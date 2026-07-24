Galaxy S26 už za 16 000 Kč. Samsung rekordně zlevňuje svojí vlajkovou řadu

- Nejnovější vlajkovky Samsungu padly do extrémních slev
- Celá řada Galaxy S26 je výhodnější až o více než 11 tisíc
- Galaxy S26 ulovíte už za 16 000 Kč
Chcete nejnovější Galaxy S26 za pouhých 16 000 Kč nebo ušetřit přes 11 tisíc na špičkovém Galaxy S26 Ultra? Teď máte ideální příležitost. U Mobil Pohotovosti extrémně spadly ceny vlajkovek od Samsungu a nejnovější generaci tak pořídíte za vůbec nejvýhodnějších podmínek od jejich uvedení na trh.
Vlajkovka Samsungu za cenu střední třídy
Díky kombinaci přímé slevy a výkupního bonusu můžete teď na celé řadě Galaxy S26 ušetřit až 11 490 Kč. Slevu získáte okamžitě, pro získání výkupního bonusu stačí při/po nákupu nového telefonu prodat své staré zařízení, ať už jde o smartphone, tablet nebo chytré hodinky. Mobil Pohotovost vám k jeho výkupní ceně přihodí bonus až 5 000 Kč.
Základní Galaxy S26 tak po započtení všech výhod získáte za rovných 16 000 Kč (běžně 23 990 Kč), což z něj dělá vlajkovou loď za cenu modelu střední třídy. Absolutní vrchol nabídky v podobě Galaxy S26 Ultra pak po využití maximální slevy a bonusu padá na hodně zajímavých 25 200 Kč (běžně 35 690 Kč).
Kromě slevy a bonusu získáte ke všem třem modelům u Mobil Pohotovosti dárek v podobě prodloužené záruky na 3 roky úplně zdarma.
Ceny po odečtení slevy a výkupního bonusu:
- Galaxy S26 za 16 000 Kč (původně 23 990 Kč)
- Galaxy S26+ za 22 200 Kč (původně 30 690 Kč)
- Galaxy S26 Ultra za 25 200 Kč (původně 35 690 Kč)