Nový šéf Applu má v rukávu další eso. Už za dva týdny prý ukáže tajemný „HomePad“

- Chytrý displej určený pro správu vaší domácnosti má Apple představit už za dva týdny
- Podle nových informací nabídne podporu i pro mnoho aplikací z iPhonu a iPadu
- Vedle něj se v polovině října představí i nový HomePod mini a Apple TV 4K
Apple pod novým vedením plánuje doslova smršť nových produktů. První vlaštovku v podobě skládacího iPhonu Duo jsme si již mohli prohlédnout na vlastní kůži, za tři týdny vstupuje do prodeje. Ještě než se skládačka objeví na pultech obchodů, představí nový ředitel John Ternus další zcela novátorské zařízení. Aktuálně totiž v Cupertinu finišují přípravy chytrého displeje pro ovládání vaší domácnosti, kterému se neoficiálně přezdívá „HomePad“.
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HomePad dorazí v říjnu
O chystaném produktu jsme informovali už v roce 2024, kdy se v kódu Applu objevila zmínka o zařízení s označením HomeAccessory17,1. Tehdy ještě nebylo jasné, co přesně se pod tímto názvem ukrývá. Jednou z hlavních možností byl právě chytrý displej podobný Google Nest Hubu.
The hub device carries over the dark visual style of Siri AI. Its operating system blends elements of the Apple Watch, Apple TV and iPad interfaces. That includes the use of iPad-like app designs and Apple Watch-style icons on its home screen. It also has iPhone-style widgets https://t.co/LlI4VjrEaP
— Mark Gurman (@markgurman) September 30, 2026
Insider Mark Gurman z agentury Bloomberg, který s informacemi o „HomePadu“ přišel jako první, nyní s odkazem na své zdroje potvrdil, že zařízení by již mělo být připravené a po odkladu v roce 2025 dorazí ještě letos. Co víc, premiéra by měla proběhnout už 13. října. Jak by řekl klasik, významnou hardwarovou novinku společnosti Apple dostaneme dříve než GTA 6.
Chytrý displej s 6″
Nyní už máme o zařízení podstatně konkrétnější informace. Podle nejnovějšího reportu má být základním stavebním kamenem zhruba 6″ čtvercový displej. Apple počítá se dvěma variantami – jednu bude možné postavit na stůl a druhá bude určena k montáži na stěnu. Stolní verze má podle Gurmana připomínat legendární iMac G4. Samotný displej bude uchycen na kovovém rameni a kulaté základně s reproduktory. Panel bude možné naklánět dopředu a dozadu. Zařízení však nebude mít baterii a bude tedy po celou dobu připojené k elektrické síti prostřednictvím USB-C.
Zajímavou funkcí má být rozpoznávání jednotlivých členů domácnosti. Hub pozná uživatele podle hlasu nebo obličeje a podle toho mu zobrazí jeho vlastní obsah. Po příchodu k zařízení tak může ukázat například osobní kontakty, zprávy, kalendář, poznámky nebo vlastní rozložení aplikací. Pro návštěvy bude k dispozici speciální režim, který osobní informace skryje.
Nová Siri AI v hlavní roli
Apple přitom nechce vytvořit pouze další chytrý displej pro ovládání světel a termostatů. Novinka má být úzce propojena s novou generací Siri AI a Apple její prostřednictvím plánuje ovládat nejen chytrou domácnost, ale také aplikace a další služby.
Displej poslouží rovněž pro FaceTime, hudbu, prohlížení fotografií nebo komunikaci mezi místnostmi. Apple počítá s tím, že uživatelé mohou podobných displejů umístit do domácnosti hned několik. V kuchyni může zařízení například zobrazovat recepty, přehrávat videa nebo sloužit k videohovorům.
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Zařízení má používat vlastní prostředí homeOS kombinující prvky iPadu, Apple Watch a Apple TV. Chybět nebudou aplikace jako Kalendář, Zprávy, Fotky, Poznámky, Připomínky, Hudba nebo Podcasty. Domovská obrazovka bude stavět také na widgetech a fotografiích z vaší galerie.
Vedle této novinky má Apple zároveň představit i nový HomePod mini a Apple TV 4K. Oba produkty si ponechají současný design, ale dostanou výkonnější procesory potřebné pro nové AI funkce. HomePod mini navíc dorazí v nových barevných variantách.