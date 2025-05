Odklad roku: GTA 6 letos nevyjde, hráči budou muset čekat mnohem déle

GTA 6 bylo z původního letošního termínu odloženo na květen 2026

Konkrétně hra vyjde 26. května 2026, toto datum je nyní pevné

Vývojáři odklad vysvětlují snahou překonat očekávání všech hráčů

Tak pěkný pátek to mohl být. Snad všem hráčům na světě do toho ale hodilo vidle studio Rockstar Games, tvůrci slavné série Grand Theft Auto. Nejnovější díl GTA 6 byl oficiálně odložen na rok 2026. Vývojáři to vysvětlují enormním zájmem o jejich hru a tudíž snahou překonat očekávání všech. Pro nejlepší možnou kvalitu je zkrátka ještě potřeba víc času.

GTA 6 vyjde v květnu 2026

Studio Rockstar o svém rozhodnutí informovalo na sociální síti X. Oznámili, že jejich očekávaná hra Grand Theft Auto 6 má nové datum vydání, které je však jiné, než by si hráči přáli. Hra nevyjde na podzim 2025, jak bylo původně zamýšleno, ale až v květnu 2026.

Grand Theft Auto VI is now set to release on May 26, 2026. https://t.co/YgaIn1cYc8 pic.twitter.com/cyeK7GM6Ob — Rockstar Games (@RockstarGames) May 2, 2025

„Grand Theft Auto 6 nyní vyjde 26. května 2026. Je nám velmi líto, že je to později, než jste očekávali. Zájem a vzrušení, které provází nové Grand Theft Auto, je pro celý náš tým skutečně povzbuzující. Chceme vám poděkovat za vaši podporu a trpělivost, kterou jste nám věnovali při práci na dokončení,“ stojí v příspěvku.

Rockstar potřebuje víc času

Zároveň Rockstar vysvětluje, že s každou hrou chtějí překonat očekávání hráčů; aby hra byla ještě lepší, než by kdokoliv očekával. Ohledně GTA 6 panují extrémně vysoká očekávání, mluví se o hře dekády. Z toho důvodu prostě tvůrci potřebují více času, aby byla hra „dokonalejší než dokonalá“.

„Doufáme, že chápete, že potřebujeme tento čas navíc, abychom mohli hru dodat v takové kvalitě, jakou očekáváte a jakou si zasloužíte. Těšíme se, že se s vámi brzy podělíme o další informace,“ uzavírá Rockstar na síti X.

Podle redakce Insider Gaming lze očekávat, že co nevidět Rockstar vypálí i druhý trailer na svou novou hru, aby vývojáři alespoň částečně vykompenzovali zklamání své komunity. Jediná oficiální informace však hovoří o tom, že GTA 6 bylo odloženo na 26. května 2026.

Autor článku Jakub Fišer Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.