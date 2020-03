Recenze vysavače iRobot Roomba i7+: poctivý pracant

Robotické vysavače jsou trendem posledních několik let. Ačkoli do standardního vybavení domácnosti, jakou je třeba televize či lednička, mají prozatím daleko, první vlaštovky kvalitních chytrých vysavačů už na trhu jsou. Není pochyb, že mezi přední výrobce patří společnost iRobot se svými vysavači Roomba.

Je ale pověst toho nejlepšího, co si v segmentu robotických vysavačů můžete pořídit, oprávněná? V recenzi jsem se podíval na jejich nejvybavenější model s označením i7+ a musím říct, že mě v několika oblastech překvapil.

Design je … robotický

Robotické vysavače rozhodně nejsou žádné modelky, což platí i pro i7+. Rozměry 339 x 92 mm a hmotnost 3,4 kg jasně ukazují, že se jedná o pořádného cvalíka. Vzhledem k tomu, že s robotem budete manipulovat jen za účely čištění a případného popostrčení správným směrem, nejedná se o nic tragického.

Po designové stránce je takový nemastný neslaný. Designéři se evidentně snažili, aby Roomba i7+ zapadl do co možná největšího počtu domácností, takže se neztratí jak v moderním bydlení 21. století, tak ani u vaší babičky. Jeho cílem je zkrátka splynout co možná nejvíce s okolím a to se designérům podařilo.

Označení „plus“ za názvem naznačuje, že bychom v balení měli najít ještě něco navíc. Kromě bočního kartáčku, AeroForce filtru a virtuální zdi Dual Mode (napájeného dvěma AA bateriemi, které jsou součástí balení), najdete uvnitř také nabíjecí a čistící stanici Clean Base. S trochou nadsázky lze říci, že k i7+ dostanete jen to nejnutnější. Někteří konkurenti nabídnou příslušenství navíc rovnou v balení.

Zatímco robota snadno zaparkujete například pod gauč či někam do rohu, aby na něj nebylo vidět, s Clean Base to už tak snadné není. Rozměry 34,8 x 39,6 x 49,9 cm a hmotnost 7,3 kg jsou něčím, s čím se musí počítat. Samotná stanice žádný krasavec rozhodně není. Jedná se de facto o plastovou krabici s nájezdem pro robota, která slouží jako dokovací stanice a vyprazdňovač vnitřního koše robota. K funkcím základny a jejím výhodám či nevýhodám se ale ještě dostanu.

Mobilní aplikace je středobodem, s chytrou domácností si rozumí

Po vybalení je pochopitelně potřeba robota aktivovat skrze mobilní aplikaci iRobot HOME. Aplikace je v češtině, takže se kvůli aktivaci nemusíte učit cizí řeč. Výhodou je bezesporu také to, že samotný robot hovoří rovněž česky. Těch několik základních informací, jako je například dokončení úklidu či zaseknutí robota, vám sdělí v naší mateřštině. Kde ale narazíte, je online podpora – aplikace vás přesune na zahraniční stránky.

Jinak ale prvotní nastavení zvládne i méně technicky nadaný jedinec. Poté se směle můžete vrhnout do nastavení úklidu tak, jak vám to vyhovuje. Mezi chytré funkce patří například plánování úklidu, možnost zvolit, zda robot bude vyprazdňovat svůj sběrník nečistot v průběhu úklidu nebo zda má Roomba i7+ místnosti projet jednou, dvakrát či dle vlastního uvážení. Selektivní volba místností je samozřejmostí.

Napojení na chytrou domácnost je v případě Roomby takřka ukázkové. Alexa, Assistant, IFTTT nebo Yonomi. Jestli ve výčtu hledáte řešení od Applu. tedy HomeKit, musím vás zklamat – do chytré domácnosti pod taktovkou nakousnutého jablka Roomba příliš hladce nezapadne. Můžete sice využít IFTTT, ale přímá podpora HomeKitu by byla lepší.

Spárování s chytrými asistenty probíhá snadno v jejich aplikacích a využít můžete většinu funkcí, jako jsou rutiny či zahájení a ukončení úklidu hlasem. Do aplikace tak teoreticky nemusíte znovu zavítat. To byste se ale ochudili o chytrou mapu s kritickými místy, nastalými událostmi, uklizenou plochou či dobou úklidu. Stejně tak se v aplikaci dozvíte i životnost jednotlivých úklidových komponent, takže je můžete včas vyměnit.

