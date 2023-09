Recenze Dreame T30: tyčový vysavač s pořádným výkonem i slušnou výdrží

Dreame T30 patří mezi nejlepší tyčové vysavače na trhu

Má vysoký sací výkon, dobrou výdrž i velké množství nástavců v balení

Snadná je i údržba; veškeré díly a filtry jsou odnímatelné a dobře přístupné

Doporučená cena je 8 599 Kč, někteří prodejci jej nabízejí o tisíc korun levněji

Robotické a tyčové vysavače v posledních letech mezi uživateli obrovsky narostly na popularitě. U těch robotických je výhoda zřejmá na první pohled – prakticky bezstarostný a především plně automatizovaný úklid, často doplněný i možností mopování, je něco, na co spotřebitel slyší. Kategorie tyčových vysavačů naopak nachází uplatnění především v případech, kdy potřebujete rychle vysát malý prostor (typicky třeba rozsypané suroviny v kuchyni, očištění sedačky od chlupů, zašpiněný kufr v autě…), ale nezaleknou se samozřejmě ani běžného úklidu.

Dreame v Česku

Na konci května letošního roku vstoupila na český trh čínská značka Dreame, kterou v roce 2017 koupilo Xiaomi. Brand nicméně nadále funguje zcela samostatně a snaží se profilovat jako prémiová značka chytrých vysavačů, a to nejen těch robotických, ale i tyčových. Celý název společnosti zní Dreame Technology a od samého počátku se zaměřuje především na vlastní vývoj robotických vysavačů s celou řadou praktických funkcí. K dnešnímu dni vlastní téměř 800 patentů.

Vůbec poprvé jsem do styku s Dreame přišel při testování vysavače Xiaomi Robot Vacuum X10+. Právě letošní vlajkový model Xiaomi v oblasti domácího úklidu totiž vyrábí přímo Dreame pod označením L10S Ultra. Následně jsem na Dreame narazil na letošním veletrhu IFA, kde jsem měl možnost seznámit se s většinou jejich produktů. K vidění zde kromě vysavačů byly například i inteligentní sekačky či roboti pro čištění bazénů. Z aktivit značky je patrné, že Evropa pro ni začala být důležitým trhem, a to včetně České republiky.

Portfolio produktů dostupných na našem trhu se postupně rozšiřuje a já se v dnešní recenzi podívám právě na tyčový vysavač Dreame T30, který chce konkurovat oblíbeným Dysonům řady V11 až V15. S Dysonem V11 mám osobní zkušenost a mohu tedy srovnávat.

Podle čeho vybírat?

Jaké parametry jsou při pořizování tyčového vysavače klíčové? Především sací výkon a výdrž baterie. Pro řadu zákazníků bude rozhodovacím faktorem i design, hlučnost a samozřejmě cena. Design Dreame je velice podobný tomu, jaký používá Dyson, až bych se nebál napsat, že tady se Číňané trochu inspirovali. Dyson má rozhodně o něco pevnější dílenské zpracování. U Dreame to rovněž není nijak špatné, ale vůle mezi jednotlivými díly či nástavci je zde zkrátka větší. Nicméně tohle je jediná věc, ve které Dyson (V11) Dreame poráží. Ve všech dalších aspektech má jasně navrch čínský výrobce.

Obsah balení

Už samotný obsah balení je poměrně bohatý. Kromě vysavače s odnímatelnou karbonovou tyčí a klasické podlahové hubice s rotačním kartáčem ve tvaru spirály, v balení najdete ještě další čtyři násady pro vysávání (jedna má rovněž rotační kartáč), kloub zajišťující „ohnutí“ vysavače pro případy, kdy se potřebujete dostat například pod stůl či postel, a také speciální flexibilní prodlužovací díl, který má standardně 26 cm, ale v případě potřeby jej díky „husímu krku“ natáhnete až na 70 cm. Ptáte se k čemu, je to dobré? Například abyste se s nástavci dostali do hůře přístupných míst.

Nechybí ani držák pro uchycení na zeď (včetně hmoždinek) a nabíjecí adaptér. Do držáku stačí připojit napájecí kabel a vysavač se v něm následně nabíjí. Jen škoda, že se v tomto stavu displej neotočí a je vůči vám vzhůru nohama. Stejně tak je ale možné Dreame T30 dobíjet napřímo skrze konektor na těle jednotky s motorem.

K příslušenství přidám ještě pár doprovodných údajů – samotná karbonová tyč váží pouze 208 gramů a na délku má 72 centimetrů. Úzká hubice je opatřena LED přisvícením, což považuji za velice praktické, protože díky ní perfektně uvidíte veškerý drobný prach. Oceníte to nejen při vysávání hůře dostupných míst v autě, například pod sedačkami. Je škoda, že v balení není ještě stojan, na který by bylo možné vysavač umístit, když jej nepotřebujete. Jasně, držák na zeď také není špatná volba, ale ne každý kvůli tomu chce vrtat do zdi.

