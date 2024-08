Česká herní legenda Mafia oznamuje nové pokračování! The Old Country vyjde příští rok i s českým dabingem

Slavná videoherní série Mafia se dočká pokračování s podtitulem The Old Country

Půjde o prequel, který se odehrává na Sicílii na počátku 20. století, v kolébce organizovaného zločinu

Hra vyjde v průběhu příštího roku na PC, PS5 a Xbox Series X/S, více informací se dozvíme letos v prosinci

Prezentace Opening Night Live, která každoročně předchází hernímu veletrhu Gamescom v německém Kolíně nad Rýnem, musela letos potěšit nejednoho fanouška tuzemské videoherní produkce. Na úplném závěru, který bývá zpravidla věnován překvapivým oznámením, totiž došlo na krátký teaser očekávaného pokračování české klasiky Mafia s podtitulem The Old Country, ve kterém nahlédneme do gangsterského podhoubí na Sicílii na počátku 20. století, kde bychom měli stát u zrodu organizovaného zločinu.

Návrat Salieriho?

Patrně se tak potvrzují dřívější zákulisní informace, podle nichž by nová Mafia měla sloužit jako prequel k událostem prvního dílu. Hlavním hrdinou by se tak mohl stát mladý Ennio Salieri, který později stanul v čele jedném z předních mafiánských rodin ve fiktivním americkém městě Lost Heaven.

Upoutávku doplnil krátký vzkaz fanouškům od Nicka Baynese, ředitele studia Hangar 13, podle něhož se novinka vrací ke kořenům série, které vždy vyznačovala silným lineárním příběhem a inspiraci nacházela v klasických mafiánských filmech. V tuto chvíli bohužel není jasné, zda se opět dočkáme otevřené mapy, kupříkladu Palerma – hlavního města Sicílie. Na Steamu se krátce po oznámení objevila produktová stránka s několika prvními obrázky a stručným popiskem, který slibuje „drsný příběh ze světa gangů, odehrávající se v brutálním podsvětí Sicílie na počátku 20. století.“

Potvrzení českého dabingu

Hra by navíc podle dostupných informací měla nabídnout kompletní českou lokalizaci, tedy včetně dabingu. Naznačuje to již zmíněná produktová stránka na Steamu, kde ve výčtu podporovaných jazyků nechybí ani čeština. Rovněž jsme se dočkali alespoň rámcového data vydání, které bylo stanoveno už na rok 2025. Nová Mafia dorazí na PC, PS5 a Xbox Series X/S. Na podrobnější informace bychom navíc neměli čekat příliš dlouho. Studio, které stále sídlí i v Praze a Brně, se o ně podělí v průběhu prosince, patrně v návaznosti na slavnostní udílení videoherních cen The Game Awards.