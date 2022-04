Recenze Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra: král robotických vysavačů

Jde o nejvýkonnější robotický vysavač na trhu se sacím výkonem 4 000 pA

Precizně se orientuje v prostoru díky laserové navigaci a umělé inteligenci

Model Ultra stojí 12 490 Kč, nicméně svou cenu si dokáže obhájit

Robotické vysavače za posledních několik let prošly výrazným vývojem a zatímco v minulosti bylo pořízení takového produktu investicí v řádech několika desítek tisíc korun, dnes už je situace na trhu o poznání přívětivější. Silným hráčem se v tomto segmentu stalo Xiaomi, které zákazníkům dokázalo nabídnout produkty s velmi slušným poměrem ceny a výkonu.

Letos v únoru jsme se navíc dočkali uvedení zcela nové řady Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2, kterou tvoří celkem čtyři produkty. My se v dnešním testu podíváme na zoubek tomu nejvýkonnějšímu s označením Ultra, který se na českém trhu prodává za 12 490 Kč a kombinuje v sobě to nejlepší, co čínský výrobce v segmentu robotických vysavačů nabízí.

Ve formě volitelného příslušenství lze dokoupit stanici pro automatické vyprazdňování (5 890 Kč), která ale není kompatibilní s dalšími modely letošní řady. V té najdete i druhou nejvýkonnější variantu s přídomkem Pro, která se prodává za 10 490 Kč. Vůbec nejlevněji vyjde edice s označením Lite, kterou seženete už za necelých 6 tisíc korun. Zlatá střední cesta ve formě modelu Mi Robot Vacuum-Mop 2 stojí 7 590 Kč.

Jednotlivé vysavače se mezi sebou liší nejen v designu a výbavě, ale také v sacím výkonu. Zatímco Lite a standardní edice pro orientaci v prostoru využívá data z kamery a gyroskopu, verze Pro a Ultra disponují lidarem, který mapuje místnost a detekuje vzdálenosti na základě šíření laserového paprsku. Senzor měří dobu šíření pulsu paprsku odraženého od snímaného objektu, což má za výsledek extrémně přesnou orientaci v prostoru, a to i ve tmě či šeru. Podrobnější popis rozdílů mezi jednotlivými vysavači řady Mi Robot Vacuum-Mop 2 najdete v tomto článku.

Bezchybná orientace v prostoru

Už při prvním spuštění a mapování našeho domu jsem byl překvapen, jak perfektně se Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra díky lidaru orientuje. Z minulosti jsem měl zkušenost s vysavačem iRobot Roomba i7+, kvůli kterému jsme doma museli pořídit zarážky do dveří, protože (nejen) do nich během úklidu neustále narážel a častokrát se stalo, že se kvůli tomu zavřel v místnosti a úklid nedokončil.

Novinka od Xiaomi se naopak dveřím umí s precizností vyhnout a po dobu testování se mi ani jednou nestalo, že by si vysavač zavřel dveře, a to jsem několik testů provedl i s odstraněnými zarážkami. Vysavač bez problémů detekuje i malé předměty, jako jsou dětské hračky, a promptně se jim vyhne. Za tři týdny a osmnáct kompletních úklidů domu se mi zasekl pouze jednou, a to když nešťastně zajel pod gauč v té části, kde máme koberec.

Lidar ale není jediným lákadlem. Novinka se pyšní sacím výkonem 4 000 Pa, což z ní dělá jeden z nejvýkonnějších robotických vysavačů na trhu. Jen pro srovnání, většina konkurenčních produktů má sací výkon okolo 1 000 až 1 500 Pa. A i nejlevnější model Lite se pyšní hodnotou 2 200 Pa.

O přísun energie se stará akumulátor s kapacitou 5 200 mAh, což by podle slov výrobce mělo vystačit na úklid plochy o velikosti 240 m2 při standardním režimu sání. Nicméně na takovou hodnotu se nikdy nedostanete, jelikož vychází z ideálních testovacích podmínek, kdy na podlaze nejsou žádné překážky, kterým se robot musí vyhýbat. Reálně bych odhadoval, že více jak 160 m2 na jedno nabití nezvládne. V našem domě uklízel plochu o velikosti 78 m2, přičemž po dokončení vysávání se vždy vracel do doku se zhruba 65 % baterie. Doba potřebná pro dobití z „nuly na sto“ se pohybuje okolo 220 minut.

