GTA 6 letos nevyjde. Co si ale v roce 2025 určitě zahrajete?

GTA 6 letos nedorazí – to už bohužel víme

Kromě toho je ale v plánu celá řada jiných her

Těšit se můžete na novou Mafii, Doom nebo Nintendo Switch 2

Minulý týden americké studio Rockstar Games oznámilo nepříjemnou novinku, se kterou několik fanoušků už tak trochu počítalo. GTA 6, největší hra všech dob, letos nedorazí. Namísto toho dostali fanoušci potvrzení nového data vydání, které je 26. května 2026; ano, za rok a něco. Ale nemusíte se bát, v letošním roce vyjde velká spousta významných titulů, které dohromady určitě skvěle zastoupí odložené Grand Theft Auto 6. Na jaké hry se tedy letos můžete těšit?

Doom: The Dark Ages

Nový Doom bude nejspíš zcela ideální záplatou na prvotní zklamání z odkladu GTA 6, hra totiž vychází jen za pár dní – 15. května. Ikonická střílečka s podtitulem The Dark Ages je příběhovým prequelem celé série, která byla restartována v roce 2016. Nejedná se ani tak o pokračování, jako spíše o zcela nové pojetí formule se všemi novými zbraněmi, štíty, cákající krví a draky, dokonce mechanickými draky.

Povinnost pro všechny fanoušky série, anebo i pro milovníky frenetických stříleček, kteří si jen chtějí zkrátit čekání na další hry, které přijdou v letošním roce. Hra vychází 15. května na PC, PlayStation 5 (Pro) a Xbox Series X|S.

Nová konzole Nintendo

Už zkraje června dorazí nová konzole od Nintenda, tedy Switch 2, a celá herní společnost se bude nějakou chvíli točit právě kolem ní. Lze očekávat nášup launch titulů – Donkey Kong Bananza, Mario Kart World, později i Metroid Prime 4: Beyond a další – a další studia budou postupně oznamovat vydání či port svých her na Nintendo.

Předobjednávky v českých e-shopech už jedou naplno. Konzole Switch 2 se začne prodávat 5. června a první hry budou k mání rovnou při startu prodeje. Mimo ně se můžete těšit i na hry od velkých studií, například Cyberpunk 2077, Civilizaci 7 nebo Hogwarts Legacy.

Death Stranding 2: On the Beach

V roce 2019 pobláznil japonský herní vývojář Hideo Kodžima svět se svým příběhovým počinem Death Stranding. Post-apokalyptické drama o spojení východního a západního pobřeží USA oplývalo obrovskou symbolikou, propracovaným příběhovým lorem, ale také kvalitní grafickou stránkou a vynikající hratelností. A letos dorazí pokračování s podtitulem On the Beach.

Očekávání jsou mohutná, ale čím víc vám o hře prozradíme, tím horší zážitek pak budete mít. Věřte nám! Ve druhém díle potkáte známé postavy, přibudou ale i zcela nové. Venku je dlouhý oznamovací trailer – pokud ale chcete mít co nejméně informací, klidně se na něj nedívejte. Hra vychází už za měsíc a půl, konkrétně 26. června, a to pouze pro PlayStation 5 a 5 Pro.

Mafia: Domovina

Po Doomu je tu další nový příspěvek do naprosto ikonické série videoher. Mafia dostane letos další hru, tentokrát půjde o nekanonické pokračování, které se odehrává před událostmi první hry, zkraje 20. století, na italském ostrově Sicílie. Hlavní postavou bude mladý gangster Enzo, který vstupuje do rodiny jednoho z lokálních mafiánských bossů.

Podle tvůrců z Hangar 13 lze očekávat komplexní balíček, kombinaci hratelnosti a skvělého příběhu, navíc velmi lineární, na rozdíl od Mafie 3. Hra má dorazit na PC, PlayStation 5 (Pro) a Xbox Series X|S už 8. srpna 2025.

Ghost of Yotei

Tento podzim dorazí rozhodně více her, ale my jsme vybrali tu jednu asi největší a dost možná i nejzajímavější. Příběhový sequel veleoblíbenému RPG Ghost of Tsushima se jmenuje Ghost of Yotei a odehrávat se má na japonském ostrově Hokkaido v roce 1603 našeho letopočtu, což je zhruba 300 let po první hře.

Příběh bude klasicky orientován na pomstu, lze očekávat s perfektní hratelností a krásnými kulisami feudálního Japonska. Titul bude dostupný exkluzivně pro PlayStation 5 a 5 Pro, a to 2. října 2025. Jako náhrada za GTA 6 nám to zní mimořádně skvěle.

