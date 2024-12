Zaklínač 4 bude větší a lepší než předchozí hry studia, nezapomíná se ani na konzole

Vysoce postavení zaměstnanci CD Projektu RED se vyjádřili na konto Zaklínače 4

Podle nich půjde o doposud největší a nejlepší hru, kterou varšavské studio vytvořilo

Optimistické odhady hovoří, že bychom se pokračování mohli dočkat už příští rok

Polské studio CD Projekt Red má na svém kontě nejen oceňovaný i zatracovaný Cyberpunk 2077, ale především také herní sérii Zaklínač, přičemž především třetí díl patří mezi vůbec to nejlepší, co v rámci videoherní produkce kdy vzniklo. Není proto divu, že potvrzení práce na čtvrtém pokračování, které přišlo před pár lety, spoustu hráčů namlsalo. Když se na téma Zaklínače 4 v roce 2022 vyjadřoval šéf studia Michał Kiciński, tak jasně uvedl, že hra bude ve vývoji ještě minimálně tři roky. Léta uběhla jako velká voda a rok 2025, kdy bychom se snad už mohli dočkat jasnějších obrysů, se pomalu blíží.

Vyplatí se studiu přechod na Unreal Engine 5?

Nyní herní obec potěšila zpráva, že Zaklínač 4 vstoupil do fáze plnohodnotné produkce, alespoň podle britského serveru Eurogamer. Jeden z generálních ředitelů Michał Nowakowski prohlásil, že hra bude větší a lepší než předchozí tituly polského studia. „Opět neříkám, že je to snadné, ale myslím si, že se nám daří některé skvělé věci. Jediné, co řeknu, je, že změna technologie pro nás nic nemění na tom, že budeme vždy ambiciózní. A další hra, kterou chystáme, nebude menší a nebude horší. Takže bude lepší a větší než Zaklínač 3, bude lepší než Cyberpunk. I když tam budou nějaké vydřené momenty a možná se stane i něco negativního, přesto si myslím, že se budeme snažit udělat všechno pro to, abychom dosáhli ještě většího úspěchu než v minulých letech,“ uvedl Nowakowski.

V textu je také zmíněn záhadný přechod z domácího RED Engine na nejnovější Unreal Engine 5. Ačkoli je varšavské studio podle technologického viceprezidenta Charlese Tremblaye hrdé na to, co se svým enginem dokázalo, povšimlo si skutečnosti, že pracovat na více projektech současně je kvůli tomu obtížnější. Právě sázka na Unreal Engine 5 by měla vývoj zjednodušit. Dalším klíčovým aspektem je, že se CDPR chce u Zaklínače 4 a budoucích her vyhnout opakování nepříjemné situace s Cyberpunkem 2077 na konzolích. Ten vycházel i na předchozí generaci, přičemž v případě verzí pro Xbox One/PlayStation 4 byly limity znát. Z tohoto důvodu nyní studio dbá na to, aby všechny verze hry běžely ve všech fázích vývoje stejně dobře.

Tremblay také naznačil, že hra pravděpodobně nebude uvedena pouze na PC, i když by to mohlo pomoci optimalizaci tím, že by se soustředila pouze na jednu platformu. Nowakowski se také zmínil o marketingovém plánu pro Zaklínače 4. Studio nechce mít dlouhou marketingovou fázi jako u Cyberpunku 2077, tudíž cílem je začít zhruba rok před uvedením hry na trh. Nowakowski však zároveň dodal, že to neznamená, že před zahájením plnohodnotné marketingové kampaně nebudou žádné teasery a jiné typy upoutávek. Fanouškům tak zůstává alespoň trocha naděje, že by se další hry polského studia mohli dočkat někdy v příštím roce.