Kapacita nádoby na prach činí 500 ml, obsah nádržky na vodu je 200 ml. V případě, že si k vysavači přikoupíte stanici s automatickým vyprazdňováním, nemusíte se o vysypávání nádobky starat. Stanice jej z vysavače sama „vytáhne“ pod tlakem 16 500 Pa do připraveného sáčku o objemu 4 litrů, který se mi nepovedlo zaplnit ani po třech týdnech poměrně intenzivního vysávání. Odhaduji, že vydrží minimálně 4 měsíce. Vzhledem k vysokému tlaku je nutné počítat se zhruba 8 vteřin trvajícím a poměrně výrazným „hučením“, které stanice vydává (ukázku najdete v závěru níže vloženého videa).

Výška samotné stanice činí 47 cm. Na horním lesklém víku je umístěné tlačítko, kterým lze snadno zahájit úklid. V případě, že jej podržíte 2 sekundy, aktivujete tím vyprázdnění vysavače. Po odklopení víka se dostanete k sáčku určeném pro ukládání nečistot. Bez vyprazdňovací stanice a každodenním úklidu plochy okolo 80 m2 počítejte s tím, že nádobku budete muset vysypat zhruba jednou za devět dní.

Design a dílenské zpracování

Tělo vysavače je vyrobeno z tmavého plastu. Bílou barevnou variantu bohužel výrobce nabízí pouze u zbývajících třech modelů – řada Ultra se prodává pouze v černé. Horní část má lesklý povrch, který působí elegantně, boky jsou odolnější a mají matnou povrchovou úpravu. Celkové rozměry zařízení činí 35,3 × 35 × 9,88 cm. Bez problémů se tak dostane pod skříně, pohovky a další překážky, kde bude mít alespoň 10 cm místa. Tato výška je včetně vystouplého modulu s lidarem – bez něj by měl pouze 8 cm. Hmotnost činí 4,15 kg.

Na přední straně nechybí ještě ToF senzor, který rovněž měří vzdálenost mezi předměty v jeho úhlu záběru. K určení vzdálenosti se i v tomto případě využívá světelného signálu. Software následně data z lidaru, ToF senzoru a dalších čidel vyhodnocuje, výsledkem čehož je 3D obraz a velice přesná orientace v prostoru. Výpočetní výkon zajišťuje quad-core procesor s jádry typu Cortex-A53, který využívá 64bitové architektury a poprvé byl představen už v roce 2012. Nabízí ale velmi slušný poměr spotřeba/výkon, a proto jej výrobci rádi používají v nejrůznější domácích spotřebičích s chytrými funkcemi.

V horní části najdete i dvojici ovládacích tlačítek – jedním spustíte či přerušíte úklid, druhým robota pošlete zpět do doku. Mnohem častěji ale vysavač budete ovládat skrze mobilní aplikaci, která nabízí podstatně více možností nastavení. Ve výbavě nechybí ani reproduktor, skrze který s vámi robot anglicky komunikuje (začínám uklízet, mopuji, vracím se do doku, nabíjím, zasekl jsem se, je potřeba vysypat zásobník/vyměnit vodu, …). Pokud by vás hlasové signály rušily, můžete skrze mobilní aplikaci snížit hlasitost, případně je úplně vypnout.

Pod výklopnou horní částí je umístěna nádobka na prach. Ve spodní části má své místo rotační kartáč, který lze v případě potřeby snadno vyměnit či vyčistit. Pro tyto případy v balení najdete speciální plastový výlisek, který pomůže s odstraněním namotaných vlasů a dalších nečistot. Údržbu je vhodné provádět zhruba jednou za tři týdny až měsíc (podle intenzity používání).

Dále zde najdete dvojici senzorů, které v reálném čase detekují přítomnost schodů, a plastové úchyty pro připevnění mopovací sady. Tu tvoří zmíněná 200ml nádobka na vodu, na kterou je připevněný hadřík z mikrotenového vlákna. Pokud funkce mopu nechcete využívat, komponentu z vysavače můžete odstranit.

