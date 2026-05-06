Šéf GTA 6 rozprášil spekulace: hra míří k dokonalosti, máme neomezené finance

- Šéf vydavatelství Take-Two znovu promluvil o práci na nejočekávanější hře – GTA 6
- Jeho tým má přinést absolutní dokonalost, má ideální podmínky a „neomezené finance“
- Zároveň ale potvrdil, že očekávání jsou „extrémní“ a vlastně „děsivá“
Nacházíme se zhruba půl roku od vydání nejočekávanější videohry posledních 10 let. Grand Theft Auto 6 má po několika odkladech vyjít 19. listopadu, přičemž stále není jisté, že tento (zatím) finální termín stihne. Něčím si ale vývojářský tým jistý být může, a to tím, že hra bude naprosto perfektně dotažená po všech stránkách. Pro agenturu Bloomberg to potvrdil generální ředitel vydavatelství Take-Two Interactive Strauss Zelnick, který na vývoj osobně dohlíží.
Zelnick: GTA 6 bude něco, co jste ještě nezažili
GTA 6 bude totální hit, to je jasné už nyní bez ohledu na to, kdy skutečně vyjde a v jakém stavu se bude nacházet. Jde o nejočekávanější hru poslední dekády, aspiranta na nejprodávanější videoherní titul historie. Laťka je vysoko, cílem Rockstar Games a vydavatelství Take-Two bude minimálně překonat předchozí díl, kterého se prodalo 225 milionů kopií a stanul jako druhá nejprodávanější hra historie. První místo drží Minecraft s 350 miliony prodanými kopiemi.
Strauss Zelnick coby šéf vydavatelství vývoj GTA 6 chválí a slibuje, že půjde o unikátní zážitek. „Myslím, že naším cílem je nabídnout spotřebitelům něco, co dosud nezažili. Být v pozadí, ale zároveň docela blízko přední části davu, je velmi, velmi vzrušující. A děsivé. Protože očekávání jsou extrémně vysoká,“ shrnul své pocity z vývoje nejočekávanější videohry minulý týden v rozhovoru pro Bloomberg na konferenci v Las Vegas.
Podlé šéfa je cílem vytvořit absolutní bestseller, nic jiného nepřipadá v úvahu. Toto a další podobná Zelnickova vyjádření však přímo zvyšují tlak na tým vývojářů. Ten se navíc oproti minulým dílům série Grand Theft Auto proměnil – v roce 2016 odešel po sporu s Take-Two prezident Rockstar North Leslie Benzies, v roce 2020 pak své místo opustil jeden ze zakladatelů Rockstar Games a ústřední scénárista všech dosavadních GTA her Dan Houser.
Nejlepší vývojáři a neomezený rozpočet
Přesto spousta lidí, kteří se podíleli na vývoji starších dílů, v Rockstar Games a skotské pobočce Rockstar North zůstává. Vývoj aktuálně vede Rob Nelson (ex-šéf Rockstar North a hlavní mozek hitu Red Dead Redemption 2), kreativním ředitelem je Aaron Garbut, který rovněž spoluzakládal skotskou pobočku Rockstar North. Podle Zelnicka současný vývojářský tým plánuje doručit „dokonalost“.
I spoke to Take-Two CEO Strauss Zelnick about Grand Theft Auto VI's "terrifying" expectations, swelling development costs, and why the game isn't coming to PC right away: www.bloomberg.com/news/article…
— Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) 2026-05-04T19:17:55.512Z
„Máme ty nejúžasnější tvůrčí týmy. Nejenže je povzbuzujeme, aby se věnovali svým vášním, ale přímo na tom trváme. Snažíme se jim poskytnout neomezené finanční prostředky i tvůrčí zdroje a oni se pak snaží dosáhnout dokonalosti,“ cituje Zelnicka ve svém reportu herní insider Jason Schreier.
Kontroverze a vydání na PC
Zájem o GTA 6 se však štěpí různými aférami či kontroverzemi. K těm největším patří asi četné úniky předprodukčních verzí, za jejichž zveřejnění byl zadržen mladý hacker Arion Kurtaj a kvůli pokročilému psychickému onemocnění převezen do psychiatrické nemocnice s maximální ostrahou.
Kritika dopadá i na omezenou dostupnost Grand Theft Auto 6 v den předpokládaného vydání. Hra má 19. listopadu zamířit pouze na konzole Xbox Series X|S a PlayStation 5 a 5 Pro. Dostupnost na PC nikdo z Rockstar ani Take-Two blíž komentovat nechce. V tomto případě ale nejde o nic neobvyklého, vlastně všechny díly od GTA: Vice City z roku 2002 dorazily nejdříve na konzole, až po 6–14 měsících pak na PC. Poslední GTA 5 dokonce vyšlo na konzole v září 2013, ale na PC se podívalo až v dubnu 2015.
Zelnick odmítl, že by vydání GTA 6 nejprve na konzole jakkoliv souviselo s úzkou spoluprací s japonským gigantem Sony. „Ne. Myslím tím, že Rockstar historicky vždy začínal nejprve na konzolích. […] Myslím si, že takové vydání se posuzuje podle toho, jak se postaráte o jádro zákazníků. Tedy jak se skutečně postaráte o své hlavní zákazníky. Pokud tam vaši hlavní zákazníci nejsou, pokud se o ně nepostaráte jako první a nejlépe, tak se vám nepodaří oslovit ani ostatní zákazníky,“ uzavřel.