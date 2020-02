Recenze Xiaomi S6: chytrý vysavač s laserovou navigací

Jelikož jsem strašlivě líný člověk, koupil jsem si první robotický vysavač, hned poté, co se objevily na trhu. A asi jako každý jsem byl zklamaný. Vysavač náhodně jezdil po bytě, odrážel se od pevných překážek a i když výrobce tvrdil, že je vybaven inteligentní navigací, byla to inteligence úrovně čerstvě vylíhnutého kuřete.

Sací výkon stačil na podlahy, ale na koberci byl k ničemu. Nedostal se do všech míst – zatímco některá projel třeba 10x, někam se vůbec nedostal. Baterie dlouho nevydržela a tak jako tak jsem musel každý týden vzít vysavač a vysát. Co si budeme povídat, na dlouhé roky mě robotické vysavače odradily.

Navigace jako povinnost

Pár let nazpět se ale začaly objevovat vysavače s opravdovou navigací. Tedy s laserem na vrchní části vysavače, který si skutečně zmapuje byt. Ví, kde se nachází a podle toho řeší úklid. To mě stále nechávalo v klidu, řekl jsem si, že asi bude nějakou dobu trvat, než to odladí, vychytají a bude to funkční.

Je rok 2020 a tak jsem si řekl, že si to vyzkouším. Kam se vývoj posunul, co dnešní vysavače umí. Nabídka na trhu je opravdu široká, ze všech možných vysavačů jsem nakonec sáhl po modelu Xiaomi Roborock S6, který mi z WittyTrade.cz na několik týdnů zapůjčili.

Proč právě tento vysavač? Tabulkově vypadal zajímavě a vyjde na rozumné peníze. Požadavky, které jsem měl: inteligentní navigace, vysoký sací výkon, ovládání z mobilu přes aplikaci, možnost mít naprogramované úklidy a jelikož máme doma velké zastoupení podlah, tak také funkci mopování. V dalších požadavcích stálo možnost definovat NoGo zóny, tedy místa, kde vysavač nemá vysávat. Ale v aplikaci. Doma přeci nebudu stavět žádné závory, tak jako tomu bylo u předchozích generací robotických vysavačů.

Instalace

Vybalení z krabice a složení samotného vysavače je opravdu jednoduché, na tom nic není. Ale zprovoznění a spárování s aplikací by už asi moje žena nezvládla. Nebo možná jo, ale musela by kouknout do návodu. Dlouze to tu popisovat nebudu, probíhá to přes aplikaci. Vysavač vlastně vytvoří Wi-Fi síť, ke které se připojíte a v aplikaci zadáte údaje k vaší domácí Wi-Fi síti. Pozor: podporovány jsou jen sítě 2,4 GHz.

Mapování

Pak vysavač prozkoumá celý byt. Nechte otevřené všechny dveře, to je důležité. Vysavač si udělá mapu bytu a sám také rozdělí pokoje. Pokud byste při mapování nechali dveře zavřené, tak vysavač nepozná, kde jsou dveře, pro laserový radar jsou dveře stejné jako stěna. A pak byste mu to už složitě vysvětlovali. Pokud nesouhlasíte s tím, jak rozvrhl byt na jednotlivé pokoje, můžete v aplikaci byt dále upravovat. Místnosti lze rozdělovat i spojovat. Ale nemůžete opravovat to, co radar vytvořil. Takže nemůžete překreslovat stěny apod. Někdy by se to ovšem hodilo.

Jakmile je zmapováno, doporučuji si v aplikaci nastavit NoGo zóny. V mém případě to byl domeček pro panenky. Přeci jen vyluxovat obýváček s miniaturními panenkami není ono. A také jsem zakázal vjezd na vláčkovou dráhu. Vysavač si s koleji poradil jako nic, ale dráhu rozbořil. Jinak nebylo třeba nic zakazovat. Vysavač přesně ví, kam se vejde, kudy projede a kudy zase vyjede. A to jej čekalo spousta oříšků. Třeba sedací souprava. Máme ji docela nízkou a je jen jedno místo, kudy se dá pod ní vjet a zase i vyjet. Pro vysavač to není problém.