Mobilní aplikace

Ovládání robota probíhá skrze mobilní aplikaci Mi Home dostupnou pro Android a iOS. Bohužel komunikuje pouze v angličtině, což může méně zkušeným uživatelům způsobovat problémy. Jakmile aplikaci přes 2,4GHz Wi-Fi propojíte s robotem, můžete se pustit do úklidu. Při tom úplně prvním je nutné počítat s nutností namapovat celý váš dům či byt.

Pro tyto úkony doporučuji ze země odstranit předměty, které tam nemají být (typicky třeba dětské hračky). Ne že by je robot nedokázal objet, ale při mapování software musí získat co nejlepší „obrázek“ o členitosti vašeho bytu, což by zbytečné předměty na podlaze akorát komplikovaly. Tuto kontrolu doporučuji aplikovat i při běžném provozu – docílíte tak maximální efektivity úklidu i mopování.

Základ mobilní aplikace tvoří obrazovka s mapou vašeho bytu či domu. Po prvním mapování se software automaticky pokusí rozpoznat hranice jednotlivých místností, což v mém případě proběhlo se zhruba 50% úspěšností. V editoru máte následně možnost dispozice detekovaných místností upravit, případně přidat zakázané zóny (odděleně pro vysávání i mopování) či umístit virtuální zdi tam, kam nechcete, aby se robot dostal.

V horní části vidíte informace o velikosti uklízené plochy, dobu úklidu a stav baterie. Ve spodní části najdete softwarový ekvivalent dvojice fyzických tlačítek z horní části těla vysavače a také regulaci intenzity úklidu, kterou lze provádět ve čtyřech úrovních (tichý, standardní, střední a turbo). Při tichém režimu nevysává na tak vysoký výkon, což se hodí třeba v případě, že vám v pokoji spí malé dítě. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že ho vysavač ani jednou neprobudil.

V mobilní aplikaci dále najdete historii jednotlivých úklidů, již zmíněný editor map či plánovač úklidu. V něm lze nastavit, ve které dny a v jaký čas se má robot pustit do vysávání či mopování, a to buď celé plochy, nebo pouze vámi vybraných místností. Nechybí zde ani možnost vzdáleného ovládání třeba pro případ, že by se vám zasekl někde pod nábytkem či sedačkou a vy na něj nemohli dosáhnout.

Vzhledem k tomu, že Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra nedisponuje klasickou kamerou, nedokáže do aplikace přenášet obraz. Vzdálené ovládání tedy nelze používat pro kontrolu toho, co se děje ve vaší domácnosti, když nejste doma, ale využijete jej opravdu pouze tehdy, pokud na vysavač vidíte, ale nejste schopni na něj dosáhnout.

Po zhruba 150 hodinách provozu se doporučuje vyměnit prachový filtr, po 200 hodinách provozu rotační metličku a po 300 hodinách provozu hlavní kartáč. Přímo v mobilní aplikaci si můžete zobrazit informace o tom, za jak dlouho bude nutné komponenty vyměnit. Pokud je nevyměníte, vysavač bude samozřejmě fungovat i nadále, ale výrazně tím snížíte jeho efektivitu.

Alexa a Asistent Google

Všechny čtyři modely se pyšní podporou hlasového ovládání skrze Alexu a Asistenta Google. V prvním případě stačí stáhnout potřebný „skill“, do kterého se přihlásíte se svým Xiaomi účtem (ten potřebujete i pro nastavení vysavače v aplikaci Mi Home). Pokud používáte hlasového asistenta od Googlu, stačí jen aktivovat propojení v Android verzi aplikace Mi Home.

Ani v jednom případě ale nečekejte nějaké komplexnější příkazy. U Alexy i Googlu jsou pouze dva – „turn on the vacuum“ a „turn off the vacuum“. První z nich zahájí vysávání, druhý jej ukončí a pošle robota zpět do doku. Konkurenční Roomba při využití Alexy nabízí o něco pokročilejší hlasové ovládání. Například můžete vysavač poslat uklidit specifickou místnost.

Vysávání

Po prvním zapnutí se ihned zahájí vysávání. Zároveň během něj bude probíhat mapování vaší domácnosti. Jen pro představu, úvodní mapování (včetně úklidu) zabere přibližně minutu na každý metr čtvereční. Po dokončení v mobilní aplikaci uvidíte poměrně detailní mapu včetně trajektorie pohybu, což je skvělá věc, jelikož díky ní můžete poměrně přesně kontrolovat, do jakých zákoutí se tento úklidový pomocník dokázal dostat.