Vzhledem k tomu, že tělo vysavače (včetně akumulátoru), karbonová trubka a podlahová hubice dohromady váží 2,7 kg (Dyson V11 má 3,1 kg), přilepil jsem držák pro uchycení na dlaždicový obklad v technické místnosti pomocí „samolepicích hřebíků“ od značky Tesa, respektive jsem z balení využil pouze samotné lepicí pásky.

Každá páska má nosnost až 4 kg. Pro jistotu jsem použil dvě a i po pěti týdnech vše perfektně drží na svém místě. Tyto „samolepicí hřebíky“ ve svém domě pro uchycení různých předmětů využívám už přes tři roky a nikdy s nimi nebyl problém. Pokud tedy nechcete vrtat, je toto ideální volba (nejen na dlažbu, ale i na klasickou zeď). Součástí držáku jsou úchyty na dva další nástavce.

I když Dreame oproti konkurenčnímu Dysonu váží o něco méně, stále se jedná o poměrně těžký tyčový vysavač a například manželku z něj po delším vysávání bolely ruce. Vyšší hmotnost je daní za delší výdrž a výkonnější motor.

Praktický displej i výkonný motor

Vysavač se vyrábí v šedo-stříbrné barvě, některé prvky, jako například zapínací tlačítko či rotační kartáčky, jsou červené. Oproti pestrobarevnému Dysonu Dreame působí o poznání decentnějším dojmem. Všechny díly jsou samozřejmě plastové. V útrobách se nachází bezuhlíkový motor, který v režimu Turbo zvládne až 150 tisíc otáček/minutu (Dyson V11 má 125 000 otáček). Pod motorem je 600ml nádobka na prach (Dyson V11 disponuje 750ml nádobkou) a pětivrstvý filtr, který má zachytit 99,6 % všech částic. Oproti Dysonu jsou všechny díly odnímatelné a omyvatelné, což při čištění a údržbě rozhodně oceníte.

Maximální sací výkon je až 190 AW, respektive 27 000 Pa), nicméně opět se bavíme o režimu Turbo. Při něm Dreame vydrží zhruba 9 minut, než se přihlásí o nabití. Počítejte ale s nepatrně vyšším zahříváním v horní části. Ve standardním (Medium) módu se výdrž pohybovala okolo 30 minut. V tom ekologickém (Eco) s velmi slabým sacím výkonem, který se hodí například pro vysátí drobného prachu na plovoucí podlaze, se dostanete až na 90 minut čistého času, což je skutečně úctyhodná hodnota.

Úroveň hlasitosti během vysávání Režim Eco Medium Turbo Naměřená hodnota 79 dB 83 dB 90 dB

Nicméně na 1,5hodinovou výdrž jsem se dostal pouze při používání malých nástavců. Jakmile skrze karbonovou tyč připojíte klasickou podlahovou hubici, výdrž se zkrátí na přibližně 49 minut (v módu Eco). Vysavač disponuje i automatickým režimem, který upravuje sací výkon podle míry znečištění podlahy – tento mód jsem při úklidu používal nejčastěji. Když například přejdete z plovoucí podlahy na koberec s vysokým vlasem, automaticky se sání zvýší. Přísun energie zajišťuje osmičlánkový 2900mAh akumulátor, který z nuly na sto dobijete za přibližně 3,5 hodiny.

Ve spodní části je odnímatelný akumulátor, nicméně pokud jej vyjmete, nelze jej dobíjet, jelikož se konektor pro připojení adaptéru nachází na rukojeti. Je také třeba počítat s tím, že po zhruba 2 až 3 letech aktivního provozu dojde ke snížení kapacity baterie a tím i snížení výdrže. Stačí ji ale vyměnit za novou a vysavač je rázem v plné síle. Výrobce nezapomněl ani na OLED displej, na kterém vidíte aktuálně zvolený režim. Ve spodní části se zobrazuje čas, který vám v daném režimu zbývá, než bude nutné akumulátor opět nabít.

Další obrazovka zobrazuje graf s aktuální úrovní nečistot. Prostor okolo displeje je zvýrazněn svítícím proužkem, který rovněž mění barvu podle detekované úrovně nečistot na podlaze (zelená, oranžová a červená).

Své místo zde má i dvojice fyzických tlačítek. První slouží k přepínání režimů, druhé zamkne vysávání. Standardně Dreame funguje tak, že pokud držíte tlačítko na rukojeti, motor běží. Jakmile jej pustíte, vypne se. Tlačítko s ikonou zámku zajistí, že se vysávání po stisknu červeného tlačítka na rukojeti aktivuje na tak dlouhou dobu, dokud jej skrze stejné tlačítko opět nevypnete – jinými slovy, při úklidu není nutné jej neustále držet. Tato možnost mě osobně vyhovovala mnohem více.

