Všimli jste si? Tohle je 10 věcí, které prozradil trailer GTA 6

GTA 6 se konečně přihlásilo ke slovu, vyšel první trailer

Odhaluje toho překvapivě více, než byste si mohli myslet

Kolik věcí jste na první pohled přehlédli?

V závěru článku najdete kvíz, který otestuje, jak moc znáte sérii GTA

Čekání je u konce, ať žije nové čekání. Tak nějak by se dala popsat aktuální nálada mezi komunitou hráčů, která konečně obdržela trailer na neuvěřitelně očekávaný titul Grand Theft Auto 6. Solidní rozborce se v nedávném článku pověnoval kolega Michael. Nyní se pojďme zaměřit na malé detaily v traileru, které ale odhalují mnoho o tom, jaké bude samotné GTA 6.

Gangy

Trailer velmi necitlivě naznačuje, že ve fiktivním městě Vice City hráč narazí na různé gangy a více či méně agresivní subkultury. Ve městě i v jeho přilehlém okolí budete moci potkat vidláky, obyvatele žijící v bažinách, gang terénních závodníků Thrillbilly Mud Club nebo motorkářský gang. Není dokonce vyloučeno, že s nimi hlavní postava naváže spolupráci.

Čivava a jiná zvířata

Přestože zvířena měla celkem zajímavou roli již v GTA 5 z roku 2013, v novém GTA 6 by měla být mnohem živější a lépe dokreslovat život ve Vice City. V prvním traileru byli patrní plameňáci, aligátoři (a to i ve městě, ne jen na venkově) a také různí oceánští živočichové, jako třeba žraloci.

V okolí Miami však žijí třeba i panteři, velké lišky a opičky. Není tedy vyloučeno, že se dočkáme i těchto divokých zvířat. Do hry se také vrátí psi, například čivavy, jednu vidíme hned na úvod traileru na přelidněné pláži (pravděpodobně jde o Washington Beach nebo Ocean Beach). A některé úniky naznačují i možnou existenci dětí ve hře, pokud je také vnímáte jako „zvěř“.

POACH, neboli PETA

Na jednom ze záběrů à la ze sociálních sítí je patrné, jak ošetřovatel vytahuje z bazénu na předměstí obrovského aligátora. Vystupuje přitom pod organizací POACH, tedy Protection of Animals and Controlled Huntings (Ochrana zvířat a řízený lov). Výjimkou není ani fakt, že byste si pod křídly této organizace v GTA 6 odkroutili několik vedlejších misí coby ošetřovatel divé zvěře.

POACH má reálný předobraz v organizaci PETA (People for the Ethical Treatment of Animals, česky Lidé za etické zacházení se zvířaty), která s vývojáři z Rockstar dlouhodobě bojuje. Zaměstnancům PETA se totiž nelíbí, jak, dle jejich názoru, nehumánně a neeticky je se zvířaty zacházeno ve hrách jako je GTA 5 nebo 4, ale i v zatím nejnovějším Red Dead Redemption 2.

Dívka v plavkách

Tím pravděpodobně nejpauzovanějším záběrem z celého 90sekundového traileru je část, ve které dívka v bílých bikinách háže vlasy a předvádí se před kamerou.

Internetoví průzkumníci vypátrali, že podle detailů v obličeji jde právě o hlavní postavu Luciu, kterou vidíme hned na začátku traileru v oranžovém vězeňském mundůru. Nu a plavky, které obléká, vyrábí fiktivní značka Sessanta Nove, která má reálný předobraz ve francouzském oděvním gigantovi Louis Vuitton.

Pohled z první osoby

FPS pohled, tedy pohled z první osoby přibyl v GTA 5 až s updatem na PS4 a Xbox One, v původní hře z roku 2013 nebyl. Studiu Rockstar se však toto nastavení kamery zalíbilo a rozhodlo se jej nabídnout rovnou od začátku hry Red Dead Redemption 2. Stejný scénář nás pravděpodobně čeká u GTA 6, jak to několikrát naznačuje sám trailer.