Jestli Roomba něco neumí, je to manuální ovládání. Je to sice škoda, ale nijak extra to nechybí – místo toho můžete využít funkci Spot a poslat Roombu na místo, kde potřebujete akutně uklidit. Zajímavá je chytrá funkce Imprint Link, která po úklidu vyšle informaci chytrému mopu Braava, rovněž z dílny firmy iRobot. Pokud vsadíte na tento ekosystém, tak o komunikaci mezi zařízeními nemusíte mít starosti.

Při úklidu Roomba mile překvapil

Ve své domácnosti mám různé typy povrchů, které představují pro robotické vysavače výzvu. Kachle, parkety, lišty či koberce jsou u mě samozřejmostí, stejně jako spousta drobných překážek. Byl jsem proto zvědavý, jak si Roomba s mou domácností poradí. Jen na začátek této části bych rád doplnil, že Roomba i7+ neumí mopovat – k tomu si musíte pořídit zvlášť robotický mop, jako třeba Braava Jet m6. Roomba i7+ se soustředí jen na vysávání a je to rozhodně dobře.

Na nastavení různých režimů úklidu, jako je třeba výkonný či eko režim, si Roomba nehraje – uklízí na jedinou rychlost, kterou považuje za správnou. Hluk je snesitelný, subjektivně tišší než klasický vysavač. S robotickým vysavačem ale budete chtít uklízet především v době, kdy doma nejste, takže hluk není na překážku.

V otázce úklidu mě velmi mile překvapil. Nízký koberec mu nedělal sebemenší problém a ani jednou se o něj během úklidu nezasekl. Ke svému okolí je taktéž ohleduplný – do plynové trubky k topení, která je ve výšce 6 cm od země, zběsile nenarážel a já tak neměl obavy, že by s ní teoreticky mohl něco provést. Orientaci v prostoru taktéž zvládá na jedničku.

Jestli mě něco vyloženě nadchlo, tak je to funkce Antitangle. Ta zabraňuje Roombovi, aby při úklidu přibral nějaký zbloudilý kabel a způsobil víc škody, než užitku. O optický kabel, který vede po podlaze k routeru, jsem měl u robotických vysavačů vždycky největší strach, Roomba i7+ ale nezklamal a kabel se nepokusil uklidit.

Další příjemným překvapením je schopnost Roomby překonávat prahy. Ty s výškou 2,5 cm a více jsou už nad jeho síly, ale s prahem do koupelny s výškou 1,5 cm si k mému překvapení poradil. Nebyl to úplně sebevědomý výkon a při každém úklidu se mu přes práh nepodařilo dostat, ale i tak to musím pochválit.

Uklízí dobře, má ale své mouchy

Ale abych jenom nechválil – během testování se zvládl robot několikrát zaseknout na hraně křesla, přičemž se z jeho spárů nedokázal bez lidského zásahu dostat. Zaseknout se nicméně zvládl kvůli tomu, že na křeslo najel z koberce. Tato potíž šla vyřešit snadno, nicméně jiné problematické situace mohou nastat v jakékoli domácnosti. A ne ve všech případech můžete robotu vyjít maximálně vstříc.

Pro tyto případy má Roomba řešení. V aplikaci lze nastavit zóny, do kterých se na úklid nemá vydávat. Mohou to být například misky s krmením a vodou pro domácí mazlíčky nebo kritické místo, se kterým si robot neporadí. Pokud chcete Roombovi zamezit vstupu s železnou jistotou, stačí využít Virtuální zeď, která je napájena dvěma AA bateriemi. Po umístění do míst, kam nechcete robota pustit, si to Roomba a Virtuální zeď už vyříkají sami. Příjemná změna oproti ne zrovna praktickým magnetickým páskám.

Málem jsem zapomněl na samotný úklid. Ten je na špičkové úrovni a žádné nečistoty za sebou nenechává. Tedy skoro žádné. Stoprocentní Roomba i7+ není, ale k vytoužené stovce má velmi velmi blízko. Úklid na kobercích by mohl být o něco lepší, ale nejedná se o žádnou tragédii. Na sběr nečistot využívá technologii Dirt Detect, která nečistoty zachytává a funguje na optickém a akustickém principu. Pevné kadeře dělají čistícímu kartáčku jen mírný problém, z provozu ho nevyřadí.

