Apple chce proniknout do chytré domácnosti. Zkusí to domovním zvonkem s Face ID a nástěnným displejem

Apple se má v příštím roce vrhnout po hlavě do segmentu chytré domácnosti

Připravuje projekt nástěnného displeje HomePad, stejně tak zvonku s Face ID

Apple upevňuje svůj úspěch na poli počítačů a mobilních zařízení, což je patrné i na malém množství inovací. Zároveň už několik let hledá nový segment, ve kterém by mohl prorazit. Projekt vlastního auta nakonec firma skrečovala, virtuální/rozšířenou realitu zase nepotkal úplně masový úspěch. Další štací by podle novináře Marka Gurmana mohl být segment chytré domácnosti.

Apple a chytrá domácnost

Gurman ve svém nejnovějším newsletteru Power On zmiňuje konkrétně tři segmenty, ve kterých se má Apple pokusit zažehnout velkou slávu: umělá inteligence, robotika a chytrá domácnost. Zatímco práce na prvním už je v plném proudu, co do robotiky se zatím s uvedením něčeho konkrétního vyčkává. Velmi brzo se ale možná představí první velké novinky z odvětví „smart home“.

Nejčastěji se ve spekulacích hovoří o nástěnném displeji HomePad, který má Apple představit v první polovině příštího roku. Sám Gurman o tom informoval v polovině listopadu. Zároveň uvedl: „Příští rok také Apple představí vylepšení stávajících domácích zařízení: televizního set-top boxu a chytrého reproduktoru HomePod mini.“

Apple HomePad O co jde? Měl by to být chystaný nástěnný displej určený pro ovládání chytré domácnosti. Spekuluje se, že bude fungovat jako centrální hub pro všechna zařízení v domácnosti kompatibilní s platformou Apple HomeKit: tedy osvětlení, zabezpečení, termostaty a další. HomePad by měl umožňovat rychlý přístup k nastavení a ovládání těchto zařízení přes dotykový displej, který by šel umístit na zeď nebo jiná frekventovaná místa v domácnosti. Zároveň má disponovat vlastní baterií, 6″ displejovým panelem s tlustými rámečky, vestavěným fotoaparátem a reproduktory. V plánu je také podpora hlasového ovládání Siri a Apple Intelligence. Pohánět jej bude nový systém homeOS přímo napojený na protokol HomeKit.

Zvonek s Face ID

Kromě toho bude Apple chtít v příštím roce zatopit konkurentům v podobě Googlu a Amazonu, kteří se – zejména na trhu v USA – angažují v segmentu chytré domácnosti více než dost. Konkrétně by mělo jít o chytrou kameru provázanou s domovním zvonkem. Amazon sám podobné zařízení prodává pod označením Ring a Blink.

Apple ramps up work on turning AirPods into a health device. The company currently has teams experimenting with a variety of enhancements, including temperature sensing, heart-rate monitoring and technology that tracks a slew of physiological measures. https://t.co/0yIy1KBact — Mark Gurman (@markgurman) December 23, 2024

Hluboko ve vývoji se prý nachází ještě jedno zařízení chytré domácnosti, které spojuje domovní zvonek s možností ověření obličeje pomocí Face ID. To nabídne automatické propojení s chytrým zámkem a odemkne dveře. „Myšlenka je taková, že by zvonek mohl automaticky odemykat dveře obyvatelům domu naskenováním jejich obličeje. […] Je pravděpodobné, že systém zvonku bude spolupracovat s mnoha zámky třetích stran, které jsou již na trhu a podporují protokol HomeKit společnosti Apple,“ upřesnil Gurman.

Z reportu od agentury Bloomberg je patrné zejména to, že své snahy o uchycení na trhu s chytrou domácností bude Apple cílit zejména na americký trh, kde cítí velkou konkurenci právě ve firmách Google, Amazon či Logi. U nás je trh také slušně saturován, ale převládají zde zejména levnější čínské značky, jako je Xiaomi, TP-Link a další, které mnohdy vůbec nepodporují Apple HomeKit.