Mafia: The Old Country vypadá skvěle! Zahrajete si ji už za půl roku

Čtvrtý díl Mafie se ukázal v prvním delším traileru

Hrát budete za mladého mafiána Enza, který se přidá k rodině Torrisi

Titul je oznámený na léto příštího roku, vyjde na PC i konzole

Kromě nového Zaklínače v rámci včerejší videoherní akce The Game Awards došlo k oficiálnímu představení prvního většího traileru na nový díl ze série Mafia s podtitulem The Old Country (v češtině Domovina). Trailer odhalil krásy italského ostrova Sicílie, ale také silný důraz na příběh.

Mafia: The Old Country konečně v pohybu

Bezmála 2minutová ukázka zachycuje zejména příchod hlavní postavy – mladého gangstera Enza – do rodiny. To zahrnuje mafiánský přijímací rituál a samozřejmě i krevní pouto. V traileru pak můžete vidět prosluněnou Sicílii, což je ostrov na samém jižním cípu Itálie, kde se hra bude odehrávat, zhruba v období začátku 20. století.

Co je možná důležité – tvůrci napověděli, že Mafia: The Old Country se sice odehrává ve stejném universu jako předchozí díly, nicméně jde o zcela nový příběh. Spekulace o tom, že příběh bude vyprávět o vzestupu Dona Salieriho z prvního dílu se tak zatím nepotvrdily.

Autoři ze studia Hangar 13 také potvrdili, že po strukturální stránce je Mafia: The Old Country „kompletním balíčkem, filmovým zážitkem“ zasazeným do autentického prostředí Sicílie roku 1900. Očekávat můžeme stealth, avšak i pistolnické mechaniky. Strukturálně se Mafia: The Old Country více blíží původní Mafii 1 a Mafii 2 než Mafii 3, která byla orientovaná na otevřený svět.

Kdy vyjde?

Poslední klíčovou informací je bližší datum vydání. Hangar 13 s vydavatelem 2K zatím uvádí pouze hrubší termín „léto 2025“ pro PC, PlayStation 5 (Pro) a Xbox Series X|S, z čehož lze těžko usoudit přesné datum vydání. Vývojáři se však budou chtít vyhnout podzimu, kdy má dle stále platných informací vyjít Grand Theft Auto 6.