S údržbou si starosti dělat nemusíte, s čímž vám pomůže především nabíjecí stanice Clean Base. Po dokončení úklidu (či v průběhu, záleží na nastavení) totiž vysaje nečistoty se sběrače robota přímo do připraveného pytlíku. Ten se zasouvá z vrchní strany po odklopení víka základny. Pytlík stačí po naplnění vyhodit standardně do koše a nemusíte se tak o nic starat – na vše podstatné vás robot a základna upozorní.

Tato funkce je rozhodně největším přínosem modelu i7+. Ještě větší automatizace úklidu a minimalizace nutnosti údržby je sice velkou předností, nicméně také draze zaplacenou. O cenách se ale více rozpovídám v závěru recenze.

Možnosti úklidu jdou ruku v ruce s výdrží na baterii

Úklidová plocha Roomby i7+ nemá žádná omezení, což ale neznamená, že umí uklízet donekonečna. Baterie s kapacitou 1 800 mAh vystačí na nějaké dvě hodinky, podle toho, kolik toho musí uklidit a jak moc se u toho najezdí. Mou domácnost by tak zvládl uklidit dvakrát za sebou, než by musel na povinnou dobíjecí pauzu, která trvá všeho všudy hodinu a půl. Roomba si na pauzu umí odskočit i během úklidu, pakliže by to bylo nutné.

Závěrečné hodnocení

Ačkoli iRobot Roomba i7+ není dokonalým strojem, má k němu dost blízko. Mezi hlavní přednosti patří spolehlivý úklid, množství chytrých funkcí, propojení s chytrou domácností nebo snadná údržba ve spolupráci s nabíjecí stanicí. To jsou velmi velké přednosti, které dělají z Roomby i7+ jeden z nejlepších chytrých úklidových robotů na trhu.

Má nicméně i své mouchy. Ať už jde o trochu fádní design, vetší rozměry nabíjecí a úklidové stanice, absence spolupráce s HomeKitem, žádné příslušenství v krabici navíc a především – cenu. Úklidoví roboti Roomba nejsou pro každého a za kvalitu je potřeba si připlatit. A to dost.

Nebudu dlouho chodit okolo horké kaše – iRobot Roomba i7+ stojí 25 999 Kč. Tuto částku na účtě neuvidí většina obyvatel republiky za jeden měsíc. Je potřeba připočítat také cenu pytlíků do nabíjecí stanice a příslušenství. Cena tří kusů se vyšplhá na 699 Kč, takže teoreticky ročně za nezbytné příslušenství utratíte zhruba 1 500 Kč. Zmíním ještě cenu náhradních filtrů (749 Kč), bočních kartáčků (499 Kč) a další Virtuální zdi (1 349 Kč). Tyto náklady je potřeba také brát v potaz. A pokud chcete ještě chytré mopování, připravte si 16 999 Kč.

Nejbližším konkurentem je vlastně on sám. Verze i7 bez přídomku plus, tedy bez nabíjecí a čistící stanice, srazí cenu na 17 999 Kč. Tady si musí každý sáhnout do svědomí, zda mu osmitisícový rozdíl stojí za pohodlí v podobě snadnějšího čištění, či se raději obětuje a po každém úklidu nádržku robota ručně vysype.

Z dalších konkurentů mohu zmínit například Symbo Laserbot 750, který je levnější, lépe vypadá a umí i mopovat, zato si nerozumí s chytrou domácností a úklid rozhodně není bez poskvrnky. Zajímavou alternativou může být také Xiaomi Roborock S6, který je rovněž mnohem levnější, ale zato pořádně hlučný.

Tak či onak, segment robotických vysavačů se mezi uživateli stává čím dál tím více populární. A pokud toužíte po tom nejlepším, prakticky nemáte jinou alternativu, než je iRobot Roomba i7+. Na trhu s robotickými vysavači jen těžko najdete něco lepšího. Počítejte ale s tím, že vám udělá slušný průvan v peněžence.