Začněte šetřit! GTA 6 prý bude stát o dost víc než běžné hry

Hráči jsou dnes zvyklí za zbrusu nové hry platit částku kolem 2 tisíc korun. Málo to rozhodně není, ale jak říká známé pravidlo: když cenu rozpočítáte na čas, který s hrou strávíte, vlastně to vychází ve prospěch zábavy. Nicméně podle několika zdrojů to vypadá, že už letos dojde k prolomení této hranice. A postarat se o to má velice očekávané Grand Theft Auto 6.

Ceny her v roce 2025

Cena za nákup nové videohry se odvíjí od platformy, na které se ji chystáte hrát. Obchody s digitálními kopiemi na PC, především Steam a Epic Games Store, nabízí nové hry od 1 500 do 1 900 korun u těch opravdu nejočekávanějších titulů.

Na konzolích je pak cena ještě mírně vyšší, až na výjimky startují nové AAA tituly (tedy ty od těch největších studií) na částce 1 900 až 2 000 korun. Respektive řeč je o digitálních kopiích, ty krabicové většinou stojí o pár stovek méně a jejich cena rychleji klesá.

Už letos by ale hranice 2 tisíc korun (v USA 70 dolarů) měla být prolomena. Od ledna letošního roku se objevují zprávy o tom, že velkou změnu do segmentu přinese GTA 6 od vývojářů z Rockstar Games a vydavatele Take-Two Interactive. Nejenže by měl být titul naprosto přelomový po stránce game designu, ale i cena by mohla vystřelit.

Kolik bude stát GTA 6?

Analytik Michael Pachter z Wedbush Securities přišel s informací, že GTA 6 může stát až 100 dolarů, tedy asi 2 500 až 2 700 korun. A to se bavíme o základní verzi, nikoliv o prémiové edici s přídavným herním obsahem.

„Domníváme se, že společnost má v plánu prodávat hru za dosud nevídanou cenu, a předpokládáme, že může chtít po zákaznících zaplatit 100 dolarů nebo více za kus tím, že je odmění velkým množstvím herní měny, kterou budou moci utratit v GTA Online,“ napsal Pachter. Podobnou taktiku využilo i studio Activision, které dává hráčům k nákupu nové hry herní měnu do svých free-to-play titulů Call of Duty: Warzone a Call of Duty: Mobile.

Analytik Pachter se k videohernímu průmyslu vyjadřuje opakovaně, i když ne vždy mu jeho prognózy vyjdou. S informací o cenovce GTA 6 kolem 100 dolarů však nepřišel sám. Velmi pravděpodobně to tak vypadá, že růst cen nových AAA her budeme buď letos, nebo v příštích letech pozorovat zcela jistě.

Kvíz pro opravdové fanoušky

V našem okolí neznáme prakticky nikoho, kdo by alespoň jeden z dílů série Grand Theft Auto nezkusil. Proto jsme se pro vás rozhodli připravit unikátní kvíz, ve kterém můžete otestovat své znalosti o této legendární sérii. Celkem je pro vás nachystáno rovných dvacet otázek a věřte mi, že některé jsou pořádně zapeklité. V diskuzi se můžete pochlubit, jakého skóre jste dosáhli.

Váš výsledek Gouranga!👏 V tomto kvízu jste uspěl(a). Na více než 70 % otázek jste dokázal(a) odpovědět správně ✅ Vaše znalosti ohledně legendární herní série Grand Theft Auto jsou velmi dobré 😉 Teď už jen vydržet do roku 2025, kdy konečně vyjde GTA VI! Busted! V kvízu jste chyboval(a) u více než 30 % otázek. Pokud si na to troufnete, načtěte si tuto stránku znovu a kvíz opakujte. Třeba s dalším pokusem dosáhnete lepšího skóre. Držíme vám palce 😉 #1. Jak se jmenuje vývojářské studio, které stojí za sérií Grand Theft Auto? Take-Two Interactive Rockstar Games Epic Games Rockstar Interactive Previous Další #2. V které roce vyšel první díl GTA? 1995 1997 1999 2001 Previous Další #3. Které GTA dosáhlo na serveru Metacritic nejvyššího hodnocení? (98 %) Grand Theft Auto: San Andreas Grand Theft Auto III Grand Theft Auto IV Grand Theft Auto V Previous Další #4. Ve kterém díle měl vystoupení hudebník Phil Collins? Grand Theft Auto III Grand Theft Auto: Vice City Stories Grand Theft Auto IV Grand Theft Auto V Previous Další #5. Jak se jmenuje hlavní hrdina v GTA Vice City? Tommy Angelo Tommy Lee Tommy Vercetti Tommy Hilfiger Previous Další #6. Jak se označovala kontroverzní minihra v GTA: San Andreas? Cold Ice Sixty-nine Rocket Launch Hot Coffee Previous Další #7. Jak se jmenuje droga, kterou distribuují Triády v GTA III? Spank Swag Sang Skunk Previous Další #8. Kolik vydělalo GTA V během prvních 24 hodin od uvedení? 200 milionů USD 400 milionů USD 800 milionů USD 1 miliardu USD Previous Další #9. Jak se jmenuje rostlina, která vás v GTA V promění ve zvíře? Peyote Mullein Poppy Daisy Previous Další #10. Jak se jmenoval díl, který vyšel po Grand Theft Auto III? Grand Theft Auto: Vice City Grand Theft Auto IV Grand Theft Auto: San Andreas Grand Theft Auto: Mystic Stories Previous Další #11. Jak se jmenuje nejlepší kamarád Lamara? Trevor Franklin Michael Amanda Previous Další #12. Která celebrita žalovala tvůrce za údajné využití její podobizny v GTA V? Scarlett Johansson Paris Hilton Lindsay Lohan Kate Hudson Previous Další #13. Jak se jmenuje město, ve kterém se odehrává děj Grand Theft Auto IV? Vice City Los Santos San Fierro Liberty City Previous Další #14. Jak se budou jmenovat dvě hlavní postavy v GTA VI? Bonnie a Clyde Clark a Kent Jason a Lucia Ema a Harry Previous Další #15. Za kterou z těchto postav nebylo možné hrát v GTA V? Niko Bellic Trevor Philips Franklin Clinton Michael De Santa Previous Další #16. V kterém roce bylo vydáno GTA V? 2011 2012 2013 2014 Previous Další #17. Jak se jmenovala fiktivní rocková kapela, která se objevila v dílech Vice City a San Andreas? Dancing Queen Liberty Vice Dolls of Destruction Love Fist Previous Další #18. Z jakého auta útočníci zastřelili CJovu matku v GTA: San Andreas? žlutá Savanna zelený Sabre černý Stallion oranžový Solair Previous Další #19. Jak se jmenuje fiktivní stát, ve kterém se bude odehrávat GTA VI? Bowler Vice Leonida San Bernardino Previous Další #20. Kdo namluvil postavu Mikhaila Faustina v GTA IV? Marek Vašut Michael Hollick Steven Ogg Karel Roden Previous Vyhodnotit kvíz