V případě, že tlačítko pod displejem podržíte po dobu 3 sekund, dostanete se do menu. Zde lze změnit jazyk, nicméně čeština dostupná není, tak předpokládám, že většina zůstane věrná angličtině. Dále zde najdete týdenní historii úklidu s jednoduchým grafem. Do této nabídky jsem ale prakticky nechodil. Mnohem sympatičtější by bylo, kdyby se tato data hezky vizualizovala v mobilní aplikaci.

Pozor na koberce s dlouhým vlasem

Nikoho asi nepřekvapí, že by Dreame nedokázal spolehlivě vysát většinu nečistot. Díky dostatečnému výkonu si poradí prakticky se vším, a i v základním režimu uklidí spolehlivě. Skvěle zvládne například i delší vlasy. Přesto zde jeden problém, se kterým se potýká většina tyčových vysavačů, zůstává. Když jsem vysával například rozsypané granule pro kočku, zrnka rýže či podobně velké a těžké „nečistoty“, ani v režimu Turbo se občas všechny nedostaly do sběrného koše, ale uvízly kdesi v sací trubici. To pak vedlo k tomu, že při vypnutí sání tento obsah vypadl zpět na podlahu.

Stejně jako robotické vysavače, ani ty tyčové nejsou úplně vhodné na vysávání koberců s dlouhým vlasem. Respektive abych byl přesný, tento typ povrchu je problematický i pro běžné vysavače – když jsou vlákna koberce dlouhá a hustá, snadno se mezi nimi drží nečistoty a ani velmi vysoký sací výkon je nedokáže ve 100% případů nasát.

Náš dům má přibližně 88 m² čisté plochy k vysávání. Drtivá část je tvořena plovoucí podlahou, na zhruba 8 m² jsou koberce. Jeden s nízkým vlasem, druhý s vysokým. Zajímalo mě, kolikrát dům dokážu vysát na automatický režim, než se Dreame přihlásí o dobití. Zvládl jsem to kompletně dvakrát, při třetím pokusu mi chybělo zhruba 20 m².

Závěrečné hodnocení

Hledáte-li prémiový a skutečně kvalitní tyčový vysavač, Dreame T30 vám s klidným svědomím mohu doporučit. A to i přesto, že se nejedná o úplnou novinku – ve světě se prodává už od roku 2021, nicméně na český trh dorazil až nyní a v portfoliu výrobce zatím nástupce nemá. Používat jej lze jak pro kompletní vysávání domácnosti, tak i pro příležitostný úklid nahromaděných nečistot.

Já osobně jsem jej využíval jako dalšího parťáka k robotickému vysavači Xiaomi Robot Vacuum X10+, což jak jsem zmínil v úvodu, je převlečený a funkčně lehce osekaný Dreame L10S Ultra. Robotický vysavač se u nás doma stará o komplexní úklid, Dreame T30 jsem používal pro nárazové vysávání – od spadlých nečistot v kuchyni, přes vysávání auta, po odstraňování chlupů z židlí či sedací soupravy. Díky celé řadě nástavců se skvěle hodí například i pro čistění klávesnice, odstraňování prachu ze záclon či jiných, hůře přístupných míst. Naopak úplně vhodný není pro koberce s vysokým vlasem.

Ve srovnání s Dysonem a jejich modelovou řadou V má Dreame T30 nižší hmotnost (stále to ale není žádný střízlík), vyšší sací výkon, delší výdrží na baterii, snadnější a komplexnější čištění/údržbu, kvalitnější OLED zobrazovač a především nižší cenu. Ta byla stanovena na 8 599 Kč, nicméně někteří prodejci jej nabízejí ještě o tisíc korun levněji.

Pro fanoušky nejrůznějších statistik by bylo skvělé, kdyby se data o vysávání či výdrži baterie odesílala do mobilní aplikace. Nic takového ale Dreame u této generace nenabízí, tak doufejme, že se třeba dočkáme u nástupce.

Dreame T30 9.3 Design a zpracování 8.6/10

















Kvalita vysávání 9.2/10

















Čištění a údržba 9.5/10

















Obsah balení 9.6/10

















Výdrž baterie 9.5/10

















Klady moderní design

vysoký sací výkon

množství nástavců v balení

levnější, než konkurenční Dyson

praktický OLED displej

výdrž baterie Zápory horší lícování ve srovnání s konkurencí

v balení bychom ocenili stojánek

efektivita na kobercech s vysokým vlasem

vyšší hmotnost

hlasitost v režimu Turbo Dreame T30