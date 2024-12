Zaklínač 4 v prvním traileru: Geralt končí, na scénu nastupuje nová hrdinka

Čtvrtý Zaklínač se představil v prvním traileru

Hlavním hrdinou už není Geralt, ale jeho adoptivní dcera Ciri

Na datum vydání si bohužel budeme muset ještě počkat

Videoherní Zaklínač 3 objektivně patří mezi ty nejlepší hry, které kdy vůbec vznikly. Ztvárnění drsného fantasy světa polského spisovatele Andrzeje Sapkowského se vývojářům z CD Projekt RED povedlo na jedničku a ani po letech neztratila hra nic ze svého kouzla. Od vydání třetího dílu už uplynulo více než devět let, což je vcelku dlouhá doba. Není proto divu, že když se začaly šířit informace o tom, že se chystá pokračování, hráči jásali radostí. Nyní při příležitosti The Game Awards jsme se dočkali plnohodnotného oznamovacího traileru.

Ciri je zpět, tentokrát v hlavní roli

Ten sice neobsahuje žádné záběry přímo ze hry, ale zato nám nabízí šestiminutový CGI filmeček, které u našich severních sousedů jednoduše umí. Pokud sledujete spekulace ohledně čtvrtého Zaklínače delší dobu, jistě vám neunikly zvěsti, že čas Bílého vlka, tedy Geralta, je u konce a na scénu nastupuje nová hrdinka. Tou není nikdo jiný než Ciri, vnučka královny Calanthé, dcera nilfgaardského císaře Emhyra var Emreise a dítě Starší krve. Ta zestárla, evidentně nabrala zkušenosti a podle všeho prošla také zkouškou trav, neboť v traileru sáhla po lektvaru a zaklínačských znameních. Nezapomněla ale ani na svou magii.

„Začínáme zcela novou kapitolu Zaklínače, tentokrát s Ciri jako ústřední postavou příběhu!“ uvedl Sebastian Kalemba, režisér hry. „Je skvělé, že už to konečně můžeme říci. Dlouho jsme věděli, že chceme Ciri za hlavní postavu Zaklínače IV. Připadalo nám to přirozené a věříme, že si to Ciri zaslouží. Ve hře chceme prozkoumat, co to znamená stát se zaklínačem skrze to, že budeme sledovat Ciri na její cestě. Trailer je ochutnávkou toho, co tato cesta obnáší, a je náznakem temného a realistického světa Zaklínače,“ dodal Kalemba.

V traileru se Ciri vydává v neznámé vesnici překazit místní rituál, který spočívá v obětování dívky „bohům“. Jak ale trailer dopadne, vám vyzrazovat nechceme, nicméně je z něj patrné, že svět Zaklínače se ani trochu nezměnil a kromě nelítostných monster v něm narazíte i na mnohem krutější a bezohlednější lidi. Co se týče data vydání, to prozatím nebylo stanoveno, nicméně vývojáři se vyjádřili v tom duchu, že v dohledné době to nebude. Nejoptimističtější odhady hovoří o příštím roce.