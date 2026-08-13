Honor Robot Phone míří do prodeje: nejodvážnější mobil roku s motorizovanou kamerou

- Značka Honor uvádí do prodeje smartphone Robot Phone
- Jedná se o unikátní zařízení s vestavěným 3osým gimbalem
- Telefon je jako dělaný pro vloggery a tvůrce videí
- Prodej odstartuje v Číně už příští týden, cena ovšem rozhodně není lidová
Všechny smartphony jsou dnes „na jedno brdo“ a žádný z výrobců nemá odvahu přijít s něčím inovativním. Tak přesně proti tomuto přesvědčení jde netradiční smartphone Honor Robot Phone, který má v sobě integrovanou výklopnou kameru na gimbalu. Honor toto konceptuální zařízení poprvé ukázal loni v říjnu, letos na veletrhu MWC jsme si ho mohli dokonce prohlédnout osobně. Nyní Honor přináší Robot Phone na pulty obchodů.
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Honor Robot Phone: smartphone s vestavěným gimbalem
Robot Phone vypadá zepředu jako vcelku obyčejný smartphone, zezadu už je to ale jiná písnička. V levé části obdélníkového fotomodulu je totiž schoulený „robot“ – motorizovaný tříosý stabilizátor se čtyřmi stupni volnosti, na jehož konci se pohybuje hlavní 200Mpx fotoaparát. Celé toto řešení je po konstrukční stránce vskutku unikátní – skládá se ze stovky komponent, které dovolují kameře rozhled do 360°. Honor tvrdí, že Robot Phone je nejmenším 4D gimbalovým systémem na světě – je o až 65 procent menší než veškerá konkurence.
Kamera na gimbalu umí pracovat zcela autonomně, a to díky řízenému ovládání pohybu se zapojením umělé inteligence. AI kombinuje multimodální vnímání, kontextové porozumění, rozpoznávání gest a fyzický pohyb, na základě čehož dokáže kameru otáčet a naklánět, a udržovat tak natáčený objekt neustále v záběru. Chování gimbalu lze v průběhu záznamu měnit bezdotykovými gesty nebo hlasovými příkazy – lze mu například přikázat, aby zaostřil na konkrétní bod.
Kromě fotografování a natáčení videa zvládá funguje vyklápěcí modul i jako robotický společník postavený na AI asistentovi Yoyo. Dokáže pozorovat okolí, reagovat na něj a samostatně vykonávat úkoly. Ke komunikaci s uživatelem využívá tento „robot“ přes sto různých výrazových prvků jako je přikyvování, pokukování anebo tancování.
Po technické stránce se fotoaparát na gimbalu pyšní rozlišením 200 megapixelů a světelností objektivu f/1.6. V jeho sousedství pak ještě najdeme periskopický 200Mpx fotoaparát s 2,7× optickým přiblížením a 50Mpx širokoúhlý fotoaparát se zorným polem 122° sloužící zároveň k pořizování makro snímků. Natáčení videa je možné maximálně v rozlišení 4K.
Ke zpracování výsledků si Honor přizval ke spolupráci profesionálního německého výrobce filmových kamer ARRI, od něhož přijal velkou spoustu technologických řešení. Hlavní fotoaparát nazvaný Agile Gimbal podporuje 10bitový záznam ve formátu ARRI LogC3, který zachovává maximum informací o světle a stínu pro postprodukci. K dispozici jsou ale také formáty ARRI Wide Gamut 3 s širším barevným prostorem, anebo ARRI Looks s kontrolovanými filmovými barevnými styly.
Poměrně těžký kompakt
Robot Phone je kvůli robustnímu fotoaparátu poměrně tlustý a těžký telefon – v pase má 9,6 mm a váží 248 gramů, přestože disponuje pouze 6,31″ displejem. Jedná se o LTPO OLED obrazovku s rozlišením 1 216 × 2 640 pixelů, variabilní obnovovací frekvencí 1-120 Hz a špičkovým jasem 6 800 nitů. Na displej je nanesen speciální antireflexní povlak zabraňující odleskům. Přestože fotoaparát na gimbalu umí pokrýt všechny směry, Honor překvapivě vybavil Robot Phone klasickou selfie kamerkou umístěnou do kruhového výřezu v displeji.
Srdcem telefonu je vlajkový čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, který je v maximální výbavě spárovaný s 16 GB RAM a 1TB úložištěm. Energii dodává masivní uhlíkovo-křemíkový akumulátor s kapacitou 7 060mAh, který lze dobíjet jak kabelem (až 120 wattů), tak bezdrátově (až 50 wattů). Operačním systémem je Android 16 obalený nadstavbou MagicOS 10.
Cena a dostupnost
Honor Robot Phone bude dostupný ve dvou barevných variantách – bílé a stříbrné. Telefon je zpočátku určen pouze pro čínský trh, kde se začne prodávat příští úterý 18. srpna za následující ceny:
- 12/512 GB za 9 999 CNY (asi 38 tisíc korun s DPH)
- 16 GB/1 TB za 12 999 CNY (asi 49 tisíc korun s DPH)
O dostupnosti na globálních trzích zatím nemáme žádné informace.