Když se vysavač do některých míst dostat nedokázal (v mém případě to bylo například pod jídelní stůl, kde jsou židle), byl to pro mě signál, abych je před dalším úklidem trochu více odsunul od stolu a robot díky tomu získal prostor pro úklid.

Po celé ploše našeho domu máme plovoucí podlahu. Jednotlivé místnosti jsou odděleny přechodovými lištami s maximální výškou 0,5 cm, což by byly prakticky ideální podmínky i pro ten nejobyčejnější vysavač. V dětském pokoji ale máme koberec s vysokým vlasem, v obývacím pokoji pak s kratším (výška okolo 1,2 cm). V druhém zmíněném případě jsem neočekával žádné komplikace a už první vysávání mě v tom utvrdilo. Byl jsem ale zvědavý, jak si Xiaomi poradí s vysokým vlasem.

Ani tady se však žádné potíže neobjevily. Vysavač na koberec bez sebemenšího zaváhání najel a pokračoval ve své činnosti. Výrobce udává, že Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra dokáže překonat prahy a překážky do výšky 2 cm. Schválně jsem tedy mezi futra položil zhruba 1,7 cm vysoké dřevěné prkno a čekal, co se bude dít. Robot prkno chvíli „oťukával“, ale po zhruba pěti sekundách se přes něj bez problémů dostal do další místnosti.

Drobné komplikace nastaly pouze při vysávání pod sedací soupravou, nicméně tady nebyl na vině vysavač, ale látkovina, kterou byla spodní strana pohovky potažena. Při prvním úklidu vysavač pod sedací soupravu zajel zhruba do vzdálenosti 40 cm, ale posléze se zase vrátil zpět. Prostor pod sedačkou je jen o 2 či 3 milimetry vyšší než výška robotického vysavače. Problém ale způsobovala zmíněná prověšená tkanina, která výšku snižovala a senzory jednoduše vyhodnotily, že v úklidu nelze dále pokračovat.

Řešení bylo poměrně jednoduché – sedací soupravu jsem rozložil a látkovinu ve spodní části napnul pomocí napínáčků. Spodní strana gauče už nebyla prověšená a vysavač mohl pod sedací soupravou bez problémů uklízet. Ostatně právě prostory pod skříněmi a sedačkou mi dávají při využívání robotického vysavače největší smysl, jelikož s běžným vysavačem se pod ně často nedá úplně pohodlně dostat. Pokud se tam tedy dostane robot, máte o starost méně. A jak jsem psal v úvodu, pokud má k dispozici alespoň 10 cm na výšku, bez problémů se pod takový objekt dostane.

Jestliže máte pod nábytkem méně prostoru, doporučuji sáhnout po modelu bez lidaru – například klasický Mi Robot Vacuum-Mop 2 má na výšku 8,15 cm.

V drtivé většině případů jsem používal standardní sací režim, který zcela bez problémů vysával tak, že na podlaze ani na koberci nezůstaly žádné nečistoty. V případě silnějšího znečištění lze aktivovat střední či turbo režim, nicméně u turba počítejte s nižší výdrží na jedno nabití a celkem přijatelnou hlučností, která se pohybuje okolo hranice 70 dB. To je pro představu zhruba takový hluk, jaký vydává pračka.

V mém případě to vzhledem k velikosti vysávané plochy nenastalo, ale pokud byste měli plochu větší (okolo 200 m2), může se stát, že vysavač vše nezvládne na jedno nabití. V takové situaci se sám dojede nabít a pak v úklidu pokračuje tam, kde přestal.

Co mě opravdu překvapilo byla naprosto bezchybná orientace v prostoru. Už jsem to nakousl v úvodu – robot se dokázal naprosto precizně vyhnout všem nástrahám (květináče, nohy od stolu a skříní, věci položené na zemi, …). V obývacím pokoji a ložnici máme záclony s výrazným řasením až těsně k úrovni podlahy. Staršímu vysavači jsme v jejich okolí museli nastavit zónu, jelikož na ně neustále najížděl a nasával je.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra: ukázka úklidu

Jak si můžete prohlédnou v přiloženém videu s několika testovacími scénami, občas se může stát, že drobné předměty (například dětské hračky) „odsune“, a to zejména pokud na ně nemá „výhled“ přední ToF senzor.

