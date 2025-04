Nintendo Switch 2 plní vše, co bylo slíbeno. Dočkáte se už v červnu, známe cenu

Nintendo na speciální akci Direct detailněji představilo konzoli Switch 2

Velký den pro fanoušky Nintenda je konečně tady – japonský gigant oficiálně představil se vším všudy novou konzoli Switch 2, na kterou nejeden hráč s velkým očekáváním čekal. Nintendo si bezesporu představovalo odhalení nové konzole trochu jinak, ostatně množství úniků donutilo firmu poodhalit novou konzoli už 16. ledna, nicméně na kompletní představení jsme si museli počkat až do dnešního dne. Co všechno novinka nabízí a kdy se dočkají tuzemští hráči?

Spousta vylepšení, na která hráči čekali

Již dříve zmíněnou novinkou je větší 7,9″ Vivid LCD panel s rozlišením Full HD (v zadokovaném režimu rozlišení 4K), podporou HDR a možností zobrazit až 120 snímků za sekundu. Pozitivní zprávou je, že tloušťka 13,9 milimetrů zůstala zachována. Vylepšení se dočkaly také stereo reproduktory a nechybí zabudované mikrofony s adaptivním potlačením hluku. Stojánek byl rovněž přepracován, takže na rozdíl od prvních verzí Nintenda Switch už nebudete mít obavy o to, aby se nezlomil. Co potěší je dvojice USB-C – jednoho na horní straně a druhého na spodní.

Co se týče paměti, v základu dostanete 258 GB úložného prostoru, nicméně sáhnout můžete i po rozšíření v podobě microSD Express karet, které slibují vysoké přenosové rychlosti. Zároveň ale Nintendo zmínilo i negativum – stávající microSDXC karty, které lze používat například v aktuální generaci Switche, už kompatibilní nebudou. To bude zátěž především pro peněženku, neboť tento standard prozatím není tolik rozšířen, což znamená i vyšší pořizovací cenu. Kupříkladu 128GB karta od SanDisk aktuálně vychází na 1 339 korun, což je několikanásobně více, než kolik stojí microSDXC karty o stejné kapacitě.

Přepracována byla také dokovací stanice, která nyní podporuje rozlišení až 4K s HDR a nechybí ji ani ventilátor pro optimální chlazení konzole. Aktualizace se rovněž dočkal také gamepad Nintendo Switch 2 Pro Controller, který kromě „C“ tlačítka dostal také dvojici tlačítek GL/GR, které si můžete přizpůsobit dle libosti. Také mu nechybí ani 3,5mm audio konektor pro připojení sluchátek.

Samotné Nintendo rozhodně nechce podcenit skutečnost, že byste se se svou novou konzolí dostatečně neseznámili – k dispozici tak bude „hra“ Nintendo Switch 2 Welcome Tour, která vás s každou novinkou detailně seznámí. Každého hráče pak jistě potěší, že hry z předchozí generace budou zpětně kompatibilní. Součástí prezentace bylo také nahlédnutí na nový titul Mario Kart World, který bude k dispozici zároveň se startem prodeje Nintenda Switch 2. Ke všem představeným hrám chystáme samostatný článek.

Pokud jde o Joy-Cony 2, ty se ke konzoli přichytávají magneticky a mají hned několik nových vylepšení. Tlačítka SL/SR přímo na Joy-Conech 2 byla zvětšena tak, aby jejich stisk byl pohodlnější a majitelé větších palců také jistě uvítají, že joysticky také doznaly zvětšení. Zajímavou novinkou je optický senzor, který umožňuje používat Joy-Con 2 jako myš. Bude zajímavé sledovat, jak tuto novinku využijí herní vývojáři.

Nové tlačítko zlepší komunikaci s přáteli

Jednou z prezentovaných novinek je tlačítko „C“. To spouští funkci Game Chat, tedy instantní možnost, jak hlasově komunikovat s přáteli během hraní. O přenos hlasu se stará mikrofon, který je zabudovaný přímo do těla konzole a nechybí mu potlačení okolních ruchů. Přímo z Game Chatu můžete také sdílet svou obrazovku, přičemž zároveň s příteli nemusíte hrát stejnou hru, ale každý může hrát jiný titul.

Jako separátní příslušenství bude k dispozici také webkamera Nintendo Switch 2 Camera, díky které můžete sdílenou obrazovku obohatit také o vaše bezprostřední reakce. Pokud jste rodiči a máte strach, s kým bude vaše dítě skrze Game Chat komunikovat, pochopitelně budete mít možnost schválit či zamítnout interakci s jiným hráčem. Pro nové chatovací funkce si budete muset platit službu Nintendo Online, nicméně až od 31. března 2026 – do té doby bude nový online chat pro všechny zdarma.

Zajímavou novinkou je také funkce Game Share. Ta umožňuje propojit více konzolí Nintendo Switch 2 dohromady a hrát tak kompatibilní tituly společně s přáteli. Už se tak nemusíte dělit o své Joy-Cony, což přijde vhod především ve chvíli, kdy budete se svými přáteli v jedné místnosti, kdy každý z nich má vlastní konzoli.

Cena a dostupnost

A když se Nintenda Switch 2 oficiálně dočkáme? Už přibližně za dva měsíce, konkrétně 5. června. Do té doby se vybraní zájemci mohou zúčastnit předváděcích akcí po celé Evropě, přičemž ani my za redakci SMARTmania nebudeme na jedné z těchto akcí chybět, abychom vám mohli přinést naše první dojmy. Co se týče ceny, ta byla stanovena na 449 dolarů (cca 12 500 korun s daní), přičemž na oficiální českou cenu si ještě budeme muset počkat.

