jsem hlasové povely nejčastěji využíval pro rychlý úklid v požadované místnosti. Pokud jsem například něco rozsypal v kuchyni, jen jsem vyslovil “Alexa, ask Roomba to vacuum my kitchen“ a do pár minut nebylo po následcích nešikovnosti ani památky.

Ceny příslušenství

Abyste zajistili, že Roomba bude operovat maximálně efektivně, je čas od času nutné očistit gumové válečky i boční kartáčky. Po nějaké době se ale nevyhnete jejich kompletní výměně. Pro úplnost níže uvádím ceny příslušenství (včetně DPH).

Gumové válečky: 649 Kč

Boční kartáčky (3 ks): 379 Kč

Prachové filtry (3 ks): 649 Kč

Náhradní sáčky (3 ks): 499 Kč

Přípravek na čištění podlah (473 ml): 329 Kč

Přední kolečko: 299 Kč

Náhradní mopovací utěrky budou na českém trhu dostupné v prvním kvartále příštího roku, náhradní baterie přijdou ještě o něco později. Jakmile se tak stane, lokální ceny budou do recenze doplněny. Na internetu se samozřejmě dají sehnat i neoriginální díly, a to včetně baterií, nicméně tady je dobré zmínit, že pokud v případě reklamace servis zjistí použití neautorizovaného příslušenství, automaticky vám zamítne záruku.

Závěrečné hodnocení

Modelová řada Roomba j7 míří na ty nejnáročnější zákazníky, kteří na robotickém vysavači jednoduše nechtějí šetřit a chtějí mít doma to nejlepší, co trh nabízí. Pokud bychom hledali Rolls-Royce mezi chytrými robotickými vysavači, byla by jím právě Roomba j7+ Combo. Nebudu zastírat, že se na trhu dají najít i podstatně levnější konkurenti, jako například velmi zdařilý Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra, který stojí polovinu, nicméně u Roomby to nákupem nekončí – zákazník k produktu dostane i nadstandardní podporu.

iRobot má navíc vlastní servisní centra v České republice i na Slovensku. V případě záruční i pozáruční opravy není nutné navštěvovat prodejnu, ale stačí pouze skrze formulář na oficiálních stránkách objednat svoz kurýrem. Navíc máte garantováno, že do 15 dnů bude hotovo. Servisy navíc disponují náhradními díly i na modely, které se tu prodávaly před 10 lety. j7+ i j7 rovněž obsadily první příčky v nezávislém testu robotických vysavačů dTest, který vyšel v listopadu roku 2022.

Můj kamarád má například doma od roku 2009 model Roomba 581, který mu kromě doby, kdy jezdí na dovolenou, vysává prakticky každý den. Za těch téměř 13 let kromě několika výměn baterií a čisticí sady s vysavačem neměl jediný problém. Firma své předchozí zkušenosti s vývojem robotů pro vojenské účely skvěle zužitkovala i u dílenského zpracování. Na internetu najdete spousty příběhů majitelů, kterým vysavač například spadl ze schodů, ale přesto funguje bez sebemenších komplikací.

Třešničkou na dortu je příkladné provázání s chytrou domácností a hlasovými asistenty. Ano, tato Roomba je drahá, nicméně svou cenu si dokáže obhájit. A především se vám postará o to, že budete mít v domácnosti neustále čistou podlahu a vysáté koberce.