Xiaomi díky lidaru a ToF senzoru řasení záclon naprosto precizně detekoval a jednotlivé „vlnky“ doslova kopíroval, aniž by se záclony dotkl (ukázku opět najdete ve videu). To mě opravdu velmi mile překvapilo.

Mopování

Přiznám se, že nejsem příliš velkým fanouškem robotických mopů a tuto funkci beru spíše jako doplňkovou. Domácností už mi jich několik prošlo, ale z výsledku jsem měl vždy celkem rozporuplné dojmy. Některé produkty podlahu příliš dobře nevytřely, jiné měly problém dostat se přes přechodové lišty. Zastávám názor, že když se vytírá, je na to potřeba vyvinout pořádný tlak, což zatím žádný robotický vysavač tohoto typu nabídnout nedokáže. Na druhou stranu, na jemně znečištěné podlahy to může být fajn řešení.

Před samotným vytíráním je nutné nalít vodu do připravené 200ml nádobky. Žádnou další chemii výrobce nedoporučuje přidávat, takže jde opravdu jen o základní setření hadříkem s vodou. Tu dokáže mop dávkovat ve třech úrovních. Já používal tu nejslabší, při které na podlaze nezůstávaly žádné mapy. Voda v nádobce mi bez problémů vystačila na plochu 60 m2 a jemné nečistoty z podlahy skutečně zmizely. Na ty silnější (či pořádné vytření) ale stejně doporučím sáhnout po klasickém mopu.

Precizní orientace v prostoru samozřejmě platí i pro mopování. Robot navíc umí sám detekovat koberce, ale pokud by náhodou nebyl 100% úspěšný, máte možnost mu v editoru map vytvořit zóny, kde nemá vytírat. Po dokončení mopování je nutné nádobku s vodou vyprázdnit (a ideálně ještě vysušit), aby byla připravena pro další úklid.

Závěrečné hodnocení

Po třech týdnech poměrně intenzivního testování a následném psaní této recenze jsem si uvědomil, že najít na téhle novince nějaké zápory je celkem oříšek. Po stránce designu nemám příliš co vytknout, ocenil bych snad jen dostupnost bílé varianty. Na druhou stranu, případné šrámy po kolizích budou na tmavém povrchu podstatně méně vidět, i když díky pokročilému systému a laserové navigaci k nim bude docházet minimálně. Opravdu jsem ještě netestoval robota, který by se dokázal v místnostech vyhýbat předmětům a překážkám s takovým citem, jako právě tento od Xiaomi.

Pochválit jej musím i za precizní vysávání, po kterém na zemi nezůstaly nečistoty. Ostatně takhle velký sací výkon byste u konkurence hledali marně, ať už mluvíme o tomto vlajkovém modelu, nebo dokonce o nižších zástupcích řady Mi Robot Vacuum-Mop 2.

Mop beru spíše jako doplňkovou funkci pro odstranění základních nečistot. Méně zkušeným uživatelům může působit problémy chybějící lokalizace v mobilní aplikaci, naopak ti zkušenější budou muset oželet pokročilejší hlasové ovládání. A pak je tu dokovací stanice s automatickým vyprazdňováním, jejíž cena atakuje hranici 6 tisíc korun. A to je na můj vkus opravdu hodně.

I přes tyto drobné nedostatky se Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra nebojím označit za nejlepší robotický vysavač na trhu, navíc se skvělým poměrem ceny a výkonu.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra 9.3 Design a zpracování 9.4/10

















Vysávání 9.8/10

















Mopování 8.9/10

















Čištění a údržba 9.1/10

















Mobilní aplikace 9.2/10

















Klady špičková orientace v prostoru

velmi vysoký sací výkon

perfektně vysaje, nezklame ani při vytírání

přehledná mobilní aplikace

podpora Alexy a Asistenta Google

poměr ceny a výkonu Zápory mobilní aplikace je v angličtině

stanici pro automatické vyprazdňování nutno dokoupit zvlášť

vyšší cena vyprazdňovací stanice

pouze základní hlasové ovládání

