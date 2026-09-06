PC verze GTA 6 má dorazit dříve, než se čekalo. Spekuluje se i o vydání pro Nintendo Switch 2

- Vydání očekávané hry Grand Theft Auto VI je naplánováno na 6. listopadu
- Hra má vyjít nejprve na Xbox a PlayStation, nicméně PC verze by mohla oproti očekáváním dorazit dříve
- Spekuluje se také o vydání na konzoli Nintendo Switch 2
Asi není pochyb o tom, že nejočekávanější hrou letošního roku, respektive jednou z nejočekávanějších her celé dekády, je bezpochyby Grand Theft Auto VI. Koncem minulého měsíce vývojáři z Rockstar Games ukázali přes 20 minut exkluzivních záběrů ze hry, ze kterých je patrné, že půjde o masivní hru nejen svými rozměry, ale také možnostmi, které hráčům poskytne. Rockstar zároveň potvrdil, že datum vydání stanovené na 6. listopadu, stále platí, což je pro hráče pozitivní zpráva. Potenciální problém to ale může být pro samotný Rockstar.
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Dočkají se PC hráči dříve?
Problém nicméně není v tom, že by vývojáři nestihli hru dokončit. GTA 6 má vyjít na PlayStation 5 a Xbox Series X/S, což není žádná novinka, avšak obě konzole čelí tlaku zvyšujících se cen RAM, které si pro sebe schraňují modely umělé inteligence. Vyšší ceny se už začínají promítat i do samotných cen konzolí – řada hráčů si totiž plánuje pořídit konzoli právě u příležitosti uvedení GTA 6 a s vyšší cenou a horší dostupností hrozí, že se na ně jednoduše nedostane či si nebudou moci konzoli dovolit, což tím pádem ohrozí a zpomalí prodeje GTA 6.
I když se titul jako je GTA 6 bude prodávat jako housky na krámě po několik let, největších prodejů dosahují hry zpravidla v prvních týdnech, přičemž v tomto období se musí ze zisku zaplatit co možná nejvíce nákladů. Konzole ale nejsou hlavní problém – rostoucí ceny mají vliv také na PC trh a čím déle bude Rockstar odkládat vydání verze hry na osobní počítače, tím potenciálně vydělá méně. Podle Andyho Robinsona by tak mohli vývojáři „kopnout do vrtule“ a vydat PC verzi GTA 6 dříve, než po roce od vydání konzolové verze, jak měli v minulosti ve zvyku.
Nyní se také objevila otázka verze hry pro konzoli Nintendo Switch 2. Ačkoli Rockstar o případném portu na hardwarově nejslabší konzoli neřekl ani slovo, francouzský obchod Cdiscount ji neváhal zalistovat a k tomu přidal i informace o verzích Deluxe, Premium, Collector’s Edition a Ultimate Collector’s Edition. Pokud už nadšeně doufáte, raději své očekávání kroťte – internetové obchody často vytváření karty pro různé produkty v předstihu, aby byly připraveny na různé eventuality, což ale bohužel neznamená, že se tato očekávání naplní.