Dar přítele lasera

Popravdě jsem nečekal, jak přesný laser bude. Vysavač v jakémkoliv okamžiku ví, ve které části bytu se nachází, kde už byl a co jej ještě čeká za úklid. Dokonce počítá i metry čtverečné uklizené plochy. To se pak ty algoritmy pro úklid navrhují úplně jinak, to je potom pohodička.

Kde naopak laser selhává, to jsou záclony. I když nejsou až na zem a vysavač by pod nimi mohl projet, laser je vnímá jako pevnou překážku a odmítá do nich narazit, byť by uhnuly jako pírko. Vysavač je vybaven nárazníkem, ale díky laserové navigaci do předmětů téměř nenaráží. Na druhou stranu právě třeba pod záclonou bych si chtěl mapu ručně zeditovat – aby pod ni zajel, ale tuto funkci nenabízí.

Jinak funguje navigace skutečně parádně. Stačí se podívat na screenshot nebo video nahoře, jak a kudy vysavač jezdí, má to skutečně promyšlené.

Ovládání

Vysavač můžete ovládat jako autíčko na dálkové ovládání (funguje jen když jste na stejné Wi-Fi). Také mu můžete na mapě ukázat místo, kam má dojet. Ale tak vysavač používat nebudete. Nejčastěji budete využívat vysávání celého bytu, vysávání jednotlivých pokojů, případně zónové vysávání.

Vysávání celého bytu znamená, že vysavač vysaje vše, kam se dostane. Já jsem si jej naprogramoval tak, že sám 2x týdně vysaje celý byt a já se o nic nemusím starat. Vysavač vyrazí z dokovací stanice a vysává a vysává. Náš byt měří 90 metrů čtverečních, všude se vysavač samozřejmě nedostane. Kuchyně, lednice, vana, některé stoly a stolky, šatní skříně. Takže na úklid mu zůstává méně než 60 m2. Takový prostor stihne vysát do hodiny a zůstává mu více než polovina baterie. Pak zase odjede do nabíječky a nabije se. V práci mi na mobilu jen vyskočí notifikace, kdy úklid začal a poté, když je dokončený. A já mám dobrý pocit z toho, jak doma pomáhám.

Pokoj i zóna

Měly děti v pokojíčku mejdan a popcorn je všude? Pak zvolíte vysávání jednoho pokoje. Vysavač odjede do pokoje a zde vysává. Jakmile má hotovo, vrátí se zpět do dockovací stanice.

Poslední možností je zónový úklid. Na mapě bytu nakreslíte obdélník, vysavač sem dojede a místo vysaje. A pak se opět vrátí zpět.

Těžko tady něco vytýkat, zkrátka to funguje. Za těch pár týdnů jsem nenarazil na žádný problém. Vysavač si poradí téměř se vším. Malý a vysoký kobereček z Ikei v koupelně (přiznejte se, že ho máte taky) je pro něj moc vysoký, ale zároveň lehký, takže jej odhrne na stranu. Pak už si zapamatujete, že jej máte vyklepat na zem a hodit přes vanu. Ale když to neuděláte, tak se nic nestane.

Jediná krizová situace, která nastala, byla v dětském pokojíčku. Děti si neuklidily paruku, která se namotala na rotační kartáč. A s tím si už vysavač neporadil. Do mobilu poslal notifikaci, že se něco zaseklo v kartáči, ať ho jdu vysvobodit. Nic, co by nůžky nespravily.

Vysávání

Vysavač nabízí 4 úrovně vysávání. Od tichého až po Turbo. Mě se osvědčilo nastavení Medium pro podlahy a právě Turbo pro koberce. Máme doma koberce s vysokým vlasem, u kterých není výkonu nikdy dost. Výhodou je, že vysavač pozná, jestli je na podlaze nebo na koberci a podle toho mění výkon.

