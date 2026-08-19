Fairphone 6+: nejopravitelnější smartphone na světě přichází ve vylepšené verzi

- Značka Fairphone představila vylepšenou verzi svého férového smartphonu
- Fairphone 6+ dostal výkonnější procesor, více RAM a novou modrou barvu
- Cena se zvedla o 50 eur (asi 1 200 korun)
Smartphony značky Fairphone jsou navrženy tak, aby co nejméně zatěžovaly naši planetu – jsou vyráběné z recyklovaných nebo eticky získaných materiálů, jsou vysoce modulární a jednoduše opravitelné, a v neposlední řadě jim výrobce poskytuje nadstandardně dlouhou softwarovou podporu. Z tohoto důvodu nemá Fairphone potřebu uvádět nové generace každým rokem, byť tentokráte toto pravidlo porušil.
ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
Fairphone 6+: nový procesor, více paměti a nová barva
Loni přišel na trh Fairphone 6, letos přichází Fairphone 6+. Jak jméno napovídá, nejedná se o zbrusu nový telefon, ale pouze o refresh loňského modelu. Po designové stránce se nezměnilo zhola nic, jedinou viditelnou novinkou je modrá barevná varianta, která doprovází již známou zelenou a černou. Zbytek vylepšení se odehrál pod kapotou.
Hlavní novinkou letošního modelu je navýšení výkonu. Telefon dostal novou základovou desku, na které je osazený novější čipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 a 12 GB RAM (oproti původním 8 GB). Zbytek hardwarové výbavy se nezměnil, stále zde máme:
- 6,31″ LTPO AMOLED displej s 1,5K rozlišením a obnovovací frekvencí 10-120 Hz
- 32Mpx selfie kameru se světelností f/2.0
- 50Mpx hlavní fotoaparát (Sony Lytia 700C) s optickou stabilizací a světelností f/1.88
- 12Mpx širokoúhlý fotoaparát s úhlem záběru 120°
- Akumulátor s kapacitou 4 415 mAh a podporou 30W nabíjení
- Úložiště s kapacitou 256 GB a podporou paměťových karet microSD
- Podporu bezdrátových standardů 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 a NFC
- Odolnost vůči vodě IP55 a pádům MIL-STD-810H
- Čtečku otisků prstů v zamykacím tlačítku
Hlavní zbraní Fairphone 6+ stále zůstává snadná opravitelnost, přičemž náhradní díly prodává přímo výrobce. Pozitivní informací je, že kromě základové desky jsou veškeré komponenty pro Fairphone 6 kompatibilní i s Fairphone 6+. Celkem se jedná o 12 modulárních dílů, přičemž port USB-C, baterie, displej nebo zadní kryt lze uživatelsky vyměnit za méně než 5 minut. Výrobce navíc slibuje dostupnost náhradních dílů až do roku 2033.
Do roku 2032 pak bude Fairphone udržovat svůj telefon po softwarové stránce – telefon jde do světa s Androidem 16 a má slíbeno 6 velkých systémových aktualizací. Nadstandardní je také pětiletá záruka.
Cena a dostupnost
Fairphone začíná prodávat svoji novinku již dnes, cena je stanovena na 649 eur (asi 15 700 korun včetně DPH). V nabídce stále zůstává loňský Fairphone 6, který stojí o 50 eur méně.