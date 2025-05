Neuvěřitelné! Vývoj GTA 6 už spolkl více peněz než stavba Burj Khalify v Dubaji

Grand Theft Auto 6 je dost možná nejočekávanější hrou všech dob. Není se čemu divit – vždyť dosud poslední díl legendární série vyšel před dlouhými dvanácti lety, na kontě má tržby v miliardách dolarů a přes 210 milionů prodaných kopií (v historickém žebříčku nejprodávanějších her mu patří celkové druhé místo za nedostižným Minecraftem, pozn. red.). Necelou první miliardu se přitom GTA 5 podařilo vydělat už za 24 hodin, což hře zajistilo místo v Guinessově knize rekordů za nejvyšší tržby jakéhokoliv zábavního produktu za jediný den.

Od GTA 6 proto komunita i odborná veřejnost očekává ještě o poznání lepší výsledky, čemuž ostatně odpovídá předpokládaný rozpočet, v němž se pochopitelně odráží nejen dlouhý vývojový cyklus, ale také neúprosné zvyšování nákladů, pod kterým se v posledních letech prohýbá prakticky celý herní průmysl. O výjimečném rozsahu nového GTA ostatně svědčí zajímavé srovnání, na které zřejmě jako první upozornil uživatel X s přezdívkou Synth Potato.

GTA 6 has taken longer to develop and cost more than it took to build Burj Khalifa, the tallest building in the world.

Burj Khalifa:

Cost: 1.5 billion USD

Time: 6 years to build

GTA 6:

Cost: 2 billion USD (Estimated)

Time: ~13 years (full production ~8 years) pic.twitter.com/Lxzp0cvrOq

— Synth Potato🥔 (@SynthPotato) May 3, 2025