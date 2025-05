Co víme o GTA 6: příběh, otevřený svět a za koho budete hrát?

GTA 6 bude nejspíš největší hrou v historii celého odvětví

Na novém webu vývojáři odhalili příběhy postav i rozmanitost otevřeného světa

Titul má vyjít za rok, konkrétně 26. května 2026 na Xbox Series a PlayStation 5

Vývojáři ze studia Rockstar vypustili v úterý večer druhou upoutávku na svou enormně očekávanou hru Grand Theft Auto 6. Kromě toho ale spustili i oficiální web hry, na kterém nevídaně do hloubky popisují příběhy jednotlivých postav, hlavních i vedlejších, ale také otevřený svět a jeho různá – a nutno poznamenat velmi rozmanitá – zákoutí. Tak co tedy o hře víme?

Za koho budete hrát?

Jak už dřívější informace naznačovaly a oba trailery to více méně potvrzují, hrát budete za dvě postavy. Tou první je Jason Duval, bývalý mariňák, který se aktuálně živí jako bouchač a výběrčí výpalného pro lokální drogové dealery v oblasti Keys. Působí velmi loajálně, až trochu plochým dojmem. Nejspíš chce jen žít bezstarostný život a nemá vysoké nároky.

Mimochodem, první trailer, který vyšel 5. prosince 2023, má aktuálně téměř 255 milionů zobrazení. Druhý trailer, který vyšel teprve včera, nasbíral přes 75 milionů zobrazení. Rockstar také oficiálně potvrdil, že záběry z druhého traileru byly kompletně zachyceny na konzoli PlayStation 5 (jak ty herní, tak cutscény).

Život mu od základu změní jeho přítelkyně a parťačka v životě i ve zločinu – Lucia Caminos. Její rodina pochází z Liberty City (dějiště GTA 4, metropole inspirovaná New Yorkem), sama Lucia je velmi drsná a dle synopse na webu také velmi loajální. Kvůli boji za svou rodinu a blízké se nejednou dostala do křížku se zákonem, až nakonec skončila v Nápravném zařízení Leonida, tedy věznici státu, ve kterém se GTA 6 bude odehrávat.

Také ona chce žít klidný život, přesně takový, o jakém snila její matka; přesný osud rodiny Caminos však zatím neznáme. Poté, co opouští vězení, chce začít nový život právě s Jasonem. Zde však malé upozornění – není jasné, v jaké části hry opouští leonidskou věznici, zdali krátce po prologu, nebo až v průběhu hry. To by totiž mohlo znamenat, že minimálně část hry strávíme pouze s jednou hratelnou postavou.

Vedlejší postavy

Důležitou roli v příběhu sehraje Cal Hampton, Jasonův kamarád a násoska, který funguje pro Jasona jako prostředník mezi ním a velkým drogovým dealerem Brianem Hederem. Protože má Jason velké plány, začne stále více spolupracovat právě s Brianem. Ten patří k legendám drogového podsvětí čtvrti Keys, zásilky převáží na svých lodích z přístavu a má vlastně takové střední impérium.

Brian také vlastní v oblasti několik nemovitostí (v jedné bydlí Jason výměnou za občasnou „špinavou práci“) a provozuje i bar, kde jeho žena Lori čepuje pivo nebo připravuje svou vyhlášenou sangriu. Mnohem větším zvířetem v celém státě Leonida je Boobie Ike. Gangster a podnikatel, který vlastní několik barů, striptýzových a nočních klubů a také nahrávací studio. Dle svých slov se vypracoval sám od nuly. I on je zapojen do široké sítě drogového byznysu ve státě, i když není patrné, jestli se zná s Brianem.

V příběh se bude vyskytovat také Dre’Quan Priest, gangster, příležitostný dealer, jehož celoživotním snem je vydat rapové album, které jej vystřelí mezi ikony hiphopu a rapu v Americe. Popis na webu vývojářů implikuje, že se Dre’Quan v jedné části upíše Boobieově nahrávací společnosti Only Raw Records, později se ale přesune jinam. Že by náznak zajímavé vedlejší linky?

Hudba bude hrát v GTA 6 významnou roli. K dalším vedlejším postavám patří duo Real Dimez – Bae-Luxe a Roxy. Těmto dvěma zpěvačkám a influencerkám se podařilo vydat několik hitů s raperem DWNPLY, posledních 5 let však paběrkují, i proto se upíší do Boobieova labelu Only Raw Records. I ony hrají roli v drogovém byznysu, i když stále není jasné jakou.

Další zcela typickou Grand Theft Auto postavou je Raul Bautista. Je to klasický profesionální lupič a zločinec, který v poslední době hledá nové zločinecké talenty. Je velmi zkušený, ostřílený (doslova) a charismatický. Je nasnadě, že jakmile zkříží cestu s Jasonem a Lucií, pokusí se je naverbovat na nějaké své kšefty.

Otevřený svět

GTA 6 se bude celé odehrávat na více či méně zhuštěném prostoru státu Leonida na jihu USA (jasná inspirace Floridou). Hlavním dějištěm pak bude metropole Vice City, se kterou se již hráči mohli setkat v díle GTA: Vice City situovaném do 80. let minulého století. I zde je patrná zřejmé inspirace skutečným americkým městem, a sice Miami.

Vice City bude město hříchů snad více, než kterékoliv jiné. Těšit se můžete na různé části města, od těch luxusních poblíž centra, až po ty zapadlé, prolezlé lokálními gangy, chudobou a jako již klasicky – drogami. Vice City má kouzlo hlavně v noci, což odhalují některé oficiální snímky zachycené v enginu hry.

Značná část příběhu se však bude odehrávat na souostroví Leonida Keys (opět inspirace územím Florida Keys), odkud pochází Jason a kde tvrdě podniká zmíněný drogový magnát Brian Heder. Keys mají malebnou tropickou atmosféru a jde též o častý cíl turistů.

Ke státu Leonida neodmyslitelně patří rozmanitá vegetace tamních bažin, pro kterou vývojáři našli název Grassrivers. Tato oblast za městem láká na faunu i floru, údajně i mnoho vedlejších úkolů, a také zde řádí vidlácké gangy lovců aligátorů. Právě tito plazi mají mít ve hře naprosto stěžejní roli.

Další „vyloučenou lokalitou“ je Port Gellhorn. Oblast mimo hlavní dění Vice City, periferie, na které klíčí zločin všeho druhu, hlavně pak obchod s léky, ilegální varny, pěstírny konopí a zdegenerovaní vidláci, kteří se opíjí po domácku vypálenou kořalkou. Návštěva této oblasti zní jako velká zábava.

Coby hráč se podíváte i do industriální části jménem Ambrosia, která nepřekypuje životem, ale spíše špatným ovzduším, nedobrou kvalitou života a drsnými motorkářskými gangy. Pro fanoušky turistiky je pak v GTA 6 připraven národní park Mount Kalaga, ve kterém narazíte na působivou přírodu, ale také pytláky a závody v motokrosu.

Kdy vyjde GTA 6?

Původní plán vydání GTA 6 na podzim roku 2025 se už nestihne, vývojáři s prosbou o pochopení avizovali, že nové datum bylo stanoveno na 26. května 2026. Nebylo by však překvapením, kdyby se nestihlo ani toto datum. V první vlně je titul plánován na PlayStation 5 (Pro) a Xbox Series X|S. O dostupnosti na další platformy zatím vývojáři úspěšně mlčí.

