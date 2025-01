Novinky Dreame pro rok 2025: vysavač, který překoná schody, i chytré sekačky

Mladá čínská značka Dreame na akci v Polsku představila novinky pro český trh

Největší pozornost na sebe strhnul robotický vysavač X50 Ultra

Firma má v nabídce také tyčové vysavače nebo robotické sekačky

Společnost Dreame není v našich končinách prozatím příliš známá – ostatně vznikla teprve v roce 2017 v čínském městě Su-čou. Za svou relativně krátkou dobu existence se jí nicméně podařilo vybudovat si poměrně solidní renomé v segmentu chytré domácnosti, konkrétně pak se svými robotickými vysavači. V současné době se může pochlubit více než 6 tisíci patenty, dostupností ve více než 100 zemích a přítomností v přibližně 21 milionech domácností.

Nyní patří Dreame mezi lídry v tomto segmentu, což chce potvrdit také vstupem do středoevropského prostoru. V něm Dreame zaznamenalo nárůst prodejů o 200 procent, čemuž pomohl také první vlajkový obchod otevřený v září ve Varšavě. Na tiskové konferenci v polském hlavním městě nyní značka prezentovala hned několik svých klíčových produktů, které dorazí také k nám do Česka. Jaké jsou ty nejzajímavější?

Dreame X50 Ultra si poradí i se schody

Patrně největším hitem představení byl robotický vysavač Dreame X50 Ultra. Ostatně aby taky ne, když z pohledu firmy představuje vlajkový model a také ukázku toho, jak by měly vypadat robotické vysavače. Jednou z předností X50 Ultra je například navigační systém VersaLift využívající 360° DToF, který dokáže nejen rozpoznávat na 200 různých objektů a inteligentně vysát okolo nich, ale také se v případě potřeby dokáže schovat do těla robota, díky čemuž bude jeho výška pouhých 89 milimetrů. To ocení především zákazníci s nízkými pohovkami či nábytkem. Díky funkci Particle Boost Mode 2.0 umí robot zvýšit výkon při přítomnosti větších pevných částic, jako je třeba kočičí stelivo, a funkce Pet-Finding Mode robotu umožní upravit sací výkon poblíž pelíšků domácích mazlíčků.

Pochlubit se může také obzvláště vysokým sacím výkonem, který dosahuje hodnoty až 20 kPa, což mu pomůže například při vysávání hluboko usazených nečistot, například z koberců. Vysavač přitom nevyužívá maximální výkon po celou dobu, ale přizpůsobuje jej podle toho, kolik je ho zrovna potřeba. X50 Ultra má také k dispozici mop, který v případě potřeby dokáže zanechat v dobíjecí stanici, a pokud při úklidu narazí například na koberec, umí X50 Ultra mopy zvednout až o 1 centimetr.

V nabíjecí stanici také mopy automaticky čistí, konkrétně horkou vodou o teplotě 80 °C, a poté i vysuší, takže ani na tuto „nepříjemnost“ nemusíte myslet. V nabíjecí stanici navíc nechybí ani série UV lamp, které se postarají o dezinfekci. Baterie s kapacitou 5 200 mAh je dostatečně velká na to, aby robotickému vysavači umožnila 210 minut provozu na jedno nabití.

Dreame se podařilo vyřešit také situace, kdy se vlasy či jiné nečistoty zamotaly do sběrných kartáčům a to s pomocí systému HyperStream. Ten dokáže v průběhu úklidu automaticky tato vlákna trhat, takže by nemělo docházet k jejich zamotávání do kartáčů s využitím systému dvojitých kartáčů s kombinací gumového kartáče s břity pro tvrdé podlahy. Naproti tomu technologie SideReach umožní vysunout boční kartáč tak, aby robot zvládl sebrat všechny nečistoty i z těžko přístupných míst.

Patrně největším hitem je ale možnost překonávat vysoké překážky, konkrétně různé schody a lišty, s názvem ProLeap. S těmi mívají robotické vysavače často problémy a pro řadu z nich je problém překonat i práh s výškou standardních 2,5 centimetru. Dreame nicméně posunulo překonávání překážek na úplně jinou hranici – X50 Ultra zvládne překonat prahy či schody až o teoretické výšce 6 centimetrů (v praxi si bez problémů poradí s prahy a schody okolo 4 centimetrů). Jak? Jednoduše vysune nožičky a zasune svou přední část na vyvýšené místo. Problémy nemá ani s dostáváním se ze schodů dolů a testován byl na 30 tisíc cyklů.

Za prémiové funkce si Dreame také řekne o pořádnou částku – v Česku bude k dispozici za cenu 39 990 korun, čímž bude konkurovat zavedeným značkám, jako je například iRobot. Do prodeje půjde Dreame X50 Ultra už 21. ledna.

Tyčové vysavače vysají, vytřou a zapojí AI

Ani co se týče tyčových vysavačů/mopů, které jsou v řadě případů praktičtější a pro velký úklid nepostradatelné, nechce zůstat Dreame pozadu. Hlavním hřebem večera v tomto segmentu byl bezesporu Dreame Z30 AquaCycle. Hlavní roli v tomto případě hraje vysokorychlostní TurboMotor se sací silou 310 AW, který je kombinován s technologií AquaCycle, jež umožňuje plynulé přecházení mezi vytíráním a vysáváním. Na obě funkce má k dispozici separátní kartáče, stejně jako kompaktní dobíjecí stanici, která nezabírá v prostoru mnoho místa.

O kvalitu úklidu se postará například ohebný kloub, se kterým není problém dostat se ani pod pohovku, inteligentní detekce špíny, která pomůže použít adekvátní sací výkon, filtr s efektivitou 99,99 procenta nebo technologie CelesTect, jež osvětluje plochu před vysavačem tak, abyste na první pohled poznali, zda je vše uklizené, nebo jestli je potřeba dané místo přejet ještě jednou. Na jedno nabití by měl vysavač vydržet v provozu přibližně 40 minut a zvládnout tak pokrýt plochu až 390 m². Dreame Z30 AquaCycle bude k dispozici v Česku za cenu 16 699 Kč a do prodeje vstoupí též 21. ledna.

Robotické sekačky A1 Pro a A2 si poradí i s rozlehlými zahradami

Co nás na první evropské tiskové konferenci zaujalo také, byly robotické sekačky Dreame A1 Pro a A2. Tento segment je na rozdíl od robotických vysavačů prozatím ještě ve svých začátcích, přičemž většina zařízení se hodí především pro malé anglické trávníky pro novostavby na předměstích. S těmi by si sekačky od Dreame měly poradit taky, avšak zvládnout by měly i náročnější terén a větší plochy.

Obě sekačky se mohou pochlubit například přesným mapováním vaší zahrady se systémem Dual-Fusion, inteligentním stanovením hranic s pomocí umělé inteligence, přesným sekáním trávy podél ostrých hran, například chodníků či terasy, nebo navigačním systémem OmniSense 2.0, který využívá 3D mapování okolí v 360 stupních horizontálně a až v 59 stupních vertikálně. Samozřejmostí jsou odolná kolečka, která si poradí také s mírnými svahy. Do Česka se robotické sekačky Dreame A1 Pro a Dreame A2 podívají za cenu 49 999 Kč, respektive za 74 999 Kč, taktéž 21. ledna.