Legrační léky na úzkost

Humor je velmi blízký studiu Rockstar, proto i jejich nová 90sekundová upoutávka z GTA 6 je prošpikovaná různými vtípky a narážky. V druhé polovině, kdy Jason a Lucia projíždí venkovem, je vidět billboard lákající na lék Angstipan. Velkým písmem hlásá: „Léčí emoce!“ či „Nejoblíbenější disociativum Američanů“ a menším písmem dole se píše: „Pokud vaše erekce trvá déle než čtyři hodiny, kontaktujte svého lékaře.“

Floridský Joker

Ukázkovou hříčku s reálnými událostmi z našeho světa Rockstaři předvádí u záběru na potetovaného trestance. Jeho zatčení má vysílat španělsky mluvící televize z Vice City Mega Noticias a sdělení říká: „Zpověď psaná inkoustem (na tetování).“ Recidivista má poukazovat na Lawrence Sullivana, který byl v roce 2018 skutečně zatčen v Miami za několik trestných činů a od ostatních věznů se odlišoval tím, že měl obličej pomalovaný jako Joker ve filmu Sebevražedný oddíl.

Parodie na Call of Duty

Kdo by neznal populární sérii stříleček Call of Duty. Rockstar Games tuto videoherní sérii zparodovalo již v GTA 5, titul Righteous Slaughter měl v oblibě líný pubertální syn hlavní postavy Michaela. V traileru na GTA 6 je vidět muž v bílém tričku odkazujícím na Righteous Slaughter, ale s podtitulem Blood Ops. Ten vychází z podtitulu Black Ops, který nese několik opravdových dílů Call of Duty.

Alkohol

Jak jste již asi pochopili, studio Rockstar s chutí vymýšlí vlastní značky, kterými paroduje ty v reálném světě. A hodně je to patrné na různých alkoholických drincích. Hned v prvním záběru je například vidět cisterna převážející pivo Patriot Beer. V obchodech je k vidění colový nápoj Fizz, stejně jako pivo Piswasser a jeho nealkoholická varianta Piswasser Nein. Pokud máte rádi španělské pivo Corona, to zde najdete jako Cerveza Barracho.

Hudba

Napříč celým trailerem hraje skladba Love is a Long Road od amerického rockera a písničkáře Toma Pettyho. To je píseň z jeho úplně prvního alba Full Moon Forever, vyšla však jako B-Side mnohem známějšího hitu Free Fallin.

Jako mnoho z Pettyho písní, i tato je o lásce, o něčem nedosažitelném a bohémském cestování po Americe ve snaze najít cíl svého putování. Kromě jiného nám dává tušit, že hudební databáze nového GTA 6 by mohla být hodně různorodá, a bude inspirována nejen aktuální muzikou, ale i hity z 80. a 90. let minulého století.

Kvíz pro opravdové fanoušky

Považujete se za skalního fanouška herní série Grand Theft Auto? Otestujte se v našem kvízu! Celkem je pro vás nachystáno rovných dvacet otázek a věřte mi, že některé jsou pořádně zapeklité. V diskuzi se můžete pochlubit, jakého skóre jste dosáhli.

