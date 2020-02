Recenze Symbo Laserbot 750: vysavač se spoustou chytrých funkcí

V posledních letech se s robotickými vysavači roztrhl pytel. Také na SMARTmanii jsme se robotickým vysavačům věnovali – za zmínku stojí například srovnávací recenze vysavačů Xiaomi Mi Robot Vacuum a TESLA RoboStar T30. Nyní se mi naskytla možnost otestovat robotický vysavač Symbo Laserbot 750, který se pyšní nejen spoustou úklidových funkcí, ale také designovým oceněním Red Dot Design Award. Jak si poradil s mou domácností? To se dozvíte z naší recenze.

Vysavač nejen vysává, ale také mopuje

Ve velké krabici se pochopitelně nachází kromě robota a nabíjecí stanice také náhradní uklízecí metličky, sada na mopování či magnetický pásek. Balení je velmi bohaté a na nějakou dobu vystačí. Nákupu náhradního mopu se dříve či později asi nevyhnete, ale po zakoupení tento problém nebudete muset řešit.

Designovou cenu Red Dot Award si Symbo Laserbot 750 podle mého názoru po právu zaslouží. S průměrem 37 cm, výškou 9,5 cm a váhou 3,83 kg se sice nejedná o žádného drobečka, před návštěvou ho ale určitě schovávat nebudete. Mnou testovaná lesklá černá varianta vypadala velmi elegantně, nicméně trpěla na otisky prstů a usazený prach. Pokud nechcete pravidelně svého úklidového robota leštit, vsaďte spíše na bílou variantu.

Ačkoli není Symbo Laserbot 750 žádné ořezávátko, časté nárazy do ostrých hran na něm zanechají nevzhledné následky. K ohraničení úklidových zón proto pro jistotu použijte magnetickou pásku, která robotu zabrání ve vstupu do určitých míst.

Jednoduchá obsluha díky mobilní aplikaci

Prvotní nastavení není žádná věda a poradí s ním i méně zkušená hospodyňka. Mobilní aplikace Symbo vás provede všemi důležitými kroky a od vybalení do prvního vysávání se můžete pustit v řádu minut. Aplikace je navíc česky, takže se s cizími jazyky trápit nemusíte. Jedinou zásadní nevýhodou je chybějící integrace s chytrou domácností v podobě Google Home/Amazon Alexa/Apple HomeKit. To je rozhodně škoda.

V aplikaci můžete sledovat stav Symbo Laserbot 750, kde se zrovna nachází, jak moc je nabitý a případně celý půdorys vašeho domova, který zmapoval pomocí své laserové navigace. Z aplikace můžete nastavit kupříkladu časovač úklidu, aktivovat manuální režim, zvolit režim vysávání (eco, normal nebo turbo), případně vyznačit místa, kam robot nemá jezdit, či která má uklidit ještě jednou. Celkově je aplikace velmi povedená a intuitivní, takže zanedlouho v ní budete jako doma. Pro úpravu veškerých nastavení nemusíte být s vysavačem na stejné síti.

A jde se uklízet

Technické vychytávky a parametry jsou sice fajn, ale jak si vede Symbo Laserbot 750 v běžném provozu? Hned na úvod musím říct, že má domácnost je všechno, jen ne jednoduchá na automatický úklid. Linoleum, kachle, různé lišty, malé/velké/zátěžové koberce, spousta noh od gauče/křesel/stolků, sem tam zbloudilý internetový kabel… zkrátka pro automatického úklidového robota pořádná výzva.

S prahy si neporadí, s čímž jsem ale ani nepočítal. Úklid se tedy týkal především obývacího pokoje a předsíně, což jsou místa, která potřebují úklid nejvíce. S různými povrchy si robot poradil vcelku dobře, malé koberečky mu ale dělaly problém, stejně jako rohožka v předsíni, kterou vždy odsunul do strany. To ale není žádná velká tragédie. Jen v jednom případě se mi stalo, že se robot na koberci zasekl a vyžadoval lidskou asistenci.

Větší kousek koberce v obývacím pokoji byl pro Symbo Laserbot 750 skutečnou výzvou – metličky velmi často zajely pod koberec, což robotovi znemožnilo dostat se na koberec. Kvůli své tvrdohlavosti na daném místě setrval i více než půl minuty, což není úplně nutné. S kobercem si vždy nakonec poradil, jen si musel zvolit jinou nájezdovou trasu.

