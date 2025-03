Proč ještě nevyšel druhý trailer na GTA 6? Šéf Take-Two prozradil důvod 

Od prvního traileru z Grand Theft Auto 6 uplynul více než rok

Stále přitom platí, že jedna z nejočekávanějších her všech dob by měla vyjít letos na podzim

Strauss Zelnick, šéf společnosti Take-Two, prozradil, že dalších propagačních materiálů se dočkáme blíže k datu vydání

První upoutávka na Grand Theft Auto 6, dost možná nejočekávanější hru všech dob, si odbyla premiéru v prosinci 2023. Od té doby fanoušci marně čekají na jakoukoliv novou informaci, i kdyby se mělo jednat jen o několik obrázků či krátkou zmínku na webových stránkách studia Rockstar Games. Důvod nesmírně dlouhého čekání nyní poodhalil šéf společnosti Take-Two Interactive Strauss Zelnick, který poskytl rozhovor investičnímu pořadu Wall Street Week, který pravidelně vysílá stanice Bloomberg Televison.

Budujeme očekávání, tvrdí Zelnick

Moderátor pořadu David Westin v samotném závěru rozhovoru položil Zelnickovi jednoznačnou otázku – „Kdy vyjde GTA 6 a proč jde o tak přísně střežené tajemství?“ Nikoho samozřejmě příliš nepřekvapí, že datum vydání šéf Take-Two neprozradil. Rozpovídal se však ohledně marketingové strategie, na níž podle něj zatím nenastal ten správný čas. „Zjistili jsme, že se nám vyplatí zveřejňovat marketingové materiály relativně blízko k datu vydání,“ vysvětlil Zelnick dlouhé informační sucho.

Nejočekávanější hra všech dob?

S žádným jiným produktem zábavního průmyslu se podle něj nepojí tak enormní očekávání jako v případě GTA 6. „Někteří naši konkurenti zveřejňují informace o vydání svých projektů na mnoho let dopředu. My se naopak domníváme, že naše strategie pomáhá kolem hry budovat velké nadšení a očekávání,“ uvedl Zelnick.

Prohlášení šéfa Take-Two naznačuje, že plnohodnotná reklamní kampaň, jejíž součástí nepochybně budou i nové upoutávky a záběry z hraní, by měla odstartovat v průběhu následujících měsíců. Zároveň je však třeba mít na paměti, že vývoj podobně komplexních her bývá mnohdy poměrně nepředvídatelný, nehledě na to, že v Rockstaru si dlouhodobě zakládají na sebemenších detailech. Právě proto nelze vyloučit, že GTA 6 nakonec dorazí na trh třeba až v roce 2026.

Kvíz pro opravdové fanoušky

V našem okolí neznáme prakticky nikoho, kdo by alespoň jeden z dílů série Grand Theft Auto nezkusil. Proto jsme se pro vás v redakci rozhodli připravit unikátní kvíz, ve kterém můžete otestovat své znalosti o této legendární sérii. Celkem je pro vás nachystáno rovných dvacet otázek a věřte mi, že některé jsou pořádně zapeklité. V diskuzi se můžete pochlubit, jakého skóre jste dosáhli.

Váš výsledek Gouranga!👏 V tomto kvízu jste uspěl(a). Na více než 70 % otázek jste dokázal(a) odpovědět správně ✅ Vaše znalosti ohledně legendární herní série Grand Theft Auto jsou velmi dobré 😉 Teď už jen vydržet do roku 2025, kdy konečně vyjde GTA VI! Busted! V kvízu jste chyboval(a) u více než 30 % otázek. Pokud si na to troufnete, načtěte si tuto stránku znovu a kvíz opakujte. Třeba s dalším pokusem dosáhnete lepšího skóre. Držíme vám palce 😉 #1. Jak se jmenuje vývojářské studio, které stojí za sérií Grand Theft Auto? Take-Two Interactive Rockstar Games Epic Games Rockstar Interactive Previous Další #2. V které roce vyšel první díl GTA? 1995 1997 1999 2001 Previous Další #3. Které GTA dosáhlo na serveru Metacritic nejvyššího hodnocení? (98 %) Grand Theft Auto: San Andreas Grand Theft Auto III Grand Theft Auto IV Grand Theft Auto V Previous Další #4. Ve kterém díle měl vystoupení hudebník Phil Collins? Grand Theft Auto III Grand Theft Auto: Vice City Stories Grand Theft Auto IV Grand Theft Auto V Previous Další #5. Jak se jmenuje hlavní hrdina v GTA Vice City? Tommy Angelo Tommy Lee Tommy Vercetti Tommy Hilfiger Previous Další #6. Jak se označovala kontroverzní minihra v GTA: San Andreas? Cold Ice Sixty-nine Rocket Launch Hot Coffee Previous Další #7. Jak se jmenuje droga, kterou distribuují Triády v GTA III? Spank Swag Sang Skunk Previous Další #8. Kolik vydělalo GTA V během prvních 24 hodin od uvedení? 200 milionů USD 400 milionů USD 800 milionů USD 1 miliardu USD Previous Další #9. Jak se jmenuje rostlina, která vás v GTA V promění ve zvíře? Peyote Mullein Poppy Daisy Previous Další #10. Jak se jmenoval díl, který vyšel po Grand Theft Auto III? Grand Theft Auto: Vice City Grand Theft Auto IV Grand Theft Auto: San Andreas Grand Theft Auto: Mystic Stories Previous Další #11. Jak se jmenuje nejlepší kamarád Lamara? Trevor Franklin Michael Amanda Previous Další #12. Která celebrita žalovala tvůrce za údajné využití její podobizny v GTA V? Scarlett Johansson Paris Hilton Lindsay Lohan Kate Hudson Previous Další #13. Jak se jmenuje město, ve kterém se odehrává děj Grand Theft Auto IV? Vice City Los Santos San Fierro Liberty City Previous Další #14. Jak se budou jmenovat dvě hlavní postavy v GTA VI? Bonnie a Clyde Clark a Kent Jason a Lucia Ema a Harry Previous Další #15. Za kterou z těchto postav nebylo možné hrát v GTA V? Niko Bellic Trevor Philips Franklin Clinton Michael De Santa Previous Další #16. V kterém roce bylo vydáno GTA V? 2011 2012 2013 2014 Previous Další #17. Jak se jmenovala fiktivní rocková kapela, která se objevila v dílech Vice City a San Andreas? Dancing Queen Liberty Vice Dolls of Destruction Love Fist Previous Další #18. Z jakého auta útočníci zastřelili CJovu matku v GTA: San Andreas? žlutá Savanna zelený Sabre černý Stallion oranžový Solair Previous Další #19. Jak se jmenuje fiktivní stát, ve kterém se bude odehrávat GTA VI? Bowler Vice Leonida San Bernardino Previous Další #20. Kdo namluvil postavu Mikhaila Faustina v GTA IV? Marek Vašut Michael Hollick Steven Ogg Karel Roden Previous Vyhodnotit kvíz

Autor článku Marek Bartík Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.