I v tichém módu je ale vysavač hodně hlučný. Televizi u takového vysílání sledovat nechcete, natož u toho třeba spát. To by nešlo. Možnosti programování vysavače jsou ovšem velmi bohaté. Od prostého timeru, až po chytré scénáře typu IF THEN, kdy můžete vysavač zapojit do procesu chytré domácnosti. I když si v praxi neumím představit, jak by to mělo fungovat. Maximálně tak, že pokud opustím domov, začni uklízet. Vysavač můžete napojit i na chytré asistentky, ale zase to není něco, co by mi dávalo smysl, když přes aplikaci lze vysavač ovládat z druhého konce zeměkoule.

Mopování

Jak jsem zmínil na začátku, mopování byla jedna z funkcí, které jsem od vysavače požadoval. Tady má očekávaní byla jako jediná přehnaná. Tak nějak jsem si myslel, že vysavač vytře podlahu, to se ovšem neděje. Do zásobníku nalijete čistou vodu bez čistícího prostředku. Na zásobník buď připevníte jednorázovou utěrku z mikrovlákna nebo pratelný textilní hadřík. Zásobník i s hadříkem přicvaknete zespod vysavače (je to velmi jednoduché) a kromě vysávání teď vysavač i mopuje.

Jenže: představte si, že na cca 125 m2 spotřebuje vysavač asi jen 4 dcl vody. Kdo někdy vytíral podlahu, tomu je jasné, že tohle klasické mopování nenahradí. Navíc vysavač pochopitelně nevyvine sílu, aby mop odstranit zaschlé skvrny nebo nečistotu. Nehledě na to, že za celou dobu mopování se hadřík nebo utěrka vlastně nijak nečistí, takže špinavým mopem objedete celý byt.

Výhodou je, že po vytření můžete na podlahu hned zase stoupnout. Byť je hadřík mokrý, vody se vypouští jen maličko, takže za 5 sekund po setření je podlaha suchá.

U mopování jsem došel k závěru, že je to zbytečné. Navlhčit podlahu a mokrým (špinavým) hadříkem projet celý byt mi nedává moc smysl.

Čištění

Zatím je to všechno fajn a super. Vysavač vysává, vy nic neděláte. Ale samozřejmě musí dojít i na čištění vysavače. Zásobník musím vysypávat po každém vysávání, vždy je plný. Nechápu, kde se pořád bere tolik prachu, když se vysává prakticky každý třetí den. Vysypání zásobníku je rychlé a jednoduché, to je v pohodě. Pak je zde ale klasický hepa filtr ala harmonika, který je potřeba pořádně vyprášit. Výrobce doporučuje jej prát, s tím ale nemám obecně dobrou zkušenost. Lepší je s filtrem několikrát pořádně třísknout, aby se vyčistil. Udělá to prach? Udělá. S tím se smiřte. Nebo to dělejte mimo byt.

Jenže tím to nekončí. Občas je třeba vyčistit (či vyměnit) spodní kartáč, boční kartáč a otřít senzory. Výhodou je, že to za vás hlídá aplikace a když je něco třeba udělat, pošle notifikaci. Příjemně mě překvapilo, že ceny filtrů nejsou přemrštěné. Ze zkušenosti vím, že jako první se bude měnit právě zmíněný hepa filtr. Dva kusy vyjdou na cca 350 Kč, což je levnější než u konvenčního vysavače.

Čekal jsem, že na rotačním kartáči budou namotané dlouhé vlasy ženského osazenstva bytu, to se všem neděje a vlasy končí v zásobníku. Takže kartáč je i po několika týdnech jako nový. To jsem nečekal. Nebýt incidentu s parukou, nemusel bych jej vůbec vyndávat.

Zkrátka vysavač

Nečekal jsem, že robotické vysavače ušly takový kus cesty. Pokud máte dobře postavený byt, klasické vysávání omezíte jen na místa, kam se bílý ufon nedostane, případně na vysávání sedaček apod. Ale v klasickém vysávání koberců a podlah tradiční vysavač zcela nahradí. A často i předčí, protože se dostane i tam, kam s běžným vysavačem nemůžete. A vysává opravdu nekompromisně. Špína po něm nezůstává.

Mopování pro mě bylo zklamáním. Zaschlá kapka od čaje nebo červeného vína stále bude vyžadovat vytáhnutí hadru nebo ručního mopu. Tady si budeme muset ještě počkat na nějakou tu evoluci.