S drobným prachem, který se nejčastěji usazuje pod nábytkem, případně s většími chuchvalci prachu a různými drobky si Symbo Laserbot 750 poradil vždy bez problémů. Ale takové jehličky z vánočního stromku, konkrétně borovice, už byly nad jeho síly a akorát je roztahal po celém bytě. To bych po něm chtěl ale příliš. Sací výkon až 2000 Pa je tedy dostatečný, jen nechtějte zázraky.

S čištěním rohů a podél stěn Symbo Laserbot 750 nemá sebemenší problémy. Během úklidu se robotu v jednom případě podařilo uvolnit část lišty, kterou v domácnosti mám. Nejedná se ale o běžný problém. Stejně tak mu lze přikázat jen lokální úklid, pokud by nějaké místo v bytě vyloženě odflákl. V takovém případě můžete zvolit i režim nadvakrát. Jen pozor na kapacitu baterie.

Běžný úklid zvládne na jedničku

HEPA filtr zachycuje ten nejjemnější prach, stejně jako zvířecí chlupy. Na bocích najdete kartáčky, které je čas od času v rámci údržby potřeba vyčistit, jelikož se na nich zachytávají různé nečistoty (především dlouhé vlasy).

Mopování je jistě užitečná funkce, nicméně není radno ji přeceňovat. Svůj starý mop rozhodně nevyhazujte – mopovací funkce Symbo Laserbot 750 jsou značně omezené, ale pokud se držíte známého hesla „co je mokré, to je čisté“, budou vám tyto schopnosti bohatě stačit. Přidělaný mop si poradí i se složitějšími skvrnami, nicméně musíte aktivovat manuální režim a trpělivě přes skvrnu přejíždět sem a tam.

Samotná instalace mopu je otázkou jednoduchého zacvaknutí. Nádobka pojme 150 ml vody, což se nemusí zdát jako mnoho, ale na běžné mopování to bohatě postačí. Na pořádný úklid ale raději vezměte klasický mop.

Mých cca 25 m² zvládl Symbo Laserbot 750 za nějakou půl hodinku. Na koupelnu a ložnici se netroufl, především kvůli vysokým prahům. S přenesením si troufnu tvrdit, že 55 m² zvládne vysát do hodiny. Baterie má kapacitu 5 200 mAh, což by teoreticky mělo vystačit na 2,5 hodiny provozu, přičemž samozřejmě záleží na nastavené rychlosti uklízení. Po úklidu se sám vrátí do doku, ale občas se chová jako ňouma a do svého domečku nevybíravě vrazí.

Od rychlosti se odvíjí také jeho hlučnost. Symbo Laserbot 750 by neměl přesáhnout hluk 68 decibelů. Jestli je to málo, nebo moc, nechám na posouzení každého jednotlivce, přeci jen když se vysává, tak to bez hluku není nikdy. Na nejvyšší rychlost je Symbo poměrně hlučný, na klidný telefonní hovor zapomeňte a v případě televize se připravte na zvýšení hlasitosti minimálně o 10 bodů. Ekologický režim je o poznání tišší, i tak ale o úklidu budete vědět.

Závěrečné hodnocení

Pakliže máte běžnou domácnost bez větších překážek, krátkosrsté domácí mazlíčky nebo extrémní nedostatek času či chuti uklízet, sáhnout po úklidovém robotu je sázka na jistotu. Symbo Laserbot 750 si při běžném úklidu vede více než dobře.

Za zapůjčení děkujeme internetovému obchodu Roboticky-vysavac.cz, kde si Symbo Laserbot 750 můžete zakoupit

Složitější „terén“ mu občas zamotá hlavu, nicméně s tím se potýkají všechny robotické vysavače. Sem tam se také stane, že se robot zasekne na nízkém koberci a bez ručního zásahu se neobejde. Dlouhosrstá zvířata pak dají zabrat jeho metličkám. Celkově se ale jedná o velmi šikovného a praktického pomocníka, který vám pomůže s každodenním úklidem. Není nic pohodlnějšího, než odejít ráno do práce a po návratu se vrátit do čistého bytu či domu.

Pokud bychom chtěli být hodně kritičtí, vytkli bychom mu absenci podpory technologií Google Home/Alexa/HomeKit pro napojení do chytré domácnosti. Nicméně samotné plánování úklidu bez problémů provedete přímo v mobilní aplikaci od výrobce.

Za cenu 11 399 korun se rozhodně jedná o velmi zajímavou koupi a pokud přemýšlíte o výkonném chytrém vysavači, Symbo Laserbot 750 by ve vašem výběru rozhodně neměl chybět.