Váš výsledek Gouranga!👏 V tomto kvízu jste uspěl(a). Na více než 70 % otázek jste dokázal(a) odpovědět správně ✅ Vaše znalosti ohledně legendární herní série Grand Theft Auto jsou velmi dobré 😉 Teď už jen vydržet do roku 2025, kdy konečně vyjde GTA VI! Busted! V kvízu jste chyboval(a) u více než 30 % otázek. Pokud si na to troufnete, načtěte si tuto stránku znovu a kvíz opakujte. Třeba s dalším pokusem dosáhnete lepšího skóre. Držíme vám palce 😉 #1. Jak se jmenuje vývojářské studio, které stojí za sérií Grand Theft Auto? Take-Two Interactive Take-Two Interactive Rockstar Games Rockstar Games Epic Games Epic Games Rockstar Interactive Rockstar Interactive Další #2. V které roce vyšel první díl GTA? 1995 1995 1997 1997 1999 1999 2001 2001 Další #3. Které GTA dosáhlo na serveru Metacritic nejvyššího hodnocení? (98 %) Grand Theft Auto: San Andreas Grand Theft Auto: San Andreas Grand Theft Auto III Grand Theft Auto III Grand Theft Auto IV Grand Theft Auto IV Grand Theft Auto V Grand Theft Auto V Další #4. Ve kterém díle měl vystoupení hudebník Phil Collins? Grand Theft Auto III Grand Theft Auto III Grand Theft Auto: Vice City Stories Grand Theft Auto: Vice City Stories Grand Theft Auto IV Grand Theft Auto IV Grand Theft Auto V Grand Theft Auto V Další #5. Jak se jmenuje hlavní hrdina v GTA Vice City? Tommy Angelo Tommy Angelo Tommy Lee Tommy Lee Tommy Vercetti Tommy Vercetti Tommy Hilfiger Tommy Hilfiger Další #6. Jak se označovala kontroverzní minihra v GTA: San Andreas? Cold Ice Cold Ice Sixty-nine Sixty-nine Rocket Launch Rocket Launch Hot Coffee Hot Coffee Další #7. Jak se jmenuje droga, kterou distribuují Triády v GTA III? Spank Spank Swag Swag Sang Sang Skunk Skunk Další #8. Kolik vydělalo GTA V během prvních 24 hodin od uvedení? 200 milionů USD 200 milionů USD 400 milionů USD 400 milionů USD 800 milionů USD 800 milionů USD 1 miliardu USD 1 miliardu USD Další #9. Jak se jmenuje rostlina, která vás v GTA V promění ve zvíře? Peyote Peyote Mullein Mullein Poppy Poppy Daisy Daisy Další #10. Jak se jmenoval díl, který vyšel po Grand Theft Auto III? Grand Theft Auto: Vice City Grand Theft Auto: Vice City Grand Theft Auto IV Grand Theft Auto IV Grand Theft Auto: San Andreas Grand Theft Auto: San Andreas Grand Theft Auto: Mystic Stories Grand Theft Auto: Mystic Stories Další #11. Jak se jmenuje nejlepší kamarád Lamara? Trevor Trevor Franklin Franklin Michael Michael Amanda Amanda Další #12. Která celebrita žalovala tvůrce za údajné využití její podobizny v GTA V? Scarlett Johansson Scarlett Johansson Paris Hilton Paris Hilton Lindsay Lohan Lindsay Lohan Kate Hudson Kate Hudson Další #13. Jak se jmenuje město, ve kterém se odehrává děj Grand Theft Auto IV? Vice City Vice City Los Santos Los Santos San Fierro San Fierro Liberty City Liberty City Další #14. Jak se budou jmenovat dvě hlavní postavy v GTA VI? Bonnie a Clyde Bonnie a Clyde Clark a Kent Clark a Kent Jason a Lucia Jason a Lucia Ema a Harry Ema a Harry Další #15. Za kterou z těchto postav nebylo možné hrát v GTA V? Niko Bellic Niko Bellic Trevor Philips Trevor Philips Franklin Clinton Franklin Clinton Michael De Santa Michael De Santa Další #16. V kterém roce bylo vydáno GTA V? 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 Další #17. Jak se jmenovala fiktivní rocková kapela, která se objevila v dílech Vice City a San Andreas? Dancing Queen Dancing Queen Liberty Vice Liberty Vice Dolls of Destruction Dolls of Destruction Love Fist Love Fist Další #18. Z jakého auta útočníci zastřelili CJovu matku v GTA: San Andreas? žlutá Savanna žlutá Savanna zelený Sabre zelený Sabre černý Stallion černý Stallion oranžový Solair oranžový Solair Další #19. Jak se jmenuje fiktivní stát, ve kterém se bude odehrávat GTA VI? Bowler Bowler Vice Vice Leonida Leonida San Bernardino San Bernardino Další #20. Kdo daboval do češtiny postavu Mikhaila Faustina v GTA IV? Marek Vašut Marek Vašut Miroslav Donutil Miroslav Donutil Bolek Polívka Bolek Polívka Karel Roden Karel Roden Vyhodnotit kvíz